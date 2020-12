Asiantuntija ei pidä Olkiluodon häiriötilannetta erityisen vakavana: "Laitos toimi niin kuin pitikin"

Olkiluodon ydinvoimalassa tapahtui torstaina puoliltapäivin vakava häiriötilanne. Laitoksessa käynnistettiin välittömästi raskaimman tason suojajärjestelyt. Vika on todennäköisesti puhdistusjärjestelmässä olevassa suodattimessa. Reaktori ajetaan kylmäseisokkiin. Tämä tarkoittaa sitä, että reaktori sammutetaan ja ajetaan kylmäksi. Reaktorissa ei ole tällöin painetta ja sen lämpötila on alle 100 astetta. Kysyimme energiatekniikan professorilta Juhani Hyväriseltä kuinka vaarallinen tilanne oli.

Kuinka vakavana Olkiluodon yksikössä tänään havaittua tilannetta voi pitää?

No ei erityisen vakavana ollenkaan. Tällaisessa ydinvoimalaitoksessa reaktorissa kiertävä vesi on luonnostaankin pikkuisen radioaktiivista ja sen takia sitä puhdistetaan. Niitä radioaktiivisia aineita kertyy sinne puhdistusjärjestelmän suodattimiin juuri niin kuin pitää. Nyt on ilmeisesti käynyt niin, että tällainen suodatin on rikkoutunut ja niitä [radioaktiivisia aineita] on lähtenyt sieltä sitten kerralla vähän isompi joukko liikkeelle, jolloin ne on havaittu ja reaktori pysäytetty. Nämä ovat harvinaisia tilanteita, mutta ei tämä vaaranna ketään mitenkään.

Eli laitos toimi niin kuin pitikin?

Laitos toimi juuri niin kuin pitikin, tai siltä ainakin näyttää julkisuudessa olleiden tietojen perusteella. Ei ole mitään viitteitä siitä, että laitoksen toiminnassa olisi jotain muuta vikaa kuin se itse alkutapahtuma. Näyttäisi siltä, että säikähdyksellä selvitään, koska tässä kaikki nämä radioaktiiviset aineet, jotka nyt toistaiseksi ovat olleet liikkeessä, ovat siellä suljettujen järjestelmien sisällä syvällä laitoksessa ja paikoissa, missä ihmisten ei tarvitse viettää aikaa.

Tapausta luonnehdittiin kuitenkin aínutlaatuiseksi tapaukseksi voimalan historiassa

Tietääkseni Suomessa ei ole tapahtunut vastaavaa koskaan. Olen seurannut näitä 80-luvun loppupuolelta aktiivisesti enkä muista, että sinä aikana olisi ollut.

Professori Juhani Hyvärinen: Näyttäisi, että säikähdyksellä selvitään. Kalle Purhonen / Yle

Minkälaisia vaaratilanteita Suomen ydinvoimaloissa on ollut?

Sellaisia tilanteita, missä voimalaitoksella olisi poikkeuksellinen säteilytaso, ei ihan heti tule mieleen. Tietenkin on viime vuosina ollut suhteellisen säännöllisestikin tilanteita, joissa on yksittäisiä pieniä polttoainevaurioita ja niihin liittyy sitten myös säteilytason nousua, joka havaitaan. Mutta se on niin pientä, ettei johda edes suojaustoimenpiteisiin, vaan vaurioituneen polttoaineen poistamiseen seuraavassa seisokissa. Säteilyturvakeskus raportoi näitä sitten säännöllisesti raporteissaan.

Kuinka kauan kestää, että laitos saadaan takaisin toimintaan?

Se riippuu siitä, kuinka iso vaurio on ja missä kohdassa. Onko kyseessä sellainen järjestelmä, jossa on on monta tuollaista osaa, joista vain yksi olisi rikkoutunut, jolloin olisi mahdollista, että ehjillä osilla puhdistetaan. Nýthän se on likaantunut se reaktori , joten se täytyy puhdistaa. Vika on ilmeisesti juuri ollut siellä puhdistusjärjestelmän suodattimissa. En osaa sanoa, onko tämä helppo homma. Päivien tai viikkojen suuruusluokasta varmaan puhutaan.

Minkälainen vaikutus tällä on sähkön saatavuuteen?

Kyllähän tässä jää kotimaista tuotantoa 900 megawattia saamatta niin kauan kuin yksikkö seisoo. Se on itse asiassa aika merkittävä lovi. Meidän kulutuksemmehan on tällä hetkellä noin 11000 megawattia että kyllähän tuosta melkein kymmenen prosentin lovi tuotantoon tuli. Pohjoismaisilta markkinoilta kyllä näyttää sähköä löytyvän, että mikään ei pimene. Suomeenhan tuodaan koko ajan sellainen kaksi ja puoli Olkiluoto ykköstä tai kakkosta että nyt se tuonti sitten nousee verrattuna siihen, mitä se on normaalisti.

Lue myös:

Yle seuraa: Olkiluodon voimalassa harvinainen häiriötilanne – TVO:lla aavistus ongelman syystä, työntekijät eivät olleet vaarassa, katso tallenne tiedotustilaisuudesta