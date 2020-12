Maski haisee pahalle ja silmälasit menevät huuruun, mutta se suojaa muita – yläkoululaiset ottivat maskit heti haltuun Kotkassa

Kotkansaaren koulun oppilaat totuttelevat parhaillaan maskien käyttöön. Kotkan yläkouluihin annettiin keskiviikkona maskisuositus, joka tuli voimaan torstaina.

– Onhan se tosi hyvä, että on suoja jos yskii, toteavat Kotkansaaren koulussa seitsemättä luokkaa käyvät Ronja Railovesi, Kiira Koho ja Ida Lassy.

Maski ei kuitenkaan ole tytöille aivan uusi juttu. He kertovat käyttäneensä maskia esimerkiksi kaupassa ja junassa.

– Kotona on kannustettu maskin käyttöön. Äiti on sanonut, että on hyvä ottaa maski mukaan, jos menen vaikkapa Pasaatiin.

Haittapuoliakin tytöt ovat huomanneet.

– Silmälasit menevät huuruun helposti. Voi tulla vähän kuuma ja maski haisee pahalle.

Roskikset ehtivät käytäville

Ohjeistuksen mukaan maski tulisi vaihtaa kahden tunnin välein. Kotkansaaren koulun rehtori Anu Tiilikainen kertoo, että maalaisjärkeä saa kuitenkin käyttää.

– Jos haluaa vaihtaa useammin, niin voi vaihtaa. Ennen ruokailua maskit laitetaan aina roskikseen, ja ruokailun jälkeen otetaan uusi maski käyttöön, toteaa Tiilikainen.

Suositus tuli melko nopealla aikataululla. Ainakin Kotkansaaren koulussa ehdittiin silti laittaa roska-astiat käytäville jo keskiviikkona. Oppilaat ovat Tiilikaisen mukaan noudattaneet maskisuositusta hyvin, eikä käytettyjä maskeja ole lojunut lattioilla.

– He ottivat suosituksen todella hienosti. Suurin osa on käyttänyt maskeja. Aika monilla oli myös omia maskeja mukana. Maskeja on näkynyt koulussamme ennen suositustakin.

Useissa Kotkan kouluissa on tullut korona-altistumisia. Kotkansaaren koulussakin on ollut oppilaita karanteenin vuoksi etäopetuksessa.

– Se on varmasti yksi syy, miksi oppilaat suhtautuvat maskien käyttöön myönteisesti. Varmasti monissa kodeissakin on kannustettu maskien käyttöön.

Myös Kouvolassa kaupunki tarjoaa yläkoulujen oppilaille maksuttomat kasvomaskit maanantaista 14.12. alkaen lukukauden loppuun asti.