Näyttelijä Ria Kataja ei voi olla tekemättä jouluksi piparkakkutaloa, vaikka se saa hänet raivon valtaan

Vuoden loppu on sitä aikaa, kun näyttelijä Ria Kataja tekee itsensä kanssa välitilinpäätöstä. Kulunut vuosi on ollut kaikille kummallinen, mutta teatterialalla se on näkynyt hyvin konkreettisesti. Esityksiä on peruttu ja teattereita on laitettu kiinni.

Tällä hetkellä Katajan kalenteri täyttyisi Kansallisteatterin Dosentit -teoksen esityksistä, mutta ensi-ilta jouduttiin siirtämään. Sen sijaan näyttelijä Minna Kivelän kanssa käsikirjoittaminen on sujunut yllättävän kätevästi myös videopalavereissa. Tuula ja Pirkko -komedian on määrä olla esitysvalmis helmikuun lopulla.

– Me olemme olleet Minnan kanssa sillä tavalla kurinalaisia, että olemme sopineet joka aamu treffit Zoomiin kymmeneltä. Sitten päätämme, mitä me päivän aikana kirjoitetaan tahoillamme ja lopuksi luemme niitä yhdessä, Puoli seitsemän ohjelmassa vieraillut Kataja nauraa.

Koronavuoden aikana Kataja on saanut edistettyä myös omaa projektiaan. Vanhaan ulkorakennukseen on remontoitu hoitohuone, jossa hän kenties tulevaisuudessa pääse toteuttamaan toista ammattiaan, joka on saunaterapeutti.

– Minua on kiinnostanut aina ihmisen hoitaminen ja myös itseni hoitaminen. Nyt tuolla olisi sitten puitteet, joissa voisi hoitaa jotakuta toistakin.

Joulua Katajan perheessä rakennetaan perinteisin menoin. Yksi tärkeä etappi on piparkakkutalon leipominen ja kasaaminen. Se on joka vuosi tehtävä, vaikka se saa Katajan suorastaan raivon valtaan.

– Viime vuosina on syntynyt muumitaloja. Ei siinä ole mitään järkeä! Mutta sitten kun sen saa valmiiksi, niin sitten sitä voi ihailla.

– Olen sopinut lasteni kanssa, että on muutama sellainen paikka, jossa saan kiroilla ihan luvan kanssa. Yksi oli silloin, kun opettelin ajamaan autoa, silloin saattoi päästä muutama paha sana ja toinen on tämä piparkakkutalon tekeminen.

Katso koko lähetys Yle Areenasta: