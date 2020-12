Kun Valkoisen talon ovi Trumpin takana sulkeutuu, aukeaako raastuvan ovi? Syytesuojan poistuessa edessä voi olla tukku ongelmia

Kun Joe Biden vannoo virkavalansa 20. tammikuuta, Donald Trump menettää paitsi presidentinviran, myös sen suoman rikossyytesuojan.

Istuvaa presidenttiä ei Yhdysvalloissa voi asettaa rikossyytteeseen (siirryt toiseen palveluun). Suoja perustuu Yhdysvaltain oikeusministeriön vuosikymmeniä vanhaan linjaukseen. Sen mukaan istuva presidentti on turvassa syytteiltä, koska ne vaarantaisivat perustuslakiin kirjatun vallan kolmijaon.

Perustuslakiin syytesuojaa ei kuitenkaan ole kirjattu, eikä korkein oikeus ole ottanut asiaan suoraan kantaa.

Suojahaarniskan putoaminen on Trumpin tapauksessa riskialtista, sillä häntä voi uhata oikeuskäsittely useammastakin jutusta.

Listasimme tähän juttuun kolme mahdollista oikeusprosessia ja kaksi jo vireillä olevaa.

1) Peiteltiinkö Trumpin yhtiön kirjanpidossa Playboy-mallin ja pornotähden maksamista hiljaiseksi?

Pornotähti Stormy Daniels puhumassa toimittajille New Yorkin oikeustalolla huhtikuussa 2018. Kristin Callahan / AOP

Trumpin entinen asianajaja Michael Cohen sai vuonna 2018 kolmen vuoden vankeustuomion Yhdysvaltain kampanjarahoituslakien rikkomisesta. Cohenin mukaan entinen Playboy-malli Karen McDougal ja pornotähti Stormy Daniels maksettiin hiljaiseksi vuoden 2016 vaalien alla suhteestaan Trumpiin.

Cohen tunnusti maksaneensa, mutta väittää Trumpin ohjeistaneen häntä. Trump on kiistänyt väitteet.

Trump ei saanut syytteitä, mutta asia ei välttämättä ole loppuun käsitelty. New Yorkissa Manhattanin piirisyyttäjä Cyrus Vance nimittäin tutkii, yritettiinkö vaitiolorahojen maksamista peitellä väärentämällä Trumpin bisnesten kirjanpitoa.

Yrityskirjanpidon väärentäminen on New Yorkissa lieväksi luokiteltu rikos, josta voi saada vuoden vankeutta. Tosin lieviksi luokitelluista rikoksista New Yorkissa syytteet pitäisi nostaa kahden vuoden sisään. Tämä aikaikkuna on vuodesta 2016 jo umpeutunut, joten syyttäjän pitäisi pystyä todentamaan vakavamman rikoksen tapahtuneen, jotta voisi viedä asian oikeuteen.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, lähteekö syyttäjä Vance tälle tielle, sillä hän tutkii myös muita Trumpin talousrikosepäilyjä.

2) Veropetostutkinnat eli taisto Trumpin vero- ja taloustiedoista

Manhattanin piirisyyttäjä Cyrus Vance puhui veronkiertoa vastustavassa mielenosoituksessa New Yorkissa huhtikuussa 2019. AOP

Piirisyyttäjä Cyrus Vance on vaatinut Trumpin talous- ja verotietoja osana vero- ja pankkipetostutkintaa. (siirryt toiseen palveluun) Syyttäjä haluaa dokumentit useilta vuosilta, 2010-luvun alusta asti.

Ensimmäisenä presidenttinä sitten Richard Nixonin ja Gerald Fordin Trump ei ole julkistanut verotietojaan. Hän on päinvastoin yrittänyt oikeusteitse estää verotietojensa julkaisun. Trumpin mukaan vero- ja taloustietojen havittelu on poliittisesti motivoitua ahdistelua.

Syyttäjä sen sijaan perustelee verotietojen tarpeellisuutta julki tulleilla tiedoilla mahdollisista laittomuuksista kuten mahdollisista vero-, pankki- ja vakuutuspetoksista Trumpin bisneksissä.

Trumpin entinen asianajaja Cohen on väittänyt, että Trump liioittelee omaisuutensa arvoa lainojen saamiseksi ja aliarvottaa sitä minimoidakseen verot. New York Times -lehden käsiinsä saamien verotietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) Trump ei maksanut tuloveroa lainkaan kymmeneen vuoteen. Ensimmäisenä presidenttivuotenaan Trump maksoi aavistuksen enemmän: 750 dollaria.

New York Timesin saamista Trumpin verotiedoista ei käynyt ilmi rikollista toimintaa. Sen selvittämiseksi, onko Trumpin toiminta ollut vain aggressiivista verosuunnittelua vai rikollista veronkiertoa, syyttäjä tarvitsisi kuitenkin talous- ja verotietodokumentit.

Niiden saaminen on jämähtänyt Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen. Trump on jälleen hakemassa sieltä alempien oikeusasteiden päätösten kumoamista, jotta vero- ja taloustietoja ei jouduttaisi luovuttamaan syyttäjälle.

Presidentti Trump toivoo Yhdysvaltain korkeimman oikeuden estävän hänen vero- ja taloustietojensa toimittamisen Manhattanin piirisyyttäjälle. Mielenosoittaja korkeimman oikeuden edustalla viime heinäkuussa. Jim Lo Scalzo / EPA

Korkein oikeus ei ole vaalien jälkeen kommentoinut juttua lainkaan. Se ei ole edes ilmoittanut, ottaako se asian käsittelyynsä. Yhdysvalloissa on jo pohdittu, olisiko oikeuden tarkoituksena pitkittää asiaa aikaan, jolloin Trump ei ole enää virassa (siirryt toiseen palveluun).

3) Kiinteistöhuijaustutkinta eli keinoteltiinko kiinteistöomistusten arvoilla?

Syyttäjäviranomainen tutkii, keinotteliko Trump kiinteistöjen arvoilla veroseuraamuksia vältelläkseen. Yksi tutkinnan keskiössä olevista kiinteistöistä on Trump-hotelli Chicagossa. AOP

New Yorkin osavaltion syyttäjällä Letitia Jamesilla on meneillään tutkinta Trumpin yrityksen, Trump Organizationin kiinteistöomistuksista. (siirryt toiseen palveluun) Tutkinta juontaa juurensa Trumpin entisen asianajajan Michael Cohenin kongressikuulemisessa esittämään väitteeseen kiinteistöomaisuuden arvolla keinottelusta.

Tutkinnan keskiössä on Trumpin kiinteistöomistuksista neljä, muun muassa Chicagon Trump-hotelli sekä New Yorkin kaupungin pohjoispuolelle Westchesteriin suunniteltu Seven Springs -golfklubi. Tutkinnassa selvitetään, antoiko Trumpin yritys väärää tietoa niiden arvosta verottajalle ja pankille.

New Yorkin osavaltion syyttäjävirasto on tutkintaa varten haastanut muun muassa Deutsche Bankin toimittamaan dokumentteja.

Tutkinnassa on kuultu myös Trumpin poikaa Eric Trumpia. New Yorkin syyttäjä joutui oikeusteitse pakottamaan tämän antamaan valaehtoisen lausunnon.

Presidenttiä ei ole haastettu kuultavaksi. Kun Trumpin kausi päättyy, sen tekeminen helpottuu.

Trump on arvostellut tätäkin tutkintaa poliittisesti motivoiduksi. Syyttäjä James on taustaltaan demokraatti.

Jamesin johtama tutkinta on yksityisoikeudellinen, ei rikostutkinta. Väärinkäytösten löytyminen ei johtaisi suoraan oikeudenkäyntiin eikä mahdollisena rangaistuksena olisi vankeustuomio, vaan rahallinen sanktio.

Tutkinta voi johtaa myös rikosprosessiin, jos näyttöä lain rikkomisesta löytyy ja osavaltionsyyttäjä ohjaa jutun alueellisille piirisyyttäjille.

4) Naisten kohtelu eli kuka valehtelee väitetystä raiskauksesta ja ahdistelusta?

Kirjailija-toimittaja E. Jean Carroll saapumassa oikeustalolle Washingtoniin lokakuussa 2020. Justin Lane / EPA

Useat naiset ovat syyttäneet Trumpia epäasiallisesta seksuaalisesta käytöksestä tai suoranaisesta seksuaaliväkivallasta. Kaksi naista on haastanut Trumpin oikeuteen kunnianloukkauksesta, koska tämä on väittänyt heitä valehtelijoiksi.

Toinen heistä, kirjailija ja toimittaja E. Jean Carroll väittää viime vuonna julkaistussa kirjassaan Trumpin raiskanneen hänet. Väitetty raiskaus olisi tapahtunut 1990-luvulla tavaratalon sovituskopissa. Trump on kiistänyt raiskaussyytöksen ja sanonut Carrollin havitelleen "fiktiokirjalleen" julkisuutta.

Oikeusjuttu on yhä kesken. Carrollin asianajajat ovat vaatineet Trumpilta DNA-näytettä. He haluaisivat verrata sitä Carrollin vaatteista löytyneeseen DNA:han. Carroll vaatii Trumpilta vahingonkorvauksia ja lausuntojen perumista.

Jutussa nähtiin poikkeuksellinen käänne tänä syksynä. Bill Barrin johtama oikeusministeriö yritti muuttaa käsittelyä siten (siirryt toiseen palveluun), että oikeusministeriö olisi Trumpin sijaan tullut jutun vastaajaksi.

Oikeusministeriön perustelun mukaan Trump toimi presidentin roolissaan (siirryt toiseen palveluun) kiistäessään raiskausväitteen ja siksi vastaajana pitäisi olla oikeusministeriö. Liittovaltion tuomari hylkäsi oikeusministeriön yrityksen perusteettomana.

Trumpin tosi-tv-ohjelmassa kilpaillut Summer Zervos on toinen kunnianloukkauksesta Trumpin oikeuteen haastanut nainen. Trump on kiistänyt Zervosin väitteet seksuaalisesta ahdistelusta.

Trump on luvannut todistaa oikeudessa, mutta hänen asianajajansa ovat onnistuneet lykkäämään sitä. Juttu on vielä kesken. Myös Zervos vaatii Trumpilta vahingonkorvauksia.

5) Mary Trumpin oikeuskanne – huijattiinko veljentytärtä perinnönjaossa?

Donald Trumpin veljentytär Mary Trump väittää Trumpin sisaruksineen huijanneen häneltä perinnön isänsä kuoltua. Alba Vigaray / EPA

Trumpin vanhemman veljen Fred Trumpin tytär Mary Trump haastoi presidentin syyskuussa oikeuteen. Hän syyttää Trumpia ja tämän kahta sisarusta perintöhuijauksesta.

Fred Trump kuoli vuonna 1981. Mary-tytär oli tuolloin alaikäinen. Hänen oikeuskanteessaan väitetään (siirryt toiseen palveluun), että Trump ja sisarukset yhdessä hänen edunvalvojansa kanssa vehkeilivät häneltä perinnön.

Mary Trump hakee oikeusteitse korvauksia. Kanteen mukaan hän on menettänyt huijauksen vuoksi useita kymmeniä miljoonia dollareita. Mary Trump väittää, että hänen isänsä sisarukset kehittivät suunnitelman, jossa omaisuuden suuruus aliarvioitiin ja hänet painostettiin luopumaan oikeuksista Trumpien kiinteistöbisnekseen.

Trumpin veljentyttären Mary Trumpin paljastuskirjassa väitetään pettämisen olevan Trumpeille elämäntapa. Michael Reynolds / EPA

Ennen oikeustoimia Mary Trump julkaisi kirjan (siirryt toiseen palveluun), jossa hän kertoi samat väitteet perintöhuijauksen uhriksi joutumisesta. Hän kirjoittaa pettämisen olevan Trumpeille elämäntapa. Valkoinen talo tyrmäsi kirjan väitteet perättöminä.

New Yorkissa jätettyyn kanteeseen presidentti ei ole vielä vastannut. Mary Trump haluaa juttuun kunnon oikeuskäsittelyn valamiehistöineen.

Voiko Trump armahtaa itsensä?

Yhdysvalloissa on jo pohdittu, voiko Trump armahtaa itse itsensä. Uutistoimisto AP luonnehtii asiaa monimutkaiseksi. (siirryt toiseen palveluun) Yhdysvaltain perustuslaista ei löydy suoraa vastausta siihen, olisiko presidentin ylipäätään mahdollista armahtaa itsensä.

Oikeusoppineet ovat muistuttaneet, että koskaan Yhdysvaltain historiassa presidentti ei ole armahtanut itseään. Jos Trump niin tekisi, oltaisiin oikeudellisesti täysin poikkeuksellisessa tilanteessa.

Ennen presidentti Richard Nixonin eroa Yhdysvaltain oikeusministeriö julkaisi mietinnön, jossa päädyttiin tulkintaan, ettei presidentti voi armahtaa itseään. Vuoden 1974 tulkinnassa (siirryt toiseen palveluun) huomautetaan kuitenkin mahdollisesta, juridisesti hyväksyttävästä kiertoreitistä.

Presidentti voisi perustuslain 25:nnen lisäyksen perusteella julistaa itsensä kykenemättömäksi viranhoitoon. Tuona aikana presidentin tehtäviä nousee perustuslain mukaisesti hoitamaan varapresidentti. Hän voisi oikeusministeriön tuolloisen tulkinnan mukaan armahtaa presidentin.

Oikeusoppineet eivät ole Yhdysvalloissa yksimielisiä siitä, voiko presidentti armahtaa itsensä. Oikeusministeriön vuosikymmenien takaisen linjauksen mukaan armahdus voisi olla mahdollista, jos presidentti siirtäisi viranhoidon varapresidentille, ja hän armahtaisi presidentin. AOP

Hetkellisen presidentin tehtävien siirron ja sen aikana annetun armahduksen jälkeen presidentti voisi palata viranhoitoon. Tätäkään ei ole Yhdysvaltain historiassa koskaan koetettu.

Tämä kiertoreittikään tosin ei todennäköisesti Trumpia pelastaisi kaikilta mahdollisilta oikeusprosesseilta. Yhdysvaltain presidentin armahdusoikeus ulottuu nimittäin vain liittovaltiotason rikoksiin.

Toisin sanoen: vaikka Trump itsensä armahtamista yrittäisikin, olisi hyvin epätodennäköistä, että armahduksen voisi ulottaa osavaltiotasolle.

Manhattanin piirisyyttäjän ja New Yorkin osavaltion syyttäjän tutkinnat mahdollisista talousrikoksista ovat nimenomaan osavaltion, eivät liittovaltion tasolla. (siirryt toiseen palveluun)

