Huijarit häirinneet Kauneimmat joululaulut -verkkotapahtumia – Suomen lähetysseura tehnyt rikosilmoituksen valetapahtumista

Huijarit ovat iskeneet näppinsä Kauneimmat joululaulut -tapahtumiin. Koronan takia joululaulutapahtumat on siirretty verkkoon ja ne ovat keränneet runsaasti huomiota ja osallistujia. Tämä on saanut myös huijarit liikkeelle.

Rikolliset tehtailevat verkkoon kymmeniä rinnakkaisia Kauneimmat Joululaulut -valetapahtumia, joiden tarkoitus on saada varomaton käyttäjä esimerkiksi antamaan luottokorttitietonsa vääriin käsiin.

Kauneimpia joululauluja järjestävä Suomen lähetysseura varoittaa huijausyrityksistä suomalaisia ja vetoaa tekemään Facebookille ilmiantoja valetapahtumista. Oikeat Kauneimmat Joululaulut -tapahtumat ovat aina ilmaisia, ja lahjoittaminen on vapaaehtoisia.

Suomen lähetysseura on tehnyt valetapahtumista rikosilmoituksen. Lähetysseura on myös ilmiantanut Facebookille huijausyrityksiä ja on ollut yhteydessä Facebookiin saamatta kuitenkaan toistaiseksi sieltä apua tilanteeseen. Myös poliisin valtuudet ja mahdollisuudet toimia tilanteessa ovat rajalliset.

Tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Jukkapekka Risu Helsingin poliisista arvioi, että poliisi pystyy pysäyttämään rahaliikenteen pikaisesti, jos raha on suunnattu Suomeen. Kansainvälisen ammattirikollisuuden kohdalla se on huomattavasti vaikeampaa.

Poliisin mukaan verkossa tapahtuva tietojen kalastelu on kasvava ilmiö.

Jotain on pielessä, jos...

Järjestäjänä on jokin muu taho kuin seurakunta, Kauneimmat Joululaulut tai Suomen Lähetysseura. Voit arvioida järjestäjän Facebook-sivua tarkastelemalla, että kyse on esimerkiksi oikeasta seurakunnan sivusta.

Teksti tai linkki, joka ohjaa kirjautumisen takana olevalle sivustolle, on englanninkielinen.

Tilaisuus on maksullinen. Kauneimmat Joululaulut -tilaisuudet ovat aina ilmaisia. Lahjoittaminen on aina vapaaehtoista.

Lahjoittamiseen tarjotaan muuta osoitetta verkossa kuin https://kauneimmatjoululaulut.fi/lahjoita (siirryt toiseen palveluun) . (Suomen Lähetysseuran keräysluvat: Manner-Suomi RA/2020/3, voimassa 3.1.2020–31.12.2020 myönnetty 3.1.2020, Poliisihallitus. Ahvenanmaa: ÅLR 2019/6111, voimassa 2020, myönnetty 13.8.2019 Ahvenanmaan maakuntahallitus. Kerätyt varat käytetään vuosien 2020–2022 aikana Suomen Lähetysseuran ulkomaantyöhön.)

Kauneimpia Joululauluja on laulettu vuodesta 1973 lähtien. Lähetysseura tukee keräysvaroilla heikoimmassa asemassa olevia lapsia yli 20 maassa.

Viime vuonna Kauneimmat Joululaulut -kampanja keräsi historiansa parhaan tuloksen, 1 165 000 euroa.

