Hotellimoguli Petter Stordalenin vuosi on ollut karmea, mutta hän aikoo yhä rakentaa uusia hotelleja Suomeen – "Valtava potentiaali matkailumaana"

Miljardöörin kärsimys on suhteellista.

Tavallisella ihmisellä on pahan päivän varalta puskurina korkeintaan tuhansia euroja. Miljardöörin pahan päivän purskuritkin lasketaan miljoonissa.

Mutta kyllä norjalainen hotellimiljardööri Petter Stordalen on kärsinyt koronavuodesta. Se vei häneltä yöpyjät, etelänlomailijat ja risteilymatkustajat, rahassa mitaten satoja miljoonia euroja.

On kysyttävä klassinen urheilukysymys: miltä nyt tuntuu?

– Vuosi on ollut 30-vuotisen liikemiesurani selvästi pahin, Stordalen sanoo.

– Matkatoimistot Tjäreborg ja Spies, Hurtigruten-matkustajalaivat ja 207 hotellia Pohjoismaissa. Kaikkien kanssa on ollut vaikeaa koronan keskellä.

Stordalen vastaa Ylen haastatteluun puhelimitse ja sähköpostitse yhtiön Oslon-pääkonttorista. Muu ei koronajoulun alla tulisikaan kyseeseen.

– Mutta olen toiveikas. Rokote muuttaa pelin. Uskon, että pääsiäiseen mennessä rokote tulee kaikkien halukkaiden saataville ja ensi kesänä elämä palaa jo lähelle normaalia.

Helsinki-Vantaan jättihotellia ei peruta, viivästyksiä voi tulla

Suomesta katsoen polttavin kysymys on, mitä tapahtuu Stordalenin Suomen-suunnitelmille.

Stordalenin hotelliketju Nordic Choice omistaa Suomessa nyt 13 hotellia, kaikki pääkaupunkiseudulla. Viime vuonna hän kertoi haluavansa avata uuden jättihotellin Helsinki-Vantaan lentokentälle vuonna 2023 ja kymmenkunta uutta hotellia muualle Suomeen: Tampereelle, Turkuun, Ouluun…

Veikö korona suunnitelmat?

– Ei, Suomea koskevat suunnitelmat ovat täysin ennallaan. Esimerkiksi Helsinki-Vantaan hotelli rakennetaan suunnitelmien mukaan, tosin valmistuminen saattaa hiukan viivästyä, Stordalen sanoo.

Muista kaupungeista Stordalen ei sano kuin että lisää hotelleja on suunnitelmissa.

Helsinki-Vantaan hanke on yli 700 huoneen jättimäinen Clarion- ja Comfort-hotellien yhdistelmä, joka olisi Pohjoismaiden suurin lentokenttähotelli.

Stordalenin mukaan Helsinki-Vantaan uusi hotelli antaa Suomelle edun kilpailussa tapahtumista ja matkaajista. Silja Viitala / Yle

Stordalenin muut vastaavat hotellit Pohjoismaissa ovat pulassa. Tukholman Arlandan lentoasemalle avattiin vastaavanlainen jättihotelli juuri ennen koronaa, ja seuraavan oli määrä aueta Kööpenhaminan Kastrupiin tänä syksynä.

Ajoitukset olivat koronan kannalta huonoimmat mahdolliset. Arlandalla on ollut aavemaisen hiljaista ja Kastrupin-hotellin avajaisia on siirretty. Nordic Choicella oli helmikuussa yhteensä 25 uutta hotelliprojektia, joista osassa on pitänyt ottaa aikalisä.

– Ensi vuonna on määrä avata 8–9 uutta hotellia. Osa avataan myöhemmin, ja muutamia suunnitelmia on lykätty. Jo olemassaolevia hotelleja on myös pitänyt sulkea, Stordalen sanoo.

"Suomessa on kaikkea, mitä haluamme myydä ulkomaisille vieraille"

Stordalen rantautui Suomeen loppuvuonna 2016, kun Helsingin Jätkäsaareen ja Helsinki-Vantaan lentoasemalle avattiin uudet Clarion-hotellit.

Vuonna 2019 Stordalen osti Capman-sijoitusrahastolta Kämp Collection Hotelsin, johon kuuluu Suomen tunnetuin hotelli, ikoninen Hotel Kämp, ja yhdeksän muuta luksushotellia Helsingistä.

Clarion-hotelli on Jätkäsaaren maamerkki. Petteri Bülow / Yle

Suomen tunnetuin hotelli, Hotel Kämp, siirtyi Stordalenin omistukseen viime vuonna. Mihaila Cristian Ionut / AOP

Stordalen kehuu Suomea lukuisilla pehmeillä adjektiiveilla maailmassa, jossa tuntuu juuri nyt olevan paljon uhkia.

– Suomessa on kaikkea, mitä haluamme myydä ulkomaisille vieraille. Turvallinen ja puhdas maa, jossa on upea luonto ja puhtaat vedet, talvi, joulupukki ja Muumit, hän luettelee.

Ja hyvä mahdollisuus laajentaa bisnestä.

Nordic Choicen näkökulmasta Ruotsi ja Norja on jo vallattu. Ketjulla on Pohjoismaissa peräti 207 Comfort-, Clarion- ja Quality-hotellia. Suomi paistaa joukossa valkoisena pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta.

Suomen matkailumarkkina on lisäksi notkeassa kasvussa, kun unohdetaan koronavuosi. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät esimerkiksi Uudellamaalla neljä prosenttia vuodesta 2018 vuoteen 2019.

– Minun mielestäni Suomella on valtava potentiaali matkailumaana. Mutta tarvitsette isoja toimijoita, joilla on voimaa investoida ja houkutella maahan kansainvälisiä asiakkaita, Stordalen sanoo.

Stordalen arvostelee Suomen koronatukia

Stordalen ottaa kuluvasta vuodesta takkiin arviolta yli 600 miljoonaa euroa (siirryt toiseen palveluun).

Kun puhe kääntyy koronatukiin, äänensävy kiristyy.

– Tukipolitiikka on ollut Suomessa tyystin erilaista kuin muissa Pohjoismaissa. Täällä Norjassa tuki on kattanut 10–15 prosenttia tappioistamme, mutta Suomessa emme ole saaneet juuri mitään, Stordalen sanoo.

Kun esimerkiksi Suomen yrittäjät vertasi kevään koronatukia Pohjoismaiden välillä, Suomen tuet osoittautuivat kaikkein kevyimmiksi (siirryt toiseen palveluun). Kustannustuesta jäi myös iso osa jakamatta, koska kriteerit olivat tiukat. Uusi tukipaketti on aiempaa muhkeampi, ja pelisääntöjä on muutettu.

Hotelliasiakkaiden määrä sinällään on romahtanut kaikkialla. Vaikka Ruotsi on pitänyt yhteiskuntansa avoimempana kuin Suomi, ihmiset ovat sielläkin olleet varovaisia, Stordalen sanoo.

Hän olisi toivonut, että Pohjoismaat olisivat tehneet yhteistyötä koronan torjunnassa.

– Jos Pohjoismaat olisivat yhdistäneet voimansa ja torjuneet koronavirusta yhdessä, voisimme ainakin pitää sisärajat avoimina.

Hajautettu imperiumi

Kritiikki on hyvä suhteuttaa siihen, että Stordalenin ja hänen kolmen lapsensa Strawberry-konserniin kuuluu paljon muutakin kuin vain hotelli- ja matkailubisnes. Konserni tekee myös kiinteistö- ja pääomasijoituksia ja sijoittaa taiteeseen.

Imperiumin omaisuus on hajautettu. Vaikka koronavuodesta tuleekin raskaasti takkiin, Stordalen ei pelkää edes hotellipuolen romahdusta.

– Parhaat ja terveimmät toimijat selviävät tästä kriisistä. Ja me olemme siinä joukossa, hän sanoo.

Miljardöörejä seuraava yhdysvaltalainen Forbes-talouslehti arvioi Stordalenin omaisuuden arvoksi 1,4 miljardia euroa. Se tekee hänestä arviolta maailman 1600. rikkaimman ihmisen, jolla on varaa myös riskiratkaisuihin.

Viime vuonna Stordalenia juhlittiin hyväntekijänä, kun hän osti konkurssiin ajautuneen Thomas Cook -matkatoimiston pohjoismaisen osan. Se pelasti suomalaisillekin tutun Tjäreborgin. Vuotta myöhemmin katsottuna sekin hankinta tuli pahimpaan mahdolliseen aikaan.

Petter Stordalen villitsi vuosi sitten syksyllä ostettuaan Thomas Cookin Pohjoismaiden-toiminnot.

Nyt imperiumista on lomautettu tai irtisanottu tuhansia työntekijöitä. Moniko lomautetuista saa palata töihin, on vielä auki.

– Vielä tammikuussa pohdimme, mistä saamme 45 000 uutta työntekijää seuraavien viiden vuoden aikana. Mutta jo muutamaa kuukautta myöhemmin oli aloitettava lomautukset, Stordalen sanoo.

Suomalaisille vielä etäinen rokkitähti

Norjassa Stordalen on bisnesmaailman rokkitähti, vangitsevasti esiintyvä ja näyttävästi pukeutuva persoona.

Suomalaisille hän on jäänyt etäiseksi. Nimekkäitä ulkomaisia liikemiehiä pyörii meillä vähän, eikä heidän tekemisiään ole tavattu noteerata näyttävästi.

Stordalenin tulo Suomeen kyllä noteerattiin. Jätkäsaaren-hotellin avajaisissa Stordalen laskeutui hotellin katolta köysien varassa ilmatanssijoiden seurassa, ja sitten taivaalle räiskähteli massiivinen ilotulitus.

Stordalen Jätkäsaaren-hotellin kattobaarissa vuonna 2017. Haastattelussa hän julisti alfaurosten ajan olevan ohi. Petteri Sopanen / Yle

Stordalenilta on totuttu kuulemaan kannanottoja. Hän ei välttele niitä nytkään, kun etenemme koronakriisin opetuksiin.

– Ellemme riistäisi luontoa, koko koronakriisiä ei välttämättä olisi tullut. Toivottavasti opimme tästä, että ihmiset, luonto ja ilmasto ovat toisistaan riippuvaisia. Meidän täytyy lopettaa luonnon tuhoaminen, jos haluamme vähentää uuden pandemian riskiä.

Samaan syssyyn saa kyytiä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin politiikka.

– Polarisaatio ja eristäytyminen eivät ole koskaan tuottaneet innovaatioita. Amerikka ensin -tyylinen politiikka on myrkkyä koko maailmalle.

"Joulupukki videopuheluna ei ole sama asia"

Stordalen kertoo, että pääkonttori Oslon keskustassa on hiljainen.

– Ei täällä ole kuin kourallinen väkeä töissä. Kaipaan ihmisiä. Tämä vuosi on ollut täynnä Hangouts-, Teams- ja Zoom-puheluita, mutta ihmisiä on vaikea motivoida videopuheluissa, Stordalen sanoo.

Stordalen joutuu pohtimaan myös oman bisneksensä tulevaisuutta.

Hän kritisoi ilmastonmuutoksen syitä eli ylikulutusta, jossa yhtenä tekijänä on vimmainen halpamatkailu. Muuttuuko meno koronan jälkeen? Stordalenin mukaan hänen hotelleissaan pyritään vähentämään kulutusta ja pienentämään hiilijalanjälkeä.

– Kestävämpi elämäntapa ja matkustaminen ovat olleet trendi jo vuosia. Koska olemme osa ongelmaa, meidän täytyy olla myös osa ratkaisua. Toivon, että myös sähkölentokoneet yleistyvät lähitulevaisuudessa, Stordalen sanoo.

Hän sanoo itse matkustaneensa tänä vuonna mahdollisimman vähän ja keskittyneensä kriisijohtamiseen. Nyt pöydällä ovat ensi vuoden suunnitelmat ja joululahjatoiveina rokotteet ja kaiken palaaminen normaaliksi.

– Toivon, että pystyn viettämään joulua rajoituksista huolimatta perhepiirissä lasteni kanssa, Stordalen sanoo ja toivoo, että varovainen koronajoulu jää tällä erää viimeiseksi laatuaan.

– Joulupukin tapaaminen Hangoutsilla ei ole sama kuin joulupukin tapaaminen livenä.

