Mitä Olkiluodon ydinvoimalassa tarkalleen ottaen tapahtui? TVO:n tekniikkajohtaja kertoo, havainnekuvat paikantavat häiriön

Olkiluoto 2 -ydinvoimalassa havaittu normaalia korkeampi säteilytaso laukaisi torstaina reaktorin automaattisen pikasulun ja käynnisti laitoksessa valmiustilanteen. Myöhemmin laitos päätettiin ajaa kylmäksi.

Mitä oikein tapahtui ja oliko siitä vaaraa?

– Mitään vakavaa ei tässä tapahtunut. Tapaus on jo luokiteltu alustavasti kansainvälisellä INES-asteikolla (siirryt toiseen palveluun) luokkaan nolla, kertoo Olkiluodon voimalat omistavan Teollisuuden Voiman (TVO) tekniikkajohtaja Sami Jakonen.

INES-asteikko kuvaa ydinlaitos- ja säteilytapahtumien vakavuutta. Nollatason tapahtumiksi luokitellaan "poikkeukselliset tapahtumat, joilla ei ole merkitystä ydin- tai säteilyturvallisuuden kannalta", kuvailee (siirryt toiseen palveluun) Säteilyturvakeskus (STUK).

Sellainen tapahtuma on reaktorin pikasulku, mikä Olkiluoto 2:sessa nimenomaan tapahtui.

– Mutta tapahtuma oli poikkeuksellinen ja käynnisti laitoksessa valmiustilanteen, Jakonen sanoo.

Valmiustilanteessa erikseen määritelty valmiusorganisaatio alkaa Jakosen mukaan aina selvittelemään tapahtunutta. Tässä tapauksessa organisaatio olivat TVO ja STUK.

_Lue lisää: _Olkiluodon voimalassa harvinainen häiriötilanne – TVO:lla aavistus ongelman syystä, työntekijät eivät olleet vaarassa, katso tallenne tiedotustilaisuudesta

Mitä tarkalleen ottaen tapahtui?

Torstaina kello 12.22. Olkiluoto 2 -voimalaitoksen päähöyryputkitilassa olevat mittarit havaitsivat raja-arvot ylittävän määrän säteilyä. Se laukaisi automaattisesti reaktorin pikasulun.

TVO:n tekniikkajohtaja Jakosen mukaan säteilyä oli 3–5 kertaa normaalia suurempi määrä.

Säteilypiikkiin johtanut tapahtumakulku alkoi Jakosen mukaan siitä, että voimalaitoksessa reaktorin puhdistusjärjestelmän suodattimeen oli päässyt normaalia kuumempaa vettä.

Vesi kulkee suodattimen kautta ydinreaktoriin. Nyt normaalia kuumempi vesi oli liuottanut suodattimen sisällä suodatinmassasta ainetta, joka kulkeutui veden mukana reaktoriin ja aktivoitui siellä.

– Sitä kautta aktiivisuustasot vesihöyrykierrossa nousivat, Jakonen sanoo.

Seurauksena höyryputkitilassa säteilymittareissa raja-arvot ylittyivät ja automaattinen pikasulku laukesi.

TVO

Miksi suodattimeen pääsi normaalia lämpimämpää vettä?

– Sen selvitys on vielä kesken. Todennäköisesti lämpimämpää vettä on päässyt piiriin (suodattimen) mahdollisesta venttiilihäiriöstä johtuen. Syy on kuitenkin vielä selvityksessä, Jakonen kertoo.

Voimalan vedestä on otettu nyt näytteitä ja kylmenemisen jälkeen venttiileitä ja muita laitteita aiotaan tarkistaa.

– Ja kun häiriön syy varmistuu, tehdään mahdolliset korjaukset. Ensin pitää kuitenkin tehdä tarkastukset, Jakonen sanoo.

Tähän mennessä on korjattu yksi näytteenottolinja, joka oli korjattavana jo ennen tapahtumaa.

Pääsikö säteilyä ympäristöön, miten työntekijöiden kävi?

Olkiluoto 2 on nyt ajettu kylmäseisokkiin, eli reaktori on sammutettu. TVO on viestinyt verkkosivuillaan (siirryt toiseen palveluun), että tilanteesta ei ole aiheutunut vaaraa työntekijöille tai ympäristölle. Samoin on ilmoittanut STUK.

"Tapahtumasta ei aiheutunut sellaista radioaktiivista päästöä, jolla olisi ollut vaikutusta ihmisille tai ympäristölle", STUK tiedotti verkkosivuillaan (siirryt toiseen palveluun).

Mittareissa havaittu normaalia korkeampi säteilymäärä on ihmiselle vaarallinen, mutta työntekijät eivät sille altistuneet, sillä häiriötilanne sattui reaktiorakennuksen sisällä, jossa ei normaaliaikana työskennellä.

– Se on normaalistikin laitoksen ollessa käynnissä sellainen paikka, että siellä ei ihminen voi olla. Sitten, kun laitos on ajettu alas, siellä käyminen olisi mahdollista, Jakonen kertoo.

Kulkiko tieto STUKille liian hitaasti?

Tapaus on herättänyt keskustelua myös tiedotuksen nopeudesta. STUKin pääjohtaja Petteri Tiippana myönsi Ylen haastattelussa torstai-iltana, että viestintä ei onnistunut täydellisesti. STUK tiedotti tapauksesta vasta tunti tapahtuneen jälkeen.

Tiippanan myös sanoi, että tiedon saapuminen TVO:lta heille kesti puoli tuntia.

TVO:n tekniikkajohtaja Sami Jakonen puolestaan arvioi, että tieto kulkeutui STUKille hyvinkin pian.

– Aika pian käytiin jo keskusteluja STUKin kanssa, Jakonen toteaa.

Milloin reaktori käynnistetään jälleen?

TVO ilmoitti aiemmin sähkömarkkinoille, että Olkiluoto 2 kytketään sähköverkkoon sunnuntaina aamuyöstä. Perjantaina alkuillasta arviota siirrettiin vuorokaudella myöhemmäksi, eli näillä näkymin sähköverkkoon paluu menee maanantain 14.12. puolelle.

– Tilanne voi elää vielä tarkastusten perusteella, Jakonen sanoo.

Tarkempaa syytä arvioidun ajan viivästykseen hän ei osannut sanoa.

Voimalan alasajo näkyi Suomen sähköverkoissa valtaosin tuontisähkön lisääntymisenä, kertoo energiamarkkinajohtaja Pekka Salomaa Energiateollisuudesta. Hieman lisäystä oli myös kotimaisella vesivoimalla.

– Se, että tapahtuu näin iso muutos, eli yksi ydinreaktio menee näin nopeasti täydestä ajosta nollaan, on hyvin harvinaista. Joskus on jouduttu pudottamaan asteittain tuotantoa, mutta vastaavaa ei tule mieleen, Salomaa arvioi.

_Lue lisää: _Asiantuntija ei pidä Olkiluodon häiriötilannetta erityisen vakavana: "Laitos toimi niin kuin pitikin"

Sähkön hinta nousi ennätyksiin – Olkiluodon häiriö 25-kertaisti hinnan päivässä

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen häiriön syy selvisi – varautumistilanne on purettu