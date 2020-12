Jäätävä sade vaikeuttaa tänään ajokeliä osassa maata – lunta voi kertyä eteläänkin, mutta se sulaa päivän aikana pois

Idän vahva korkeapaine on pitänyt Suomen sään tällä viikolla poutaisena ja aurinkoisena. Perjantaina tämä muuttuu, kun etelästä saapuu heikko ja hajanainen sadealue, joka tuo Suomeen lauheampaa ilmaa.

Etelä-Suomessa voi kertyä yhdestä kahteen senttiä lunta perjantaina. Lumi ei kuitenkaan pysy maassa kauaakaan, vaan se lauhtuu nopeasti pois.

Osa lumisateista sataa maan pinnalle jäätävänä sateena tai tihkuna. Lumisateen muuttuminen jäätäväksi sateeksi on seurausta kylmän ja lämpimän ilmamassan kerrostumisesta. Maan pinnalla on kylmää painavaa ilmamassaa, ja sadealue tuo sen päälle kevyempää lämmintä ilmamassaa.

– Sateet ehtivät ensin sulaa hiukan, kunnes ne osuvat kylmään ilmamassaan ja jäätyvät uudelleen, Ylen meteorologi Anniina Valtonen kertoo.

Sateet ajoittuvat perjantaina erityisesti iltapäivään ja iltaan, ja ne vaikeuttavat myös ajokeliä perjantai-iltana.

Ilmatieteen laitos varoittaa (siirryt toiseen palveluun), että ajokeli muuttuu tänään illasta alkaen huonoksi. Varoitus koskee Uuttamaata, Kanta-Hämettä, Päijät-Hämettä, Kymenlaaksoa, Etelä-Karjalaa ja Etelä-Savoa.

Sääkartalla punainen pisara kuvastaa jäätävää sadetta. Anniina Valtonen / Yle Sää

Pakkanen palaa sunnuntaina

Lauantaina nollaraja on jo maan keskiosissa. Lappia lukuun ottamatta Suomessa sataa vähäisiä lumi- ja vesisateita, jäätävää vettä ja jäätävää tihkua.

Sunnuntai on taas pakkaspäivä. Heikko sadealue on silloin siirtynyt Lappiin, ja pohjoisessa voi sataa lunta tai jäätävää tihkua. Muualla Suomessa sää on pilvinen ja poutainen.

Lue myös:

Tunnistatko nämä sääsymbolit? Testaa tietosi säämerkeistä Ylen meteorologin Anniina Valtosen kanssa

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta