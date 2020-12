Tällainen on maailman suurin moottoroitu irtokeula – pystyy murtamaan jopa 70 senttimetriä paksun jään

Lappeenrannan Mustolan satamaan on saapunut historiallinen irtokeula. Se odottaa pääsyä tositoimiin. Kyseessä on maailman ensimmäinen jäätä murtava moottoroitu irtokeula, joka on liitetty hinaajan eteen.

Irtokeulan on tarkoitus helpottaa jäänmurtoa Saimaan kanavalla ja syväväylillä. Sitä puskee merihinaajaksi valmistunut Calypso-alus.

Uusi irtokeula pääsee tositoimiin jo viikonloppuna Saimaalla.

– Se vähän riippuu laivojen liikenne- ja avustustarvetilanteesta. Se varmaan lähtee heti lauantaina laivoja vastaan Saimaan kanavalle, kertoo Väyläviraston merenkulun asiantuntija Jukka Väisänen.

Irtokeula halkoo jäätä 12,6 metrin leveydeltä. Mikko Savolainen / Yle

Paremmat väylät ja ympäristöystävällisyys

Uuden irtokeulan on tarkoitus murtaa jäätä Saimaalla ja lähiympäristön syväväylissä. Syväväylät jatkuvat Lappeenrannasta aina Joensuuhun, Kuopioon ja Siilinjärvelle saakka.

Uusi irtokeula aluksineen ei kasvata Saimaan jäänmurtajien määrää, mutta se parantaa jäänmurtamisen laatua Saimaalla.

– Tärkeintä on se, että me saadaan uusittua Saimaan jäänmurtokalustoa, joka on ollut pääosin vanhaa, merenkulun asiantuntija Jukka Väisänen sanoo.

Irtokeulan lisäksi jäätä murtaa Saimaalla myös jäänmurtajat Protector ja Meteor.

Väisäsen mukaan tärkeintä uudessa jäänmurtajassa on sen leveys. Irtokeula on täysleveä eli 12,6 metriä.

– Se tekee väylälle täyskokoisen rännin, jota pitkin avustettavat alukset on helppo kulkea, Väisänen kuvailee.

Lisäksi uusi tekniikka kuormittaa myös vähemmän ympäristöä. Irtokeula takaa pienemmät päästöt ja kulutuksen.

Saimaa voi murtaa jopa 70 senttimetriä syvää kiintojäätä. Mikko Savolainen / Yle

Irtokeula kiinni Calypsossa 8 vuotta

Saimaa-niminen irtokeula ja Calypso-alus voivat murtaa jopa 70 senttimetrin paksuista kiintojäätä. Saimaalla tosin harvoin on niin paksua jäätä murrettavaksi, normaalisti jäänpaksuus on maksimissaan 50–60 senttimetriä.

Vaikka irtokeulasta puhutaan, ei sitä voi noin vain irrottaa ja kiinnittää uuteen alukseen.

– Voi sitä siirtää, mutta se vaatii muutostöitä irtokeulaan sekä puskija-alukseen. Puskijaan pitää rakentaa muun muassa irtokeulan kiinnityspisteet ja kauko-ohjaussysteemit, kuvailee Väisänen Väylävirastossa.

Irtokeulan on tarkoitus olla kiinni Calypso-aluksessa seuraavat kahdeksan vuotta. Aluksen omistavan varustamon kanssa on tehty 10 vuoden sopimus, mutta osa sopimusajasta kului telakalla. Aluksen omistaa turkulainen varustamo Alfons Håkans.

