Olkiluodon ydinvoimalan vakava häiriö hämmensi kuntalaisia, Eurajoen johto arvostelee hidasta tiedotusta: "Kolme tuntia on liian pitkä aika"

Eurajoen kyläraitilla torstain vakava häiriötilanne Olkiluodon ydinvoimalassa on ollut ykköspuheenaihe. Kuntalaiset eivät ole kuitenkaan painaneet paniikkinappulaa, vaikka tilanne on monia mietityttänyt.

– Itse asiassa kuulin siitä vasta illalla ja ajattelin, että ei se niin ihmeellistä ollut, sanoo Teija Rantala.

– Ehkä olisi voitu enemmän tiedottaa. Paikallisista uutisista jotain kuulin. Kaikilla ei ole nettiä. Television vaaratiedotus olisi tällaisessa hyvä. No, hyvä kun asutaan näin liki, kun mossahtaa, ettei jää kitumaan, kuvailee tuntojaan ydinvoimalan kupeessa asuva Satu Tapaninen.

Ydinvoimakunnassa luotetaan viranomaisiin ja vaurautta paikkakunnalle tuovaan ydinvoimalaitokseen.

– Kuulin asiasta vasta illalla. Luottoa on sen verran, että hommansa osaavat. Eurajokelaiset olisivat raumalaisia ilman ydinvoimaa. Se on paha, joka täytyy sietää, kun se tuo paljon rahaa kunnalle. Suurin osa Eurajoella hyväksyy ydinvoiman, mutta on vastustajiakin ja saakin olla, koska Suomessa on mielipiteen vapaus, pohdiskelee puolestaan Tero Lintunen.

"Tämä oli vahva opetus vastaisen varalle"

Ydinvoimalan tapahtumat olivat Suomen ydinvoimahistoriassa poikkeuksellisia, mutta lopulta niistä ei aiheutunut vaaraa ihmisille tai ympäristölle. Kritiikittä torstaista ei kuitenkaan selvitä.

Eurajoen kunnanhallituksen puheenjohtaja Vesa Jalonen (kesk.) arvostelee pitkää viivettä siinä, miten Olkiluodon ydinvoimalaitoksen torstaina sattuneesta vakavasta häiriöstä tiedotettiin.

Eurajoen kunta sai häiriöstä tiedon vasta noin kolmen tunnin kuluttua tapahtuneesta.

– Tapahtuma on alkanut klo 12.24 ja kuntaan tuli tieto ensimmäisen kerran klo 15.34. Kyllä tiedotuksessa on viivettä ollut liian paljon. Siitä olisi pitänyt mennä heti tieto meidän alueelliselle valmiusorganisaatiolle, Jalonen sanoo.

Olkiluodon ydinvoimala Eurajoella. Henrietta Hassinen / Yle

Jalonen toivoo, että tilanteesta tuli vahva opetus vastaisen varalle.

– Tässä ei haeta ketään syyllistä vaan meillä on hieno paikka ottaa opiksi, jos joskus vielä näin vakavia tilanteita tulee, niin osataan hoitaa tiedotus paremmin.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jalonen arvioi, että tapahtuneesta ei kuitenkaan jää säröä eurajokelaisten suhtautumiseen ydinvoimalaan.

– Uskon, että ydinvoimaan ja viranomaisiin on edelleen luotto tallella.

Myös säteilyturvakeskus on pitänyt tiedottamista liian hitaana. Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Petteri Tiippana myönsi Ylen haastattelussa torstai-iltana, että viestintä ei onnistunut täydellisesti.

STUK tiedotti tapauksesta vasta tunti tapahtuneen jälkeen. Tiippanan mukaan tiedon saapuminen Teollisuuden Voimalta STUKille kesti puoli tuntia.

Kunnanjohtaja sai tiedon median kautta

Eurajoen kunnanjohtaja Vesa Lakaniemi sai tiedon vakavasta häiriöstä ydinvoimalassa median kautta torstaina klo 14:n jälkeen kesken johtoryhmän kokouksen. Todellista tilannetta alettiin tutkia, ja kun Satakunnan pelastuslaitokselta tuli virallinen tieto klo 15.34, kunnan kriisitilanteiden johtoryhmä kutsuttiin koolle.

– Kun virallinen tieto tuli, aika nopeasti selvisi, että tilanne on käytännössä hoidettu ja se on mennyt ohi. Mutta joka tapauksessa kolmen tunnin viive tiedotuksessa on liian pitkä aika. Tällainen ei saisi olla missään nimessä mahdollista, Lakaniemi sanoo.

Kunnanjohtaja Lakaniemi sanoo, että kunta toimii kriisitilanteissa pelastusviranomaisten ja muiden viranomaisten antamien ohjeiden ja määräysten mukaan.

Kunnanjohtaja: Luotto säilyy ydinvoimaan

Olkiluodon ydinvoimalassa torstaina sattunut häiriö oli vakava ja ainutlaatuinen laitoksen historiassa, mutta siitä ei aiheutunut vaaraa laitoksen henkilökunnalle eikä ympäristön asukkaille.

Kunnanjohtaja Lakaniemi luottaa edelleen laitoksen turvallisuuteen..

– Uskon, että Eurajoella ja koko seudulla ydinvoima tunnetaan ehkä paremmin kuin muualla Suomessa. Ja tässä tapauksessa laitos toimi kuten sen pitikin ja olemme edelleen erittäin luottavaisia. Uskon, että koko seudulla usko ydinvoimaan on edelleen korkealla tasolla kuten se on ollut tähänkin saakka.

Satasairaalassa perustettiin johtokeskus

Kun häiriöistä alkoi torstaina tihkua tietoa, puhuttiin myös mahdollisen joukkoevakuoinnin mahdollisuudesta.

Porissa Satakunnan keskussairaala eli Satasairaala sai tiedon häiriöstä torstaina klo 13:n jälkeen.

– Siinä pohdimme hetken aikaa, hankimme lisätietoja ja päädyimme perustamaan valmiusjärjestelmämme mukaisen johtokeskuksen. Myös sairaalan johtoa informoitiin, kertoo vastuualuejohtaja Vesa Lund.

Johtokeskus sai tietoa Satakunnan pelastuslaitokselta ja Säteilyturvakeskuksesta. Sairaalassa on myös oma säteilyasiantuntija.

Iso harjoitus voimalassa edellispäivänä

Vastuuluejohtaja Lund kuvailee tilannetta sairaalan kannalta poikkeukselliseksi, vaikka siitä selvittiinkin säikähdyksellä. Tilanteen teki erikoiseksi se, että Olkiluodossa järjestettiin keskiviikkona laaja viranomaisharjoitus.

– Olihan se poikkeuksellista, kun edellisenä päivänä harjoiteltiin tällaistä häiriötilannetta, niin samantien tulee oikea tilanne eteen. Eihän tällaista tapahdu vuosittain. Varauduimme pahempaan mitä siitä sitten lopulta tuli.

Satasairaala Porissa on Eurajoen ydinvoimaloiden lähisairaala.

– Laki velvoittaa sairaanhoitopiirin varautumaan ydinvoimaloiden poikkeustilanteisiin. Meilllä on hyvä viranomaisyhteistyö ja suunnitelmat selvillä, mikäli jonkinlainen pahimman skenaarion laskeuma uhkaa.

