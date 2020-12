Disney teki vastaiskun striimauspalveluiden sodassa: Miljardeja maksava satsaus tuo ruutuun hurjan määrän Marvel- ja Tähtien sota -tuotantoja

Tähtien sota -sarja The Mandalorian on tähän asti ollut Disney+:n lippulaiva. Ensi vuodesta alkaen se saa seurakseen valtavan määrän uusia sarjoja ja elokuvia Disneyn omistamista tuoteperheistä.

Tähtien sota -sarja The Mandalorian on tähän asti ollut Disney+:n lippulaiva. Ensi vuodesta alkaen se saa seurakseen valtavan määrän uusia sarjoja ja elokuvia Disneyn omistamista tuoteperheistä. Disney+

Disney tuli ryminällä mukaan suoratoistopalveluiden sotaan, kun se julkisti viime yönä Suomen aikaa hengästyttävän määrän uusia tuotantoja. Tuotannot nostavat Disney+:n kertaheitolla kilpailemaan Netflixin ja HBO Maxin kanssa kisassa, joka on muuttunut peitsien kalistelusta miljardien eurojen kilpavarusteluksi.

Odotettu Disneyn sijoittajapäivän virtuaalitilaisuus kesti neljä tuntia ja sisälsi noin sata uutta tv-sarjaa ja elokuvaa, joita se tulee julkaisemaan lähivuosina. Iso osa tuotannoista sijoittuu Disneyn tunnetuimpiin tuoteperheisiin. Valtaosa tulee nähtäväksi suoraan Disney+-suoratoistopalvelussa.

Disney teki tilaisuudessa selväksi, että suoratoisto on sen tärkein prioriteetti. Siinä missä vuosi sitten lanseeratun Disney+:n tarjonta on aiemmin tuntunut heppoiselta, on palveluun tulevien nimikkeiden tulvassa nyt vaikea pysyä perässä.

Uusien Marvel- ja Tähtien sota -sarjojen tulvan lisäksi Disney+ saa Suomessa ja muualla Euroopassa lisää sisältöä uuden Star-nimisen brändin kautta. Helmikuussa osaksi palvelua tulevan Starin valikoimaan tulevat kuulumaan muun muassa tv-sarjoja tuottavan FX-kanavan tuotannot. FX:n sarjoja ovat muun muassa American Crime Story, American Horror Story ja Atlanta.

Isoja uutisia tiedettiin odottaa, sillä Disneyn viihdeimperiumin vastaisku Warnerin viime viikon uutispommille oli kutakuinkin välttämätön. Viikko sitten Hollywoodin isoimpiin elokuvastudioihin kuuluva Warner ilmoitti, että sen kaikki ensi vuoden elokuvat saavat Yhdysvaltain ensi-iltansa yhtä aikaa elokuvateattereissa ja HBO Max -suoratoistopalvelussa. Näihin elokuviin kuuluvat muiden muassa jättituotannot The Matrix 4 ja The Dune sekä The Sopranos -tv-sarjan esiosa The Many Saints of Newark.

Kanadalaisen Denis Villeneuven odotettu scifi-spektaakkeli Dyyni on yksi Warnerin elokuvista, jotka saavat ensi vuonna Yhdysvaltain ensi-iltansa yhtä aikaa elokuvateattereissa ja HBO Max -suoratoistopalvelussa. Warner Bros / BACKGRID / AOP

Disneyn strategia on erilainen. Sen tuottamat isot Marvel ja Star Wars -elokuvat tulevat vastaisuudessakin ensin valkokankaille. Melkein kaikki muu nähdään yhtä aikaa Disney+:ssa ja elokuvateattereissa, mukaan lukien yhtiön koko perheen animaatioelokuvat.

Näillä toimillaan yhtiö pyrkii hallitsevaksi toimijaksi kilpailluilla suoratoistomarkkinoilla ohi Netflixin, jolla on maailmanlaajuisesti yli 195 miljoonaa tilaajaa. Disney on vuodessa kasvattanut tilaajamääränsä nollasta yli 86 miljoonaan.

"Yli sata sarjaa ja elokuvaa vuodessa"

Nyt julkistettujen tietojen perusteella Disney luottaa yhä eniten omistamiinsa tuoteperheisiin. Niistä merkittävimmät ovat Marvel- ja Tähtien sota -universumit. Kumpaankin on tekeillä ennennäkemätön määrä uusia sarjoja ja elokuvia.

Disneyn julkilausuttu tavoite on julkaista joka vuosi yli sata tuotantoa. Yhtiön toimitusjohtaja Bob Chapek kertoi ensi vuoden suunnitelmissa olevan 63 tv-sarjaa ja 42 elokuvaa. Niistä 80 prosenttia on tarkoitus viedä suoraan suoratoistopalveluihin.

Mitä sitten on luvassa?

Tähtien sota -universumin kaukaisiin galakseihin on tekeillä kymmenen uutta tv-sarjaa. Niistä eniten huomiota sai odotettu Obi-Wan Kenobi, jonka nimiosassa nähdään elokuvasarjasta tuttu näyttelijä Ewan McGregor. Myös Anakin Skywalkeria eli Darth Vaderia esittänyt Hayden Christensen on pestattu uusimaan roolinsa.

Disneyn sijoittajapäivän tilaisuudessa kerrottiin, että The Mandalorian saa 3. tuotantokauden, minkä lisäksi yhtiö lanseeraa lähivuosina yhdeksän uutta Tähtien sota -sarjaa. Disney+

Disney+:n lippulaivana toiminut The Mandalorian -sarja saa jatkoa. Sen sivuhenkilö Ahsoka Tano saa oman sarjansa Ahsoka, jonka pääosaa esittää roolista tuttu Rosario Dawson.

Tilaisuudessa julkistettiin myös kaksi uutta Tähtien sota -elokuvaa. Wonder Woman -elokuvien ohjaaja Patty Jenkins hyppää Warnerilta Disneyn leipiin ohjaamaan Star Wars: Rogue Squadron -elokuvan. Uusiseelantilainen ohjaaja Taika Waititi (mm. Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit) puolestaan kirjoittaa käsikirjoitusta omaan komedialliseen Tähtien sota -elokuvaansa.

Marvel-elokuvien ja -sarjojen pitkä lista sisälsi alun perin jo täksi vuodeksi odotettuja tv-sarjoja, jotka kertovat supersankarielokuvien sivurooleista tuttujen hahmojen tarinoita. Ensimmäisinä tulevat katsottavaksi ennakkotietojen perusteella totuttua kokeilevampi WandaVision tammikuussa sekä _The Falcon and The Winter Soldier_maaliskuussa.

Kiinnostava uutinen Marvel-elokuviin liittyen oli se, että Black Panther II -elokuvassa ei tulla näkemään elokuvan nimihenkilöä, jonka näyttelijä Chadwick Boseman kuoli syöpään elokuussa. Hänen esittämänsä T'Challan sijaan elokuva seuraa muiden ensimmäisestä osasta tuttujen henkilöiden tarinaa.

Disneyn muista tuoteperheistä omat sarjansa saavat lukuisien muiden mukana Pixarin Autot-elokuvien hahmot ja Moana.

Kaiken tämän lisäksi Disney satsaa nostalgiaan tekemällä tv-sarjoja muun muassa 1980-luvun lopun hittielokuvista. Omat sarjansa saavat muun muassa Tom Hanks -elokuva Turner ja täystuho (1989) sekä fantasiaseikkailu Willow (1988).

Siirtyykö valtikka nyt Disneylle?

Disneyn ilmoitukset jättävät volyymillään varjoonsa Warnerin viime viikon uutisen. Viesti on kuitenkin sama: elokuva- ja tv-alan murros on täällä, ja suoratoisto on sen kuningas.

Elokuvateatterit voivat kuitenkin huokaista helpotuksesta, koska Disney ei tehnyt "warnereita" ja vienyt kaikkia elokuviaan suoraan suoratoistopalveluunsa. Se on myös ymmärrettävää, sillä erityisesti juuri Marvel- ja Tähtien sota -elokuvat ovat tärkeitä rahantekijöitä paitsi elokuvateattereille, myös Disneylle itselleen.

Teatterien lipputulojen merkitystä havainnollistaa se seikka, että viime vuonna Disneyn elokuvista seitsemän keräsi lippuluukuilta yli miljardin dollarin tulot. Sellaisia rahavirtoja ei kuitata suoratoistopalvelujen tilausmaksuilla.

Ensimmäisenä elokuvateattereihin ehtivät (koronan niin salliessa) Marvel-elokuvat, joita nähdään Disneyn mukaan valkokankailla jo ensi vuoden ensimmäisellä puolikkaalla. Alun perin jo tämän vuoden toukokuulle odotettu Black Widow saa yhtiön mukaan ensi-iltansa ensi vuoden toukokuussa.

– Voimme julkaista elokuvia teattereissa jo ennen kuin teatterit toimivat täydellä kapasiteetilla, Chapek sanoi Disneyn sijoittajapäivän tilaisuudessa.

Scarlett Johansson esittää pääosaa Marvelin elokuvassa Black Widow, jonka ensi-ilta on siirtynyt monta kertaa. Nyt elokuvan pitäisi tulla valkokankaille toukokuussa vaikka teatterit eivät olisi vielä auki täydellä kapasiteetilla. ©Marvel Studios 2020

Viime yönä Suomen aikaa tapahtunut Disneyn tulevien tuotantojen massiivinen vyörytys oli ennen muuta voimannäyttö. Sen tarkoituksena oli näyttää kuluttajille, että Disney+ tulee tarjoamaan jokaiselle jotakin.

Samalla se oli sotarumpujen pauhua, joka kertoi kilpailijoille, että yhtiö on tosissaan haastamassa Netflixiä paikasta suoratoistopalvelujen kuninkaana.

Vaikka Netflixillä on yli tuplasti enemmän tilaajia kuin Disney+:lla, on jälkimmäinen kasvattanut tilaajamääriään pelkästään viimeisten kahden kuukauden aikana yli 12 miljoonalla. Netflixillä meni sadan miljoonan rajapyykin rikkomiseen seitsemän vuotta, mutta Disney on lähellä samaa yhdessä vuodessa. Ajat ovat toki muuttuneet, mutta silti vauhti on huimaava kuin yhtiön parhaissa jättituotannoissa.

Päivitetty 11.12. klo 15:06: Poistettu tieto, jonka mukaan Doctor Strange -elokuvan jatko-osa tulisi ensi-iltaan maliskuussa 2021. Elokuvan ilmoitettu ensi-iltapäivä on maaliskuussa 2022.