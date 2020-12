Ylä-Lapissa terveydenhuolto varautunut joulun matkailijapiikkiin – kapasiteetti riittää, mutta paljon on kiinni ihmisistä itsestään

Lappi houkuttelee yli 35 000 joulumatkailijaa kotimaasta tänä vuonna. Se on silti vain pieni luku tavallisiin vuosiin verrattuna.

Ylä-Lapissa terveydenhuollon ammattilaisilla vaikuttaa olevan luottoa siihen, että kansalaiset eivät tarkoituksenmukaisesti riko sääntöjä tai mene vaikkapa tapaamaan vanhuksia oireisina.

Siihen, voiko Lappiin nyt matkustaa, ei suoraa vastausta ole. Enontekiö-Muonion, Inarin ja Utsjoen johtavat lääkärit painottavatkin nyt, että viranomaisten antamia sääntöjä ja suosituksia on jokaisen seurattava tarkasti.

Lääkärit suosittelevat seuraamaan Lapin sairaanhoitopiirin antamia ohjeita, jotka se viikko sitten julkaisi Lappiin suuntaaville. Näissä ohjeissa suositeltiin muun muassa kymmenen päivän karanteenia ennen Lapin matkaa.

Lentomatkustuksen asiakaspiikki ennen jouluaattoa ja välipäivinä

Lappiin odotetaan nyt paljon kotimaan matkailijoita, mutta samaan aikaan monessa maakunnassa koronapandemian tilanne on huolestuttava. Esimerkiksi Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa tauti on leviämisvaiheessa.

Saamelaisalueen kunnissa on varauduttu kiireiseen aikaan ja siihen, jos koronatilanne Lapissa pahenee.

Jouluun on enää pari viikkoa ja pohjoiseen odotetaan yli 35 000 ihmistä kotimaasta. Finnairilta kerrotaan, että Lappiin lennetään 55 kertaa viikossa. Jouluviikolle yhtiö on lisännyt vuoroja. Suosituimmille vuoroille on otettu käyttöön suurempi lentokonetyyppi. Finnair lentää Ivaloon, Kittilään, Kuusamoon ja Rovaniemelle.

Lapin matkoilla Finnairin suurimmat asiakasmäärät ovat painottuneet juuri jouluaattoa edeltäville päiville sekä välipäiville.

Matkailijoiden joukossa on myös heitä, joilla pohjoisessa on perhe ja sukulaisia. Tuossa tilanteessa Lapin matkaa voi olla erityisen haastavaa suunnitella: uskaltaako kotiin ylipäätään lähteä ja jos lähtee, kuinka voi varmistaa, ettei tartuta tautia läheisiin?

Kapasiteetti riittää ja työntekijöitä koulutettu epidemian vaatiimiin tehtäviin

Sekä Inarin, Utsjoen ja Enontekiön alueilla on varmistettu, että koronatilanteen vaatimuksiin on tarpeeksi työntekijöitä. Väkeä on oltava erityisesti näytteenottoon ja tartuntaketjujen selvittämiseen.

Esimerkiksi Utsjoella terveyskeskus on auki arkisin, mutta joulupyhien aikaan päivystävä lääkäri on noin 160 kilometrin päässä Ivalossa. Kunnanlääkäri Heidi Eriksenin mukaan Utsjoella koronatestiin pääsee kuitenkin joka päivä myös joulun pyhinä. Nyt resurssit on painotettu erityisesti kiireelliseen hoitoon ja kiireettömät asiat saavat odottaa ensi vuoden puolelle.

– Jos tänne sattuu tulemaan useampi tai vaikka yksikin tartunta, se teettää paljon töitä, Eriksen toteaa.

Muonio-Enontekiön johtava lääkäri Teemu Taulavuori kertoo sähköpostitse, että alueella on tarvittava määrä työntekijöitä karanteeni- tai eristystarpeiden vaatimuksiin. Myös mahdollisia tartuntaketjuja selvittämään saadaan hälytettyä väkeä. Samoin on toimittu Inarissakin. Inarin kunnan johtavan lääkärin Outi Liisanantin mukaan kunnassa on nyt hälytysrinki, jonka kautta työntekijöitä hälytetään töihin.

Inarin kunnassa terveydenhoidon kapasiteetti riittää hyvin, sillä tavallisena vuonna kunnan alueella matkailee moninkertainen määrä jouluturisteja.

Utsjoen kunnanlääkäri Eriksen: Vanhainkotivierailuihin on syytä valmistautua jo nyt

Joulun aikaan tapoihin kuuluu myös vierailla isovanhempien ja muiden esimerkiksi palvelutaloissa asuvien läheisten luona. Heidi Eriksen kertoo, että ainakin Utsjoella vanhainkodissa saa vierailla. Sen sijaan Utsjoen terveyskeskuksen vuodeosastolla vierailut on kielletty (siirryt toiseen palveluun) 11.12. lähtien toistaiseksi.

On kuitenkin muistettava, että iäkkäät ihmiset ovat riskiryhmää ja näin ollen heidän tapaamisensa suhteen on oltava erittäin huolellinen. Jos on yhtään infektion merkkejä, ei iäkkäämpiä henkilöitä tule tavata.

– Jos aikoo siellä vierailla, niin voi jo alkaa valmistautumaan ja miettiä tarkasti. Ettei sitten varmasti veisi koronatautia palvelutaloon. Tiedämme, kuinka vaarallinen tauti voi olla, painottaa Eriksen.

Suosituksia kehotetaan noudattamaan ja ryhmämatkailua välttämään

Keväällä Lappiin matkustamista suositeltiin välttämään. Nyt sekä kansalaisilla että viranomaisilla on tietoa enemmän ja tilanteeseen on ainakin jossain määrin totuttu. Ihmisillä onkin pääasiassa tiedossa suositukset muun muassa turvaväleistä ja maskeista.

Inarin kunnan sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Seppänen ja Muonio-Enontekiön johtava lääkäri Teemu Taulavuori eivät ala arvioimaan suoraan, saako Lappiin matkustaa vai ei. He ovat yhtä mieltä siitä, että paljon on kiinni ihmisten omista päätöksistä ja toimintatavoista. Taulavuori kertoo luottavansa matkailijoihin.

Myös Outi Liisanantti on samoilla linjoilla. Hän lisää kuitenkin, että ryhmämatkailulle paras aika ei ole juuri nyt.

– Jos matkailija seuraa Lapin sairaanhoitopiirin ohjeita ja pyrkii olemaan omaehtoisessa karanteenissa kymmenen päivää ennen tuloa, minun mielestä on ok tulla. Ryhmämatkailua sen sijaan suosittelisin vielä siirtämään, Liisanantti kehottaa.

Teemu Taulavuori arvelee, että Lapin pitkän välimatkat auttavat epidemiatilanteen pysymisessä rauhallisena.

– Enontekiöllä asutaan harvassa ja se luo jo luonnostaan epidemian leviämiselle hidasteita, toteaa Taulavuori.

Päivitetty 11.12. kello 14.53: Lisätty tieto Utsjoen vuodeosaston vierailukiellosta.