Auli Viitalan kolumni: Uudenvuoden klassikko Pieni tulitikkutyttö

Hyvää uuden vuoden aattoa! Olkoot pöytänne notkuvat, ja leijukoon ilmassa paistetun hanhen tuoksu.

Tähän iltaan sijoittuu H. C. Andersenin klassikkosatu Pieni tulitikkutyttö. En uskaltanut lapsena kuunnella sitä satukasetilta korvalappustereoilla, koska se oli liian surullinen, ahdistavakin. Se on minusta yhä aika ahdistava, mutta aikuinen ymmärtää myös sadun kulttuurisen aseman.

Pieni tulitikkutyttö on köyhän prototyyppi. Hän elättää itsensä myymällä tulitikkuja, mutta ei ole saanut yhtään punttia myytyä uudenvuodenaattoiltana, joten hänellä on nälkä. Hänellä ei ole talvivaatteita, ja toinen kenkäkin varastetaan. Kotiin ei voi mennä, koska isä hakkaa ja äiti on kuollut.

Kauppias, jonka ikkunasta tulitikkutyttö kurkistaa, on rikkaan prototyyppi. Hänen kodistaan tulvii kadulle paistetun hanhen tuoksu, ja onnellinen perhe istuu juhlaruokien ääressä.

Tyttö istuu nojaamaan kylmään, märkään muuriin ja sytyttää tulitikun. Koska hän näkee sen valossa edesmenneen isoäitinsä, suuren joulukuusen, lämpimän uunin ja hanhenpaistin, hän sytyttää yhä uusia tikkuja. Uudenvuoden aamuna hänen paleltunut ruumiinsa löydetään palaneet tulitikut sylissään.

Tulitikut ovat siis kuin pikavipit. Ne eivät kauan lämmitä, mutta samapa tuo, jos ei kuitenkaan ole tarjolla mitään kurjuutta kummempaa. Voi viisastella, että ei kannata polttaa tikkuja, jotka on tarkoitettu myytäväksi, mutta viisastelu on kovin helppoa lämpimistä sisätiloista, notkuvan pöydän äärestä.

Mielikuvat “apua tarvitsevista” ovat vaarallisia, koska ne vaikuttavat päätöksentekoon.

Pieni tulitikkutyttö tulee minulle aina mieleen, kun kuulen sanaparin “oikea köyhä”. Oikea köyhä on pieni tulitikkutyttö, joka kärsii nälästä, vilusta ja mielellään myös väkivallasta. Hänellä ei ole mahdollisuutta nousta kylmän muurin kyljeltä, ja hänen ainoa lohtunsa on vilpitön mieli ja haaveilu saavuttamattomasta. Etenkin nöyryys kuuluu köyhyyteen: ei pidä pyytää päästä hienomman väen pöytiin vaan nöyrästi kaatua hankeen – toinen jalka paljaana tietenkin.

Mielikuvat “apua tarvitsevista” ovat vaarallisia, koska ne vaikuttavat päätöksentekoon.

Suomalainen köyhyys ei näytä tulitikkutytöltä, mutta tuntuu että moni toivoisi että näyttäisi. Moni näkee sosiaaliturvan mieluummin köyhäinapuna kuin hyvinvointiyhteiskunnan mahdollistajana. Totuus kuitenkin on, että ei ole olemassa “apua tarvitsevia” ja apua tarvitsemattomia ihmisiä. Jokainen meistä tarvitsee paljon ja jatkuvasti apua. Toisille sitä tulee automaattisesti ja ylenpalttisesti ilman virallista “sosiaaliturvaa” ja toisille taas liian vähän.

Sosiaaliturva ja julkiset palvelut ovat yritys tasoittaa avun saamista. Jos oikeasti voitaisiin mitata, ketkä ovat saamapuolella ja ketkä “nettomaksajia”, kävisi taatusti ilmi, että ihmiset ovat hämmästyttävän samanlaisia toisaalta sinnikkyydessä, toisaalta avun tarpeessaan. Olemme laumaeläimiä, tarvitsemme toisiamme.

Köyhyys on Suomessa suurimmaksi osaksi suhteellista, ja sen vaikutukset yksilölle riippuvat siitä, mitä hän tarvitsee ja mitä hän saa rahalla ja ilmaiseksi. Eri elämäntilanteissa yhteiskunta tukee yksilöä eri tavoin ja eri määrin, ja siksi koettu köyhyys riippuu myös siitä, mitä tarvitsee. Esimerkiksi hammashoito on yhä kallista, vaikka se on julkista, mutta psykiatrille pääsee ilmaiseksi – jos sattuu saamaan ajan.

Sanon usein olevani syrjäytynyt, sillä täytän määritelmän (siirryt toiseen palveluun). Käytännössä kukaan ei hyväksy tätä. Minulta puuttuu nöyristelyn taito. Kävelen mieluummin sisään vaikka vieraisiinkin pöytiin kuin kuolen lyyrisesti hankeen.

En myöskään näytä tarpeeksi tulitikkutytöltä. Kun kolumnin valokuvaa aikanaan otettiin, eräs kuvaaja (ei Elena Paspatis) kysyi minut nähdessään, sopivatko Ylen maskeeraajan tekemä meikki ja kampaus muka aiheeseeni, köyhyyteen.

Miltä köyhän kuuluisi näyttää? Sen tietää hakukone. Kun kuvahakuun laittaa sanan “köyhä”, tulee vastaukseksi Eero Järnefeltin Kaski (Raatajat rahanalaiset) (siirryt toiseen palveluun). Köyhällä on nokinen naama, tukka sekaisin ja kirkas vaalea alue pään ympärillä – sädekehä.

Auli Viitala

Kirjoittaja on syrjäytynyt kirjoittelija.

Kolumnista voi keskustella 1.1. klo 23.00 saakka.