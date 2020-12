Britannian konttisatamat ruuhkautuivat pahoin: Korona, joulusesonki ja brexitiin varautuminen sekoittavat konttiliikennettä

Britannia on saanut jo eräänlaista esimakua häiriöistä, joita EU-eron siirtymäajan päättyminen saattaa aiheuttaa. Britannian keskeiset konttisatamat Felixstowe, Southampton ja Lontoon Gateway ovat ruuhkautuneet pahoin.

Samaan aikaan Englannin kanaalin satamiin kertyy pitkiä rekkajonoja, kun yritykset Britanniassa yrittävät täyttää varastojaan ennen EU-eron siirtymäajan päättymistä 31. joulukuuta.

Logistics UK -kauppaliiton johtaja Alex Veitch syytti kolmea tekijää.

– Ne ovat joulunajan kiire, koronavirus, joka yhä aiheuttaa toimitusketjujen häiriöitä ja nyt tullit – tai epävarmuus niiden ympärillä, Veitch sanoi Britannian yleisradioyhtiölle BBC:lle (siirryt toiseen palveluun).

– Sen takia liikeyritykset ovat päättäneet siirtää hyödykkeitä Britanniaan ja Britanniasta ulos siltä varalta, että tulee sopimukseton brexit.

Hinnat nousevat, Honda keskeytti tuotannon

Vähittäiskaupalla on vaikeuksia saada tavaroita kauppoihin ja asiakkaille ennen keskeistä joulunaikaa.

Japanilainen autonvalmistaja Honda joutui keskeyttämään tuotannon Swindonin tehtaallaan autonosien puutteen takia. Honda ilmoitti aiemmin tänä vuonna, että se sulkee Swindonin tehtaan ensi heinäkuuhun mennessä.

Britannian rakennusalan liitto on kertonut työkalujen, puutavaran ja kattotiilien varastojen ehtymisestä.

Ruuhkautuminen vaikuttaa myös kuljetuksiin Suomesta

Britannian ruuhkatilanne on näkynyt myös kuljetuksissa Suomesta Britanniaan, kertoo Suomen huolinta- ja logistiikkaliiton tullausjaoston puheenjohtaja Ville Raevuori.

– Kyllä se valitettavasti vaikuttaa. Se näkyy sillä tavalla, että kaluston kierto on hidastunut huomattavasti, Raevuori kertoo Ylelle puhelimitse.

Kiertonopeudella tarkoitetaan aikaa, joka kuluu siihen, kun auto lähtee lastissa maantiekuljetuksena Suomesta ja on Britanniassa purettuna asiakkaalla.

– Ruuhkien takia jonossa kuluu aikaa, niin kiertonopeus on pidentynyt ihan merkittävästi.

Isojen lähetyserien tuonti ja vienti "taputeltu"

Kun kanaalin rannalla olevat satamat ovat olleet jo viikkoja tukossa, kuljettajat etsivät reittejä pohjoisesta. Niinpä laivayhteydet Tanskasta ja Ruotsista Britanniaan alkavat olla myös ruuhkaisia.

Raevuori arvioi, että Suomesta ei juuri loppuvuonna enää ehditä kuljettaa isoja lähetyseriä tavaraa maantiekuljetuksena Britanniaan.

Pienempiä lähetyksiä saadaan kyllä matkaan maantie-, lento-, kuriiri- ja postilähetyksinä.

– Voidaan sanoa, että Britannian tuonti ja vienti on Suomen näkökulmasta enemmän tai vähemmän nyt jo taputeltu. Enää ei ehditä sinne, tai voidaan ehtiä mutta ei saada paluulastia, joudutaan tulemaan tyhjänä takaisin ja se maksaa aika paljon, Raevuori kuvailee.

Suuri konttisatama ongelmissa

Ongelmat Britannian konttisatamissa ovat kasautuneet viikkojen ajan.

Koronapandemia on aiheuttanut ongelmia: Kun Kiinasta saapui keväällä kontteja sulkutoimien keskellä olevaan Eurooppaan, niitä ei saatu toimitettua perille, ja toisaalta liikenteen väheneminen vaikeutti tyhjien konttien palauttamista Kiinaan.

Tilanne on pahin Felixstowen satamassa. Englannin itärannikolla sijaitseva Felixstowe on Britannian suurin syvänveden satama. Se käsittelee noin 40 prosenttia maan konttikaupasta, pääosin Aasiasta tulevaa tuontia.

Satamaa ovat tukkineet kasvomaskien ja muiden suojavälineiden varastointi. Britannian kansallisen terveydenhuollon NHS:n tilaamia suuria toimituksia kasvomaskeja, kirurgisia hansikkaita ja muita tarvikkeita on varastoitu satamaan.

Kuorma-autojen jono kohti Doverin satamaa perjantaina. Andy Rain / EPA

Felixstowesta on valitettu jo ennen koronapandemiaa. IHS Markitin tietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) se on yksi vähiten tehokkaista konttisatamista maailmassa. Satamalla on ollut vaikeuksia hoitaa kasvavaa kansainvälistä kauppaa ja yhä suurempia konttialuksia.

Yhä useammat alukset joko purkavat vain osan lastistaan tai vievät koko lastin Hollannin Rotterdamiin ja Belgian Antwerpeniin sekä Zeebruggeen. Se johtaa siihen, että lasti on kuljetettava edelleen sieltä Britanniaan.

Britannian vähittäiskauppiaat ovat kertoneet, että toimituskustannuksissa on ollut jopa neljänneksen nousua, ja rahdinkuljettajat ovat lisänneet hintoihin ruuhkalisiä.

Koska Felixstowe ja muut syvänmeren satamat käsittelevät pääosin kauppaa Aasiasta, nämä eivät ole niitä viivästyksiä, joita odotetaan Britannian irrottautuessa EU:n sisämarkkina-alueesta.

EU:n ja Britannian kaupan ongelmat näkyisivät pikemminkin etelärannikolle Doverissa tai Folkestonessa. Ne ovat vilkkaimmat paikat Britannian ja Euroopan unionin kaupassa. Kuorma-autot tulevat Englannin kanaalin yli lautoilla tai junissa kanaalin tunnelin kautta.

Ranskan tulliviranomaiset valvovat lastausta Calais'n satamassa viime viikon torstaina. Christophe Petit Tesson / EPA

Uusi tilanne kasvattaa huolinta-alan vastuuta

Britannian siirtymäaika loppuu vuoden lopussa. Juuri nyt näyttää jo epätodennäköiseltä, että EU ja Britannia saisivat sovittua kauppasuhteistaan ennen vuoden loppua. Se tarkoittaisi, että kauppasuhteita määrittävät vuoden alusta Maailman kauppajärjestön WTO:n säännöt.

– Ensi vuoden alussa voi olla hämäävän rauhallistakin rajalla, koska kaikki tämä massatavara on kuljetettu jo ennen vuodenvaihdetta, jotta vältyttäisiin tullimaksuilta puolin ja toisin, Ville Raevuori sanoo.

– On tietysti tiettyjä tuotteita kuten päivittäistavarat ja vihannekset, jotka eivät säily pitkiä aikoja. Niitä täytyy koko ajan ajaa rajan yli, ja maataloustuotteisiin liittyy puolin ja toisin suuria intohimoja ja lisätarkastuksia ja lisämaksuriskejä.

Tulliselvitys voi tuoda yhden lisäpäivän kuljetusaikaan

Tulliviranomaiset kysyivät huolinta-alalta vuoden 2018 lopulla, miten tulliselvitys vaikuttaisi kuljetuksiin.

– Arvioimme silloin, että tulliselvitys toisi yhden päivän lisää normaaliin kuljetusaikaan, ajatellen että puolet vienti-ilmoittamiseen ja puolet tuonti-ilmoittamiseen määrämaassa, Raevuori kertoo.

Hän arvioi, että kaikki huolinta- ja logistiikka-alan yritykset ovat värvänneet lisää henkilökuntaa tekemään tulliselvityksiä.

– Huolinnan tekemisen näkökulmasta työ on samansuuruinen, oli sopimusta tai ei. Suomen kansantalouden tuojien ja viejien ja välillisesti meidän kuluttajien etu olisi, että kauppasopimus saataisiin, vaikka laihakin, muuten brittiläisten tavaroiden hinta nousee tullitariffien verran täällä EU-alueella.

Huolintayritysten vastuu kasvaa

Huolinta-alalla koetaan huolta siitä, että monetkaan asiakkaat eivät ole tottuneet sen kaltaiseen kauppaan. Osaaminen on ohutta.

– Nämä osapuolet eivät ole koskaan joutuneet mitään tulliselvityksiä tekemään, vaan tekeminen on perustunut siihen, että on ollut sopimus, tietty laskutusjakso, tavarat pakataan, auto tulee hakemaan ja homma toimii. Nyt pitää tehdä aika paljon enemmän, Raevuori sanoo.

TIlanne kasvattaa huolintayritysten vastuuta.

– Muuten syntyy esimerkiksi tilanne, että autossa on kolme lähetystä, joissa tavarat ja asiapaperit ovat kunnossa, mutta yhdessä ei olekaan. Koko rekka pysähtyy rajalle, ja kaikki kolme maksavaa asiasta huutavat ja yksi levittelee käsiään, Raevuori kuvailee.

– Meidän alamme yritykset ovat Euroopan verisuonet. Jos jonnekin päin tulee tukos, siinä osassa alkaa kivistää aika paljon, Raevuori sanoo.

Korjattu 12. joulukuuta kello 17.29 Antwerpenin sijainti Belgiaan.

