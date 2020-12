Laura Kolari ja Christer Ådahl tiesivät hetkensä tulleen, kun Suomi löysäsi kesällä matkustusrajoituksia – ja niin alkoi pyörämatka koronan riivaamassa Euroopassa

Matkustusilmoituksia on tehty ulkoministeriölle tämän vuoden aikana satatuhatta vähemmän kuin viime vuonna.

Laura Kolari, 27, ja Christer Ådahl, 36, tiesivät hetkensä tulleen.

Oli heinäkuun puoliväli, ja Suomi oli viimein löysännyt matkustusrajoituksia.

Pariskunta oli alkanut myydä ylimääräisiä tavaroita pois jo kesäkuussa ja irtisanonut vuokra-asuntonsa Helsingissä.

Kun tieto Norjan rajojen aukeamisesta tuli, he pakkasivat pyörälaukkunsa ja suuntasivat kohti pohjoista.

Eikä kyseessä ollut mikä tahansa reissu, vaan pyörämatka koronan riivaamassa Euroopassa.

Haaveena polkea Suomesta Ranskaan

Kolari vastaa puhelimeen pienessä Alppikylässä Ranskan Chamonixissa, joka on – normaalisti – suosittu talviurheilukeskus.

– Tällä hetkellä tämä on vähän kummituskaupunki, koska turisteja ei ole. Täällä on myös koronarajoituksia.

Kolari ja Ådahl ovat päätyneet kylään, mihin he suunnittelivat matkaa jo ennen kuin koronasta oli tietoakaan. Heidän haaveenaan oli ollut pyöräillä Suomesta aina Ranskaan asti. Kun korona iski ja rajat menivät kiinni, Euroopan kiertäminen vaihtui pyöräilyksi ja telttailuksi kotimaassa.

Rajojen auetessa päätös oli helppo tehdä.

Matkaa on taitettu pääsääntöisesti pyöräillen. Christer Ådahl

– Kun olimme hetken aikaa pyöräilleet Suomessa, maisemat alkoivat toistaa itseään. Tuli sellainen fiilis, että haluamme lähteä uusiin paikkoihin.

Kolari ja hänen puolisonsa ovat niitä harvoja suomalaisia, jotka ovat tällä hetkellä ulkomailla.

Viime vuoden aikana noin 244 000 suomalaista teki ulkoministeriön matkustusilmoituksen. Tämän viikon perjantaihin mennessä (11.12.) matkustusilmoituksia oli tehty tänä vuonna kaikkiaan 138 377 kappaletta. Siis yli satatuhatta vähemmän kuin viime vuonna.

Lisäksi tänä vuonna aiempaa useampi ulkomailla aikaa viettänyt suomalainen on todennäköisesti tehnyt ilmoituksen. Esimerkiksi Kauppalehti uutisoi kesällä (siirryt toiseen palveluun), että koronaviruksen alkaessa levitä maaliskuussa suomalaiset tekivät ennätysmäärän matkustusilmoituksia. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kehotti keväällä kaikkia ulkomailla olevia suomalaisia tekemään matkustusilmoituksen, jotta kotiutuslentojen määrää pystyttiin arvioimaan.

On kuitenkin syytä muistaa, että matkustusilmoituksia tehdään yleensä huomattavasti vähemmän kuin matkoja: normaalisti suomalaiset ovat tehneet vuodessa jopa noin 10 miljoonaa matkaa, kun taas vapaaehtoisia matkustusilmoituksia on tehty vuosittain alle 300 000.

Kolari kertoo heidän törmänneen suomalaisiin turisteihin lähinnä Pohjois-Norjassa heinäkuussa ja elokuun alussa.

– Kun menimme Norjaan, joka toinen – tai oikeastaan joka ikinen – auto oli suomalainen.

Pitkään haaveillun pyörämatkan toteutuminen ei kuitenkaan ole ollut pelkkää unelmaa ja oman mausteensa matkaan on tuonut tietenkin korona.

Teipattu teltta ja suljettuja leirintäalueita

Jo alkumatkasta Kolari ja Ådahl kohtasivat vastoinkäymisiä: kolmen viikon reissaamisen jälkeen heidän telttansa hajosi. Reissua jatkettiin parin viikon ajan teipatulla teltalla, jonka oviaukko oli rikki.

– Onneksi oli jeesusteippiä mukana! Ja saimme tilattua uuden teltan Lofooteille, Kolari kertoo.

Hänen mukaansa koronavirus sen sijaan on vaikuttanut pyörillä matkaa tekevän parin reissuun yllättävän vähän: kauppoja, ravintoloita ja leirintäalueita on saattanut olla suljettuna, mikä vaati lähinnä joustavuutta ja uusien suunnitelmien tekoa.

– Jos paikassa on vain yksi kauppa, niin on pitänyt miettiä, että mistä saa ruokaa ja pyöräillä seuraavaan kylään tai kaupunkiin, Kolari kuvaa.

Hankalinta on ollut tilanteen jatkuva eläminen. Esimerkiksi pienet leirintäalueet eivät välttämättä ole kertoneet muutoksista verkkosivuillaan.

Parikunta on päässyt telttailemaan huimien maisemien ääreen. Laura Kolari

Telttailijat eivät myöskään ole olleet korona-aikana tervetulleita kaikkialle.

Tämän pariskunta sai huomata kouriintuntuvasti telttaillessaan Lofooteilla. He olivat asettaneet telttansa rannan tuntumaan, mutta päättivät lähteä läheiselle leirintäalueelle suojaan alkavaa ukkosmyrskyä. Perille saapuessaan he saivat kuulla, ettei koronan vuoksi telttailijoita enää päästetä leirintäalueelle.

– Saavuimme kahdentoista jälkeen yöllä ihan väsyneinä. Soitimme omistajalle ja jouduimme käymään aika pitkän keskustelun siitä, onko mahdollista jäädä yhdeksi yöksi. Saimme onneksi lopulta luvan.

Muutoin Kolari kertoo vastaanoton olleen lämmin kaikkialla, minne he ovat menneet. Ihmiset ovat tulleet matalalla kynnyksellä juttelemaan heidän kanssaan ja kyselemään matkasta. Varsinkin heidän matkustustapansa on herättänyt suurta mielenkiintoa: pääosan matkasta pari on taittanut polkien, osan julkisilla kulkuvälineillä.

– Ihmiset ovat olleet ihan, että vau, pääsisipä itsekin tekemään tuollaisen reissun pyörillä.

Koronasulku Ranskassa

Pariskunnan matka on vienyt Norjan kautta Tanskaan, sieltä Saksaan ja lopulta Ranskaan, mihin he päättivät jäädä hetkeksi aloilleen – kuten alkuperäinen suunnitelma oli jo ennen koronaa.

– Tuntuu hyvältä vaihtoehdolta olla nyt hetki Chamonixissa paikallaan, kun tilanne on, mikä on.

Telttaelämää he eivät enää alppikylässä ensimmäisen viikon jälkeen jatkaneet, sillä pakkasyöt alkoivat olla siihen liian kylmiä. Väliaikainen majoitus löytyi Airbnb:n kautta.

Marraskuussa Ranskaan tuli lockdown eli yhteiskunta suljettiin. Kolari kertoo, että kotoa sai poistua päivässä yhdeksi tunniksi yhden kilometrin säteelle. Lisäksi ulos mentäessä piti olla täytettynä lomake, josta selvisivät henkilötiedot ja ulosmenemisen syy.

– Poliiseja päivysti ympäri kylää. Jos sinut pysäytettiin eikä sinulla ollut mukana täytettyä lomaketta ja henkilöllisyystodistusta, sait sakot. Tämä rajoitti elämäämme koko marraskuun melko paljon.

Koronasulun aikana Kolari on tehnyt valmiiksi opinnäytetyönsä Haaga-Helian ammattikorkeakouluun, Ådahl on jatkanut töitään valokuvaajana.

Koronatilanteen on huonontuminen ympäri Eurooppaa kuitenkin huolestuttaa.

– Rehellisesti sanottuna tuntuu välillä pelottavalta olla vieraassa maassa, kun meillä ei ole täällä mitään tukiverkostoa. Toisaalta aina pääsee takaisin Suomeen, jos tulee sellainen tilanne, Kolari toteaa.

Ranskan koronasulku hölleni joulukuun alussa hieman, ja nyt kotoa saa poistua kolmen tunnin ajaksi ja jopa 20 kilometrin päähän.

– Koettiin melko erilainen lockdown kuin Suomessa keväällä. Vaikka tilanne kuulostaa aika hurjalta, niin ei se täällä alppikylässä ollut niin paha. Elimme rauhallista elämää ja nautimme vuorimaisemista.

Vaikka korona rajoittaa elämää, matkustelusta nauttivat Kolari ja Adåhl eivät kadu reissuun lähtemistä. He myös aikovat punnita tarkoin, milloin on aika palata kotimaahan.

– Kun tulee takaisin Suomeen, niin sieltä ei sitten ihan heti pääse pois. Siinä mielessä on hyvä, että olemme jo reissussa. Pystyy miettimään, mitä tekee: jatkaako matkaa vai ei.

