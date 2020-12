Rajavalvonta kadotti Lapin rajakauppiaiden asiakkaista jopa 90 prosenttia, eikä helpotusta näy – "Tästä vuodesta tulee monille isot miinukset"

Rajavalvonnan ja maahantulorajoitusten jatkuminen tietää jatkoa myös Lapin rajakaupan koronakurimukselle. Liikenteen tyrehtyminen Ruotsin ja Norjan vastaisella rajalla on vienyt leijonanosan kauppojen asiakkaista ja tuloista.

Varsinkin Pohjois-Lapissa norjalais- ja ruotsalaisasiakkaiden sekä turistien puuttuminen on suorastaan romahduttanut kauppojen tulot. Naapurimaiden asiakkaat ovat tuoneet yleisesti 70 prosenttia, paikoin jopa yli 90 prosenttia liikevaihdosta.

– Norjan rajalla kauppa on täysin jumissa ja siellä varmasti rajakauppiaille tulee tästä vuodesta tosi isot miinukset, sanoo Lapin kauppakamarin kauppa- ja rajakauppavaliokunnan puheenjohtaja ja isoa rautakauppayhtiötä pyörittävä toimitusjohtaja Jukka Lakkapää.

Hallitus päätti torstaina jatkaa sisärajavalvontaa ja maahantulorajoituksia kuukaudella eli pitkälle tammikuuhun, koska vaihtoehtoista mallia ei ole saatu valmiiksi.

Korona toi ruotsalaisasiakkaiden merkityksen näkyviin

Naapurimaiden merkitys raja-alueiden kaupankäynnille ja elämänmuodolle on korona-aikana tullut näkyväksi ennenkokemattomalla tavalla. Edes rajayhteisön saamat kulkuvapautukset eivät riitä paikkaamaan kuoppaa, jonka korona on rajakauppaan kaivanut.

Jukka Lakkapää sanoo, että osalle kaupoista tilanne on lähes katastrofaalinen.

– Jos vaikka viime vuonna on ollut jollakin liikkeellä kymmenen miljoonan liikevaihto ja siitä on 90 prosenttia tullut Norjasta ja siitä leikataan, niin sieltä äkkiä puuttuu 4,5 miljoonaa liikevaihdosta.

Vaikka monet suomalaiset ovatkin innostuneet valmistelemaan joulua hyvissä ajoin, ruotsalaisasiakkaiden vähyys Tornion kaupoissa näkyy selvästi. Antti Ullakko / Yle

Myös länsirajalla ruotsalaisasiakkaiden poissaolo rokottaa kauppaa tuntuvasti. Lakkapään mukaan Tornionjokivarressa kaupoista on kadonnut noin kolmannes asiakkaista, kun ruotsalaisasiakkaita ei ole.

Sitä luokkaa kato on muun muassa TEX-tavaratalon Tornion myymälässä.

– Aikaisemminhan me on mietitty, paljonko ruotsalaisia asiakkaita on, kun sitä ei ole oikein pystynyt mittaamaan. Mutta sitten kun korona tuli, kolmannes myynnistä alkoi kadota ja pudota, toimitusjohtaja Markku Vuokila sanoo.

TEX toimii sekä Torniossa että Kemissä ja ero myymälöiden välillä on nyt selvä: Kemissä koronakotoilu on kasvattanut liikevaihtoa, Torniossa sen sijaan on koettu selkeä lasku.

Maahantulon rajoitukset jatkuvat ainakin kuukauden

Sisärajavalvontaa Suomen ja Schengen-maiden välillä ja maahantulon rajoituksia jatketaan tällä tietoa tammikuun 12. päivään asti. Sallittua on vain suomalaisten palaaminen, kauttakulkuliikenne, työmatkat ja muut välttämättömät syyt.

Tieto maahantulon rajoituksista selkiytti rajakaupan tulevien viikkojen tilannetta, mutta valoa ei siis juuri ole näkyvissä.

Rajakauppavaliokunnan puheenjohtajan Jukka Lakkapään mukaan kevättalven ensimmäisiin koronarajoituksiin ja matkailusesongin yhtäkkiseen romahdukseen verrattuna nyt kaikki ovat jo osanneet varautua hankalan tilanteen jatkumiseen.

– Silloin se oli kaamea paikka. Elettiin täysillä parasta sesonkia. Kovia paikkoja on nytkin, mutta kuitenkin osataan varautua.

Lakkapää huomauttaa lisäksi, että korona kohtelee yrityksiä hyvin kaksijakoisesti.

– Toisia hymyilyttää ja toisilla, esimerkiksi matkailupaikoissa, on tosi tiukka tilanne. Se on niin asiakasryhmästä kiinni.

Toimitusjohtaja Markku Vuokila on nähnyt monenlaisia vaiheita rajakaupassa ja uskoo, että tämäkin erityistilanne menee ohi. Antti Ullakko / Yle

Tämäkin menee joskus ohi

Rajakauppiaat yrittävät kuitenkin pitää päänsä kylmänä. Esimerkiksi TEX-kauppojen Vuokilan suku on tehnyt rajakauppaa pitkään ja nähnyt monenlaisia vaiheita.

– Näitä tulee. Tässä on rajalla oltu lähes 40 vuotta ja vaihtelevia erityistilanteita on tullut. Tämäkin on varmasti ohimenevää niin kuin ne edellisetkin ovat olleet, Markku Vuokila uskoo.

Myös rajakauppavaliokunnan puheenjohtaja ja yrittäjä Jukka Lakkapää on luottavainen.

– Kyllähän yrittäjä pyrkii vain miettimään keinoja, myydäänkö netissä, tehdäänkö toimituksia kotiin vai mitä tehdään. Kyllä mietintämyssyt on päässä. Miten toimintaa muutetaan, sopeutetaan ja mennään eteenpäin. Tämä on kai elämää, näin pitää ajatella, Lakkapää tuumii.

Nyt pitäisi jo varautua seuraavaan pandemiaan

Rajaseudulla haluttaisiin varautua jo seuraavaan pandemiaan tai muuhun mullistukseen. Rajayhteisön tai -seudun aluetta haluttaisiin laajentaa tuntuvasti.

– Tavoitteena on, että rajaseudun rajat saataisiin huomattavasti nykyistä kauemmas, koko Lappi, Norrbotten ja Finnmarkin alue, Lakkapää sanoo.

Hän myös muistuttaa koronaepidemian alkuvaiheen vaikeuksista, jolloin valtiovalta ei oikein ymmärtänyt, millaista elämää alueella eletään ja miten tiivis yhteistoiminta- ja asumisalue on kyseessä.

– Eihän meillä täällä ole ollut rajaa.

Rajakuntien nimeäminen rajaseuduksi ja pienten kulkemisvapauksien myöntäminen on Lakkapään mukaan hyvä asia, mutta ei vielä riittävä.

