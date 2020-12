Yara luopuu Soklin kaivoshankkeesta ja myy sen Suomen valtiolle

Kauppahinta on nimellinen ja käsittää Soklin kaivosoikeudet, luvat, selvitykset ja tutkimustulokset.

Yara luopuu Soklin kaivoshankkeesta Savukoskella ja myy sen Suomen Malmijalostukselle, joka on valtion sijoitusyhtiö. Yara kertoo, että kauppahinta on nimellinen ja käsittää Soklin kaivosoikeudet, luvat, selvitykset ja tutkimustulokset.

Yaran mukaan lupaprosessien pitkittyminen on osaltaan vaikuttanut hankkeen myyntipäätökseen. Muita syitä myyntiin ovat muun muassa investointikustannukset, hankkeen logistiset haasteet ja aikataulumuutokset sekä fosfaatin saatavuus ja maailmanmarkkinahinta.

Yara on suunnitellut Soklin kaivosta Itä-Lappiin jo vuosia. Yhtiö sai oikeudet kaivoshankkeeseen vuonna 2007 osana Kemira GrowHow’n kauppaa. Soklin fosfaattiesiintymä löydettiin vuonna 1967. Kaivoksen perustamisen kannattavuutta on tutkittu siitä lähtien ja hankkeella on ollut useita omistajia.

Soklille on myönnetty vuonna 2018 ympäristölupa, josta tehtiin useita valituksia. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi toukokuussa suurimman osan ympäristö- ja vesitalousluvasta tehdyistä valituksista. Samalla se kuitenkin tiukensi jätepäästöjen rajoja ja hylkäsi merkittävän osan louhintaluvasta. Samoin hallinto-oikeus määräsi lisää selvityksiä kaivoshankkeen ympäristövaikutuksista. Yaran Sokli-hankkeen vetäjänä toiminut Eero Hemming kommentoi tuolloin päätöksen tarkoittavan kaivoshankkeen lykkääntymistä vuosilla.

Tällä hetkellä ympäristölupa on Korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä.

Suomen Malminjalostus Oy jatkaa lupaprosesseja ja kannattavuuden sekä alueen logististen yhteyksien selvittämistä. Hankkeen yhteydessä on pohdittu niin rekkakuljetuksia kuin junaradan rakentamista.

– Järjestely mahdollistaa sen, että Soklia koskevat selvitykset ovat käytettävissä täällä kotimaassa sen sijaan, että kaivosoikeudet olisivat mahdollisesti päätyneet kolmannelle osapuolelle, kommentoi Suomen Malminjalostuksen toimitusjohtaja Matti Hietanen kauppaa yhtiön tiedotteessa.

Suomen Malminjalostus Oy:n mukaan Soklin alueelta löytyy fosfaatin lisäksi myös harvinaisia maametalleja, joita käytetään esimerkiksi sähköautoissa sekä tuulivoimaloiden turbiineissa.

Yhtiö arvioi kaivoksen hintalapuksi noin miljardi euroa.