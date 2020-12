Finnforelin kalankasvattamoihin suunnitteilla kymmenien miljoonien eurojen laajennus Varkaudessa ja Hollolassa – tuotanto moninkertaistuu

Finnforel Oy:n kalankasvattamon laajennuksen suunnittelu Varkauteen on alkanut. Nykyisen kiertovesikasvattamon yhteyteen hahmotellaan lisärakentamista.

Kyseessä on kymmenien miljoonien eurojen investointi, jonka tavoitteena on tulevaisuudessa kolminkertaistaa kirjolohien tuotanto. Varkaudessa on tänä vuonna saavutettu tuotantotahti, jonka myötä laitos tuottaa miljoona kiloa kirjolohta vuodessa.

– Laitoksen suunnittelutyöt ovat meneillään. Lähiaikoina selviävät yksityiskohdat ja laajennusosan lopullinen koko. Jos hanke etenee aikataulussaan, laajennusosan tuotanto on täydessä käynnissä vuoden 2022 ja 2023 taitteessa, arvioi Finnforelin toimitusjohtaja Janne Reunanen.

Laajennusosan kokoon vaikuttaa esimerkiksi se, miten kasvatusaltaat ja eri tuotantotilat sijoitellaan nykyisten tilojen viereen.

– Näillä näkymin laitoksen pinta-ala ei ole kolminkertaistumassa. Uudisrakennukseen kasvatusaltaat sijoitellaan tiiviimmin kuin nykyisissä tiloissa, kertoo Reunanen.

Kirjolohet kasvavat Varkaudessa sisätiloissa betonialtaissa ja jalostetut kalatuotteet lähtevät tehtaalta kauppoihin valmiiksi pakattuina.

Rakentaminen voi alkaa ensi vuonna

Suunnittelutyö on tarkoitus saada valmiiksi vuodenvaihteen jälkeen, jolloin lupaprosessit saataisiin liikkeelle vuoden 2021 alussa. Varkauden laajennusosaa varten yrityksen pitää päivittää esimerkiksi ympäristölupa.

– Rakentaminen voisi alkaa jo ensi vuoden alkupuoliskolla. Koko rahoitus ei ole vielä koossa, mutta pääpaino on oman pääoman käytössä, toteaa Reunanen.

Reunanen kertoo, että kasvu ja laajentuminen olivat yhtiön suunnitelmissa jo nykyistä kalankasvattamoa rakentaessa vuonna 2017.

Myös Hollolassa laajennetaan

Samalla kun Varkauden tuotantomäärä nousee, tarvitaan myös kalanpoikasia aiempaa enemmän. Siksi yritys aikoo laajentaa myös Hollolassa kirjolohen poikastuotantoaan.

Hämeen ELY-keskus on jo puoltanut Finnforelin Hollolan laajennuksen ympäristölupaa (siirryt toiseen palveluun).

– Jotta voimme kasvattaa Varkaudessa lisää kaloja, myös poikaskasvattamon volyymiä pitää lisätä. Varkauden ja Hollolan investoinnit ovat yhteensä useamman kymmenen miljoonan euron kokonaisuus, sanoo Reunanen.

Laajennusten vaikutus yrityksen työvoiman tarpeeseen selviää myöhemmin. Yrityksellä on tällä hetkellä 35 työntekijää.

– Mehän myös fileoimme ja pakkaamme lohet itse. Kun tuotantomäärä kasvaa, on selvää, että työntekijöiden määrä kasvaa. Tarkkaa määrää on vielä ennenaikaista sanoa, kertoo Reunanen.

Kirjolohen kysynnän odotetaan kasvavan

Alalla on vankka usko kalan kysynnän kasvuun, ja Finnforel luottaa kirjolohen kiinnostavan tulevaisuudessa ulkomaita myöten yhä enemmän.

– Nimenomaan kotimaisen kalan kysyntä kasvaa voimakkaasti Suomessa. Pidemmän aikavälin visio meillä on se, että lähdemme viemään tuotteitamme myös ulkomaille. Kun saamme tuotannon toimimaan Varkaudessa, voimme lähteä viemään kasvatuskonseptiamme muualle, mutta se on myöhemmän tulevaisuuden asia, sanoo Reunanen.

Tällä hetkellä Saimaan tuore -merkin tuotteita löytyy niin S-ryhmän kuin Keskon kauppojen hyllyistä.

Finnforelin pääomistajia ovat joroislaisen miljonäärin Pekka Viljakaisen luotsaama Aii Corporation Oy, Tukkuheino Oy ja Huutokosken Arvo-Kala Oy.

Aiheesta uutisoi myös Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

