EK Euroopan unionin ilmastopäätöksistä: Hyvä uutinen, kiire tulee

Elinkeinoelämän keskusliitto pitää EU:n uutta ilmastopäätöstä hyvänä uutisena, sanoo johtava asiantuntija Kati Ruohomäki Ylen haastattelussa.

Ruohomäki muistuttaa EK:n ottaneen myönteisen kannan jo syksyllä, kun EU-komissio ehdotti ilmastopäästötavoitteen kiristämistä nykyisestä 40 prosentista 55 prosenttiin. Nyt tehty päätös on linjassa EK:n omien tavoitteiden kanssa, Ruohomäki toteaa.

EU on myös hyväksynyt huomattavan koronaelvytyspaketin, joka on tarkoitus suunnata suurelta osin vihreisiin investointeihin, eli rahoitusta on tiedossa. Ongelmana tässä on tiukka aikataulu, Ruohomäki sanoo.

- Investointipäätökset on tehtävä 2023 mennessä ja jo 2026 niiden pitäisi olla jo valmiit. Ja kun puhutaan investoinneista uusiin teknologioihin, niin kaikki ei välttämättä mene niinkuin strömsössä, Ruohomäki pohtii.

Ruohomäen mukaan Suomen teollisuus hyötyy päätöksestä. Se pystyy muuttamaan omia toimintatapojaan vastaamaan asetettuja vaatimuksia ja toimittamaan asiakkailleen vähähiilisiä tuotteita ja teknologioita.

Keskiössä hiilidioksidin hinta

EK:n johtava asiantuntija Matti Kahra pohdiskelee, millaisia keinoja tiukan ilmastotavoitteen saavuttamiseen on.

Kahran mukaan olennaista on, että toimet tehdään markkinaehtoisesti ja siinä keskeinen asia on EU:n päästökauppajärjestelmä. Kahran mukaan EK arvioi hiilidioksiditonnin hinnan nousevan nykyisestä 30 eurosta kaksinkertaiseksi, jolloin fossiilinen energia muuttuisi kannattamattomaksi.

Tämä merkitsisi, että teollisuuden tulisi siirtyä fossiilienergian käytöstä sähköön ja sama koskisi esimerkiksi kaupunkien lämmitystä.

Muutos edellyttää, että sähköenergiaa on riittävästi tarjolla, kiteyttää EK:n johtava asiantuntija Matti Kahra.

EU-huippukokous päätti kiristää yhteistä ilmastotavoitetta – Seuraavaksi komissio esittelee suunnitelmat toimista ensi vuonna