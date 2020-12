Koronarokotukset alkavat Päijät-Hämeessä tammikuussa

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän johdolla oli koronatilanteen päivitystilaisuudessa tarjolla hyviä ja huonoja uutisia.

Koronatapausten määrän kasvu on saatu rajoitusten ja suositusten avulla pysähtymään. Toinen hyvä uutinen on, että rokotukset aloitetaan ensi vuoden alussa.

Mutta vaikka tapausten määrä on kääntynyt laskuun, tartuntoja on Päijät-Hämeessä niin paljon, että maakunta todennäköisesti pysyy leviämisvaiheessa vielä vähintään viikkojen ajan.

Rajoitteet purevat ja pysyvät voimassa

PHHYKYn johtajaylilääkäri Tuomo Niemisen mukaan tartuntojen hienoisesta vähenemisestä huolimatta Päijät-Häme siis luokitellaan edelleen leviämisvaiheessa olevaksi alueeksi.

– Positiivisia merkkejä on näkyvissä, mutta viikko on liian lyhyt aika, jotta voitaisiin todella nähdä miten rajoitukset purevat.

Tällä hetkellä voimassa olevia rajoituksia jatketaan suunnitellusti 4. tammikuuta asti. Sen jälkeen tiedetään tarkemmin, miten rajoitukset hillitsevät koronaviruksen leviämistä.

– Rajoitusten purkamisesta ei voida sanoa muuta kuin, että tilannetta tarkastellaan uudestaan tammikuussa, jatkoi hyvinvointiyhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola.

Infektioylilääkäri Ville Lehtisen mukaan tartuntojen jäljitettävyys on pysynyt melko hyvänä.

– Olemme pystyneet jäljittämään 60 prosenttia tartunnoista. Se on tässä tilanteessa aika hyvä tulos. Testitulos saadaan keskimäärin kahdessa vuorokaudessa.

Rokotukset alkavat ensi vuonna

Koronarokotukset alkavat PHHYKYn johdon mukaan alkuvuodesta, mutta tarkka päivämäärä ei vielä ole tiedossa. Lehtisen mukaan ensimmäiseksi annetaan amerikkalaisen Pfizerin ja sen saksalaisen yhteistyökumppanin Biontechin kehittämää rokotetta.

– Hoitohenkilökunta rokotetaan ensin ja sen jälkeen pitkäaikaista hoivaa tarvitsevat. Rokotuksia laajennetaan eri väestöryhmiin sitä mukaa, kun rokotetta saadaan.

Lehtisen mukaan kyseinen rokote on tutkittu tarkasti, ja se on tämän hetken tietojen mukaan turvallinen tuote.

– Rokotuksen käytännön järjestelyjä suunnitellaan parhaillaan ja tarkoitus on suorittaa rokotukset mahdollisimman turvallisesti. THL ohjeistaa tässä asiassa.

Lehtisen mukaan Suomeen saadaan muitakin rokotteita, joita jaetaan eri väestöryhmille soveltuvuuden perusteella.

Korona vaikuttaa myös joulunviettoon

Jouluun sisältyy paljon perinteitä, mutta tänä vuonna kannattaa muistaa koronarajoitukset ja suositukset. Esimerkiksi isänpäivä näkyi tartuntatilastossa selkeänä piikkinä.

Marina Erholan mukaan tästä tulee monelle erilainen joulu.

– Suosittelemme kaikkia hyödyntämään erilaisia etäjoulunviettomahdollisuuksia. Yksityisiä tilaisuuksia, kuten perhejuhlia, ei tietenkään voida valvoa, mutta kehoitamme toimimaan vastuullisesti.

Kouluissa ei järjestetä perinteisiä joulujuhlia, mutta jokainen oppilas saa todistuksensa. Lahden kaupungin sivistysjohtaja Tiina Granqvist totesi, että lukukausi lopetetaan suunnitelmien mukaan.

– Meiltä on kysytty, eikö syyslukukautta voisi lopettaa jo nyt. Lukuvuoden pituus on säädetty laissa, kuten loma-ajatkin. Mahdollisuutemme päättää itse tällaisista asioista on rajallinen.

Korona-infon voi katsoa tallenteena hyvinvointiyhtymän ja Lahden kaupungin YouTube-kanavilta.