Räppäri Max Vola teki kappaleen kokemuksistaan koulukiusattuna: "Kukaan meistä ei ole yksin, ja se on tapahtunut tosi monelle muullekin"

Volan viesti kiusaajille on, että haluatko olla vastuussa toisen ihmisen vuosia kestävästä arvottomuuden tunteesta.

Max Vola on sooloartistina melko uusi tekijä suomalaisessa musiikkimaailmassa, vaikka onkin tehnyt aiemmin musiikkia muille artisteille. Alkuvuonna julkaistiin Hurrikaani-single, joka perustui omiin kokemuksiin Irma-hurrikaanin saartamana Floridassa syksyllä 2017.

Lokakuussa artistinimellä Max Vola esiintyvältä räppäriltä ilmestyi toinen hyvin omakohtainen kappale, koulukiusattuna olemisesta kertova Hyeenat syö kyyneleitä.

– En minä koskaan päättänyt, että teen kappaleen koulukiusaamisesta. Mä aloin kirjoittaa, ja se kappale syntyi siitä. Siinä vaiheessa kun mä tuon kappaleen kirjoitin, ei ollut mitään tietoa siitä, mitä lööpeissä nyt on. Sattuman kaupalla se tuli näin ajankohtaiseen hetkeen, vaikka valitettavasti kiusaaminen on aihe, joka on ajankohtainen jatkuvasti

Kappale perustuu vahvasti Max Volasen omiin muistoihin koulukiusattuna. Puoli seitsemän -ohjelmassa kysyttiin, mikä on tekijän viesti kiusaajille:

– Viestini on varmaan se, että oletko oikeasti valmis ottamaan vastuun toisen ihmisen mahdollisesti kymmeniä vuosia kestävästä tulevaisuudesta, jolloin se ihminen kokee, ettei se ole rakkauden arvoinen. Sitä kannattaa miettiä, koska ne arvet jää, ja niitä kantaa mukanaan.

Kiusatuille Volanen haluaa kertoa, että aina on toivoa, ja asiat muuttuvat paremmiksi.

– Kukaan meistä ei ole yksin, ja se on tapahtunut tosi monelle muullekin. Se mikä tuntuu nyt raskaalta, niin parempaa tulee – se on ihan fakta. Ja niin kliseistä kuin se onkin, niin en minä olisi tässä tällaisena ihmisenä, kirjoittaisi näitä juttuja ja tekisi näitä biisejä muille, jos en olisi kokenut, mitä olen kokenut.

Katso Max Volan koko haastettelu: