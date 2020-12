Koronavuoden pahoinvointi näkyy perheissä ja joulu voi lisätä hätää: "Perinteisiin liittyy toisten tapaaminen, nyt se on lähtökohtaisesti riski"

Ensi- ja turvakotien väkivaltatyön avopalveluissa yhteydenottoja on tänä vuonna ollut yli 40 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Korona-ajan pahoinvointi näkyy perheissä selvinä lukuina. Lapin ensi- ja turvakodin toiminnanjohtaja Pirjo Kairakari selaa valtakunnallisia tilastoja huolestuneena.

– Esimerkiksi Ensi- ja turvakotien väkivaltatyön avopalveluissa yhteydenottoja on tänä vuonna ollut yli 40 prosenttia enemmän kuin viime vuonna, Kairakari kertoo.

Ensi- ja turvakotien liiton tilastoista selviää, että hätä näkyy myös chat-palveluissa.

– Aikuiset ovat hakeneet apua meidän chatissa. Niihin osallistuneiden määrä on seitsemänkertaistunut koronan aikana. Siis seitsemänkertaistunut, Kairakari toistaa.

Chateissa ohjataan ihmisiä väkivaltatyön avopalveluihin, turvakoteihin sekä muiden järjestöjen ja kuntien palveluihin.

Perheiden tiukka tilanne näkyy myös poliisin tilastoissa. Kotihälytykset, joissa syynä on perheväkivalta, ovat kasvaneet kuudella prosentilla tämän vuoden marraskuun loppuun mennessä verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna.

Korona tuli lisätaakaksi perheiden kuormaan

Itä-Suomen yliopiston tutkimusjohtaja Anna-Maija Castrèn on tutkinut sukulaissuhteita eron jälkeen (siirryt toiseen palveluun). Parhaillaan hänellä on käynnissä kaksi tutkimushanketta, joista toinen käsittelee nuoria heteropareja ja perheuran alkuvaiheita ja toinen avioliiton ulkopuolella syntyneitten lasten perhesuhteita.

Castrèn sanoo, että korona tuli jo ennestään haasteellisen tilanteen päälle rasittamaan perheiden elämää.

Castrènin mukaan haasteita asettaa nykyinen elämäntapa, työelämän vaatimukset ja odotukset, joita läheisille ihmissuhteille asetetaan.

Koronan aiheuttama taakka näkyy ainakin rahahuolien muodossa. Monet yrittäjät ovat tiukoilla ja työttömyys kasvaa. Työ- ja elinkeinoministeriön lokakuun tilastoista ilmenee, että työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,9 prosenttia, eli 3,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten.

Itä-Suomen yliopiston tutkimusjohtajan Anna-Maija Castrènin mukaan on hankalaa, että jouluperinteisiin kuuluva sukulaisten ja läheisten tapaaminen ei ole tänä vuonna suotavaa. Itä-Suomen yliopisto

“Joulun perinteet ovat juuri sitä, mihin nyt suhtaudutaan kielteisesti”

Toiminnanjohtaja Pirjo Kairakari kertoo, että joulu on yleensä ensi- ja turvakodeissa rauhallinen, mutta heti joulun jälkeen ongelmat lisääntyvät.

– Varmasti suurin osa on jouluna ihan oikeasti sovussa, mutta osalla se voi olla sitä, että kärvistellään tämä joulu yhdessä ja palataan näihin hankaliin asioihin joulun jälkeen.

Tuleva poikkeusjoulu on arvoitus. Myös se voi olla yksi lisäpaine perheille koronan ohella.

Joulu on Anna-Maija Castrènin mielestä vuoden juhlista se, johon kohdistuu eniten paineita liittyen perhesuhteiden vahvistamiseen ja uusintamiseen.

Kun arjessa on kiireitä ja eletään hektistä elämää, ihmiset eivät ehdi tavata. Castrèn sanoo, että tuleva joulu on ristiriitainen.

– Joulun perinteet ovat juuri sitä, mihin nyt suhtaudutaan kielteisesti koronan leviämisen vuoksi.

Joulu on Castrènin mielestä juuri yhteisöllisyyden ja sosiaalisten suhteiden vahvistamisen aikaa.

– Melkein kaikkiin jouluperinteisiin liittyy toisten ihmisten tapaaminen. Nyt ne ovat lähtökohtaisesti riskejä. On esimerkiksi tapana sinä ja sinä viikonloppuna käydä laulamassa joululauluja.

Yhteisöllisyys jää tänä jouluna aikaisempaa vähemmälle. If Vakuutus on tehnyt kyselyn suomalaisten joulunviettoaikeista. Siitä selviää (siirryt toiseen palveluun), että joka neljäs kaikista suomalaisista jättää sukulaisten luona vierailun väliin. Joka viides ei myöskään kyläile kavereiden luona, kuten olisi tehnyt ilman koronaa.

Eroperheiden vaivalla saavutetut joulujärjestelyt voivat vaikeutua

Anna-Maija Castrèn on huolissaan uusperheistä, joilla on jännitteisiä suhteita ja lasten hoidosta on vaivalla ja pitkään kestäneillä neuvotteluilla saatu sovittua toimiva ja kaikkia tyydyttävä kokonaisuus.

Eron jälkeen lapset ovat voineet olla esimerkiksi vuorojouluin vanhempiensa luona.

– Kaikilla eroperheillä on jouluun liittyviä järjestelyjä, koska se on niin merkittävä juhla. Nyt tämä järjestely voi romuttua, koska liikkumiseen kodista toiseen liittyy riskejä. Vaivoin aikaansaatu järjestely ei toimi ja se nostaa pintaan jännitteitä.

Lapin ensi- ja turvakodin toiminnanjohtaja Pirjo Kairakari pelkää, että paljon ongelmia jää piiloon.

– Olen erityisen huolestunut siitä, että läheskään kaikki eivät hae apua ongelmiinsa. Kehotan ihmisiä ottamaan yhteyttä matalalla kynnyksellä.

