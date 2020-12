Työministeri Haatainen tukkisi eläkeputken vasta elvytysvuosien jälkeen – ministeri TV 1:n Ykkösaamussa lauantaina

Tuula Haatainen on ollut työministerinä nyt tasan vuoden.

Tuula Haatainen on ollut työministerinä nyt tasan vuoden. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Nyt hallitus tekee sen, mihin työmarkkinakeskusjärjestöjen johtajat eivät koko syksyn jatkuneissa neuvotteluissa pystyneet. Hallitus pyrkii tekemään ratkaisut yli 55-vuotiaiden työmarkkinatilanteen kohentamiseksi vielä ennen joulua. Hallituksen tavoitteena on, että tulevaisuudessa tässä ikäryhmässä olisi yli 10 000 työllistä nykyistä enemmän.

Ennakkoarvioiden mukaan se ei ole mahdollista ilman että niin kutsuttu eläkeputki tukitaan eli poistetaan mahdollisuus maksaa yli 62-vuotiaille ansiosidonnaisen lisäpäiviä niin että työttömyys johtaa käytännössä suoraan eläkkeelle.

Keskiviikkona asiasta neuvottelivat hallituspuolueiden puheenjohtajat eli niin kutsuttu viisikko. Työministeri Tuula Haatainen (sd.) ei viisikkoon kuulu.

Haatainen ei halua ennakoida hallituksen päätöstä.

– Selvää on, että minulle työministerinä ensisijaisen tärkeää on varmistaa, että ratkaisussa huomioidaan ikääntyneiden työllisyyttä tukevat keinot. Lisäksi hallituksella on yhteinen näkemys, että Suomi tarvitsee vielä jonkin aikaa elvyttävää politiikkaa.

Haatainen ei sano suoraan, mutta viesti on samantyyppinen kuin valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) vastaukset sopeutustoimien aikataulusta. Vanhasen mukaan talouden tasapainotuksen eli kiristysten ja leikkausten aika ei ole nyt vaan vasta koronan vaatiman elvytysjakson jälkeen. Vanhasen aikatauluissa esimerkiksi koko ensi vuosi on vielä voimakkaan elvytyksen aikaa.

Talousjärjestö OECD suositteli maaraportissaan eläkeputken tukkimista niin, että siirtymäaika päättyisi vuonna 2029.

Työministeri Tuula Haatainen TV 1:n Ykkösaamussa, joka alkaa lauantaina kello 10.05.