Viking Sallyn murhasta syytetty partiopoika kertoi todistajana yöstä ristiriitaisesti poliisille ja lehdille – näin kertomukset muuttuivat

Tanskalaismies kiistää syytteen. Syytetyn kertomus on rikosasian näyttöä, mutta ristiriidoille voi olla viaton selitys.

Vuonna 1987 tapahtuneesta Viking Sallyn henkirikoksesta syytetään tanskalaismiestä, jota pidettiin vuosikymmenien ajan avaintodistajana ja uhrien auttajana. Rikosta seuranneina päivinä 18-vuotias tanskalaismies kertoi tietojaan poliisille ainakin kahdessa kuulustelussa ja antoi useita haastatteluja suomalaislehdille.

Eri julkaisuissa miehen kertomus surmayöstä vaihtelee merkittävästi. Lisäksi hän kertoi uhrien vammoista niin yksityiskohtaisia tietoja, että edes uhreja hoitanut pintapelastaja ei sellaisia havainnut.

Poliisi ei ole kertonut, miksi se epäilee tanskalaismiestä rikoksen tekijäksi.

Miehen vuonna 1987 antamilla todistajanlausunnoilla on merkittävä rooli hänen osuutensa arvioinnissa. Yle esittelee tässä jutussa, mitä murhasta syytetty mies kertoi haastatteluissa ja mitä tiedetään hänen kertomuksestaan poliisille.

Tanskalaismies kiistää ehdottomasti olevansa henkirikoksen tekijä. Ristiriitaisuuksille miehen kertomuksissa voi olla täysin luonnollinen selitys. Mies ei halua kommentoida asiaa Ylelle.

Miksi uhrit olivat laivalla?

Rikoksen uhrit Klaus Schelkle, 20 ja Bettina Taxis, 22 olivat interrail-matkalla, joka oli alkanut muutama päivä aiemmin heidän kotikaupungistaan Stuttgartista. Mukana reilillä oli myös Schelklen ystävä Thomas Schmid, 21.

Schelkle ja Schmid olivat olleet ystäviä jo vuosia. Taxisin kanssa Schelkle oli seurustellut alle vuoden.

Kolmikko halusi mahdollisimman nopeasti Suomeen. Heidän matkansa ensimmäinen tavoite oli Turku ja siellä elokuun alussa alkava Ruisrock. Maanantai-iltana 27. heinäkuuta 1987 he nousivat Tukholmassa Viking Sallyyn.

Miksi tanskalaismies oli laivalla?

Laivalla oli matkustajia ainakin yhdeksästä eri kansallisuudesta. Matkustajien joukossa oli partiolaisia eri maista matkalla kansainväliselle Nordic LDS Jamboree -leirille Varsinais-Suomen Sauvoon. Leiri oli suunnattu MAP-kirkon jäsenille eli mormoneille.

Vuonna 1969 syntynyt tanskalaismies oli yksi näistä partiolaisista.

Poliisi julkaisi tietoa yön tapahtumista vuoden 1992 Poliisi kertoo -kirjassa. Poliisin mukaan osa teini-ikäisistä partiolaisista oli vaellellut ympäri laivaa koko yön, ja se oli aiheuttanut joissakin matkustajissa paheksuntaa.

Poliisi ei ole valottanut lainkaan sitä, miksi tanskalaismiehestä tuli epäilty, mutta se tapahtui vuonna 2016. Rikosta seuranneina päivinä tanskalaismies antoi useita haastatteluja suomalaiselle ja tanskalaiselle medialle.

Poliisi ei ole koskaan paljastanut tarkasti, mitä tanskalaismies kertoi esitutkinnassa 1980-luvulla. Hänen kuulustelukertomuksistaan poliisille saa tiivistetyn kuvan tuolloisen tutkinnanjohtajan vuonna 1992 kirjoittamasta artikkelista Poliisi kertoo -kirjaan.

Poliisin julkistamat tiedot

Poliisi kuuli tanskalaispartiolaista tiettävästi alustavasti jo yöllä laivalla, kun rikostutkijat olivat saapuneet alukselle helikopterilla. Varsinaisesti häntä kuulusteltiin keskiviikkona 29. heinäkuuta 1987 partioleirillä Sauvossa.

Poliisin mukaan hän oli aiemmin rikosyönä käynyt helikopterikannella. Uudelleen hän päätyi sinne aamuyöllä noin kello 3.45. Hänen mukanaan oli kaksi muuta tanskalaista partiolaista.

Ensin kannella ei näkynyt ketään muuta. Pian vuonna 1969 syntynyt partiolainen kuitenkin alkoi erottaa hämärässä liikettä. Ilmastointiaukkojen alla näkyi kaksi ihmishahmoa. Kohta oli pimeä, sillä sitä valaiseva lamppu oli rikkoutunut aiemmin.

Pojat ajattelivat ensin, että hahmot olivat tolkuttomasti humaltuneita ihmisiä, sillä hahmot yrittivät nousta1 mutta vaipuivat aina takaisin kannelle. (Jutussa on merkitty yläviittein kohdat, joissa on merkittäviä ristiriitaisuuksia. Saman tilanteen kuvaukset on merkitty samalla numerolla.) Poliisin julkistamien tietojen perusteella partiolainen ei olisi aiemmin nähnyt Schelkleä ja Taxisia nukkumassa kannella2.

Jonkin ajan kuluttua partiolainen päätti mennä lähemmäs. Silloin hän huomasi, että hahmot olivat mies ja nainen, joiden vaatteet ja kasvot olivat veressä. Myös kannella oli runsaasti verta.

Uhrien löytöhetki poliisin vuonna 1992 julkistamien tietojen perusteella. Ilkka Kemppinen / Yle

Partiolaisista kaksi jäi rikospaikalle3, kun yksi lähti hälyttämään apua laivan infopisteelta.

Infopisteen hoitaja hälytti välittömästi paikalle laivan järjestysmiehen. Tämä totesi heti uhrien vammojen perusteella, että kyseessä oli väkivaltarikos.

Muun henkilökunnan avustuksella järjestymies kuljetti4 uhrit laivan sairaanhoitajan hyttiin. Uhrit kuljetettiin ”kantaen ja tukien”.

Turun Sanomien tiedot

Turun Sanomat haastatteli partiopoikaa partioleirillä Sauvossa oletettavasti samana keskiviikkona, kun poliisi kuuli tätä. Juttu julkaistiin torstaina. Tiedossa ei ole, millä kielellä partiopojan haastattelut tehtiin ja kuinka hyvin toimittajat ja haastateltava ymmärsivät toisiaan.

Turun Sanomien mukaan partiopoika oli nähnyt Schelklen ja Taxisin nukkumassa makuupusseissaan autokannelle johtavien portaiden alla2 kolmisen tuntia aiemmin. Thomas Schmidia hän ei kertomansa mukaan nähnyt missään vaiheessa.

Lehden mukaan hän oli liikkeellä kahden ruotsalaisen partiolaisen kanssa. Kun he havaitsivat uhrit, he yrittivät nostaa1 näitä pystyyn ja huomasit silloin, että nämä olivat vakavasti loukkaantuneet.

Tämän jälkeen kaikki kolme partiolaista ryntäsi hakemaan apua3. Matkalla vuonna 1969 syntynyt partiopoika kuitenkin muutti mielensä ja palasi uhrien luokse, kun toiset jatkoivat matkaa hälyttämään apua.

Miehen mukaan hän odotti uhrien luona kymmenisen minuuttia ennen kuin apua saapui. Koko tämän ajan uhrit olivat tajuttomia5.

Apu-lehden tiedot

Avun toimittaja haastatteli partiopoikaa myös leirillä Sauvossa, mutta ajankohdasta ei ole tietoa.

Haastattelussa partiopoika kertoi, että uhrit olivat löytöhetkellä makuupusseissaan1. Jutussa mainitaan, että partiopoika huomasi uhrit, mutta luuli heidän nukkuvan. Hän kertoo ihmetelleensä näiden omituista nukkuma-asentoa. Vasta tämän jälkeen hän lähestyi uhreja ja huomasi, että nämä olivat vakavasti loukkaantuneita.

Avussa ei mainita mitään siitä, miten ja kuka hälytti apua tai auttoiko partiopoika uhrien siirtämisessä.

Samassa haastattelussa oli läsnä myös vanhempi partionjohtaja, jolla oli sama sukunimi kuin partiopojalla. Molempien haastateltavien sanomaksi on kirjattu, että he arvioivat tekijän tai tekijöiden yllättäneen uhrit nukkumasta.

Heidän mielestään tekijöitä oli ollut useita tai sitten tekijä on ”väkivahva ja riehunut mielipuolen lailla”.

Partiolaisten mukaan Taxisilla oli vamma myös kädessään. Tästä partiolaiset päättelivät, että Taxis oli yrittänyt tehdä vastarintaa.

Seura-lehden tiedot

Näkymä Viking Sallyn aulatiloista kuvattuna vuonna 1986 toisen henkirikostutkinnan yhteydessä. Tuomas Rimpiläinen

Kaikkein seikkaperäisimmän kertomuksen tapahtumista partiopoika antoi Seuralle, jonka juttu julkaistiin 7. elokuuta 1987.

Jutun mukaan partiopoika oli nähnyt Schelklen ja Taxisin nukkumassa helikopterikannella2 puolen yön aikaan. Sitä ennen hän ei ollut nähnyt kaksikkoa. Löytöhetkestä hänen kertomakseen on kirjattu uudenlainen versio:

– Kävelin helikopterikannella ja yhtäkkiä näin kolme muuta poikaa makuupussien äärellä1. Samalla huomasin, että jotain oli vinossa. Kun menin lähemmäksi, huomasin, että verta oli joka puolella ja makuupusseissa maanneet nuoret olivat yltä päältä veressä. Poika yritti nousta ylös, sillä hän oli makuupussin ulkopuolella, mutta hän ei pystynyt nousemaan. Tyttö oli vielä puolittain makuupussin sisällä ja yritti sanoa jotain. Heidän vierellään oli tyhjiä sekä täysiä olutpulloja.

Jutun mukaan kaikki neljä säntäsivät hakemaan apua3, mutta kesken matkan vuonna 1969 syntynyt partiopoika totesi, että jonkun on jäätävä uhrien luo, joten hän palasi kannelle. Hän kertoi osaavansa ensiapua, mutta tilanteessa ei hänen mukaansa ollut mitään tehtävissä. Odottaessaan apua Schelkle istui ja tyttö yritti nousta ylös5.

– Lähdin jo katsomaan mihin apua hakemaan lähteneet pojat ovat jääneet, mutta samalla joku miehistöön kuuluva henkilö tulikin paikalle. Sitten vain yritimme keskittyä pitämään pahoinpidellyt nuoret aloillaan.

– Kasvoja ei oltu lyöty tai potkittu eikä pahoinpitelijä minun mielestäni ollut myöskään käyttänyt veistä. Ikään kuin niitä olisi hakattu jollain vasaran tapaisella. Heidän vartaloissaan ei näkynyt mitään haavoja.

– Tytöltä oli lisäksi veistetty yksi sormi irti.

Partiopoika kertoo haastattelussa, että hän oli mukana auttamassa siirtämään uhreja sairastuvalle4. Schelkle käveli tuettuna, mutta Taxisia piti kantaa.

– Minun mielestäni tyttö näytti silloin paljon huonokuntoisemmalta kuin poika. En voi uskoa, että poika on nyt kuollut.

Partiopojan mukaan henkilökunta pyysi häntä auttamaan, ja niin hän myös teki.

– Kun ensin autoimme poikaa siirtymään laivan sisälle, tyttö tuli täysin villiksi. Hän halusi mukaan. Kannoimme tytön sisään ja vaatteeni ja käteni olivat aivan veressä.

Yksityiskohdat merkityksellisiä

Tanskalaismiehen yksityiskohtaiset kertomukset yön tapahtumista ovat merkityksellisiä. Ne voivat olla olennaisia syyttäjän näytön kannalta, tai ne voivat olla merkityksellisiä tanskalaismiehen puolustukselle.

Haastatteluissa herättää ristiriitaisuuksien lisäksi huomiota tanskalaismiehen yksityiskohtainen kertomus uhrien vammoista, erityisesti huomio Taxisin sormen irtileikkautumisesta. Edes uhreja hoitanut pintapelastaja Heikki Maskulin ei Ylen haastattelussa muistanut nähneensä tällaista vammaa.

Poliisi ei ole koskaan kertonut näin tarkkoja yksityiskohtia vammoista. Se on kerrottu, että Taxisilla oli vielä vuosia tapahtuneen jälkeen vamma kädessään.

Thomas Schmid yllättyi syytteestä

Thomas Schmid Ylen haastattelussa kotonaan Stuttgartissa toukokuussa 2020. Suvi Turtiainen / Yle

Ylen ulkomaantoimittaja Tom Kankkonen haastatteli Thomas Schmidia puhelimitse lauantaina 12. joulukuuta 2020.

Schmid oli lukenut saksalaisesta lehdistöstä Ylen tiedot siitä, että jutussa on nostettu murhasyyte tanskalaispartiolaista vastaan. Schmid todennäköisesti tapasi partiopojan yöllä laivalla, mutta varma hän ei ole.

– Hän selitti minulle, että hän oli löytänyt Klausin ja Bettinan ja että joka paikassa oli verta, Schmid sanoo.

Tieto murhasyytteestä partiolaista vastaan yllätti Schmidin täysin. Tanskalaisen mahdollinen osuus ei ollut käynyt hänen mielessään.

– Ei, ei koskaan. Ajattelin, että kyse oli jostakin muusta henkilöstä, joka oli poistunut laivasta, kuten sanottiin.

Schmidin mielestä on tärkeää saada tekijä vastuuseen, oli se kuka tahansa.

– Kyllä se on minulle hyvin tärkeää. En minä tätä joka päivä mieti, mutta toki mietin: miksi, miksi, miksi?

Syytettä on määrä käsitellä Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa Turussa toukokuussa 2021. Syytettyä ei ole vangittu, ja hän aikoo saapua oikeuteen vapaaehtoisesti.

