Suomi varautui torstaina iltapäivällä ydinonnettomuuteen – mutta menikö kaikki kuten piti? Näin ydinvoimayhtiö TVO ja viranomaiset vastaavat

Torstaina iltapäivän alussa Säteilyturvakeskukseen (STUK) tuli tieto, että Olkiluodon ydinvoimalassa on tapahtunut jotain erikoista. Laitoksella oli havaittu normaalia korkeampia säteilytasoja, ja laitoksen automatiikka on eristänyt laitoksen suojatoimin. Näin ei ole aiemmin tapahtunut. Häiriötä pidettiin vakavana.

Olkiluodon ydinvoimalan torstain häiriö käynnisti ison tapahtumaketjun, jota viranomaiset käyvät läpi jälkikäteen. Muutaman tunnin ajan viranomaiset valmistautuivat säteilyonnettomuuteen.

Torstain kuluessa selvisi, ettei säteilyä ole päässyt ympäristöön, vaan voimalan turvajärjestelyt ovat toimineet.

Viranomaisten välillä liikkui paljon tietoa, mutta muille suomalaisille se välittyi epätarkasti ja melko hitaasti. Hitautta oli alussa osin myös viranomaisten välisessä tiedonkulussa. Selvitimme voimayhtiö TVO:lta ja keskeisiltä viranomaisilta, kuinka vakava tilanne oli kyseessä ja miten tilanteen hoitamisessa onnistuttiin.

1. Kuinka vakava tilanne oli? "Ensi arvio oli iso polttoainevaurio, ja voi olla säteilyä"

Tällä hetkellä Suomessa voidaan huokaista. Vaikka Olkiluodossa on ollut vakava häi–riö, säteilyonnettomuutta ei tapahtunut.

– Tämä ei ollut turvallisuusmielessä vakava tapaus. Tämä on alustavasti arvioitu kansainvälisellä ines-asteikolla kategoriaan 0. Tilanteessa ei ollut vaaraa, tekniikkajohtaja Sami Jakonen TVO:lta sanoo.

Ines-asteikolla arvioidaan ydinvoimaloiden poikkeustilanteita. Asteikolla 0–7 tapahtuma on siis kategoriassa, jossa vaaraa ei ollut.

Tämä arvio kuitenkin tehtiin vasta torstaina illalla. Siihen asti voimayhtiö ja viranomaiset olivat epätietoisia, kuinka vakava tapaus on.

Häiriötilanteen jälkeen iltapäivällä voimayhtiö ja viranomaiset varautuivat pahimpaan eli ydinonnettomuuteen.

Teknisesti tilanne meni suunnilleen näin.

Kello 12.22 Olkiluodon kakkosyksikon automatiikka toteaa häiriön.

Järjestelmä havaitsee päähöyryputkistossa korkeita säteilyarvoja. Ne ovat jopa kolmin–nelinkertaisia tilan normaaleihin arvoihin verrattuna.

Automatiikka varautuu siihen, että suojarakennuksen sisällä on vuoto. Se sulkee reaktorin ja eristää suojarakennuksen eli sulkee höyry- ja vesiputket.

Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun suomalaisessa ydinvoimalaitoksessa suojarakennus eristetään korkeiden säteilytasojen vuoksi.

Tämä ongelmatilanne käynnisti Olkiluodon historian ensimmäisen laitoshätätilanteen, jossa voimalaitoksella valmistauduttiin toimimaan säteilyonnettomuudessa.

Ensimmäistä kertaa myös Suomen viranomaiset olivat täydessä valmiudessa ydinonnettomuuden varalta. Näitä viranomaisia ovat Säteilyturvakeskus, sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja esimerkiksi Ilmatieteenlaitos.

Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Petteri Tiippana oli tilannejohtajana, kun tieto Olkiluodon voimalan häiriötilanteesta torstaina tuli. Jouni Immonen / Yle

Koska voimalan automatiikka ei kerro, mistä säteilytason nousu johtuu, yhtiön ja viranomaisten on tehtävä oma arvionsa. Tällaisissa tilanteissa ensimmäinen oletus Säteilyturvakeskuksessa ja voimayhtiössä on polttoainevaurio.

– Aika ajoin polttoainesauvan metalliputki voi hajota ja piiriin vapautua radioaktiivisuutta. Jos säteilytaso nousee niin korkealle, että tapahtuu niin kutsuttu i-eristys, se voi indikoida, että on tapahtunut merkittävämpi vaurio tai polttoainevuoto. Silloin on myös mahdollista, että säteilyä voi päästä ympäristöön, Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Petteri Tiippana sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriö sai Säteilyturvakeskuksen ensitiedot valmiuskeskuksensa kautta noin kello 13.13.

– Ensi arvio oli iso polttoainevaurio, ja että voi olla säteilyä. Mutta automaattisulku oli tapahtunut. Ei ollut tietoa, onko altistuneita tai säteilyä, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoo.

– Tilanne oli kyllä vakava. Siinä kohtaa kaikki muut palikat putosivat käsistä, Varhila kertoo.

Niin kauan kun ei tiedetä, miksi säteily on koholla, tilanne on hälyttävä.

– Alussa on vaihtoehtoja. Osa on sellaisia, jotka ovat vakavampia, osa on vähemmän vakavia. Kun ei tiedetä, kannattaa varautua pahimpaan, TVO:n teknisten palveluiden johtaja Sami Jakonen sanoo.

Esimerkiksi STUK otsikoi ensimmäisen tiedotteensa vajaa tunti häiriön toteamisen jälkeen, että kyseessä on häiriötilanne. Seuraava otsikko jälleen tuntia myöhemmin kertoi vakavasta häiriötilanteesta.

2. Liikkuiko tieto niin kuin piti? "Kello 13.02 tuli hälytysfaksi laitoksen tilasta"

Voimalan aloitettua automaattiset turvatoimet kello 12.22 tieto tuli saman tien Olkiluodon valvomoon. Siellä sen saivat käsiteltäväkseen vuorossa olevat työntekijät.

Koska voimalassa ei ollut tuossa vaiheessa tietoa säteilytason nousun aiheuttajasta, asiaa ruvettiin selvittämään. Se kesti jonkin aikaa.

TVO:lla ei ole vielä saatavilla tietoa, kuinka kauan asiaa selvitettiin ennen kuin häiriötilanteesta ilmoitettiin laitoksen valmiusorganisaatiolle ja annettiin laitoshälytys. Viestinnän arvion mukaan siihen meni noin 40 minuuttia.

Säteilyturvakeskus sai TVO:n mukaan tiedon poikkeustilanteesta heti, 30 sekuntia häiriötilanteen jälkeen.

STUK taas kertoo saaneensa virallisen tiedon Teollisuuden voimalta vasta noin kello 13.02..

Säteilyturvakeskuksen mukaan tieto kulki eri järjestyksessä kuin piti. Teollisuuden voiman velvollisuus on ilmoittaa STUKin päivystäjälle, jos laitoksessa on ongelma. Virallinen ilmoitus tuli TVO:lta vasta 40 minuuttia ongelmatilanteen alkamisesta.

– Silloin tuli hälytysfaksi laitoksen tilasta, sanoo STUKin Tiippana

Siihen mennessä STUK oli jo ehtinyt selvittää asiaa itse ja hälyttää ison valmiusorganisaationsa, 70–80 ihmistä, töihin.

Tämä oli mahdollista, koska Olkiluodossa toimiva STUKin paikallinen tarkastaja ilmoitti noin kello 12.40 Säteilyturvakeskuksen päivystäjälle, että jokin on vinossa. STUKin mukaan paikallistarkastaja ei ollut saanut mitään ilmoitusta tilanteesta lukuunottamatta laitoksen kuulutuksia.

STUKin päivystäjä soitti TVO:n valvomoon noin klo 12.45, jonka vuoropäällikkö kertoi ongelmasta. Silloin STUK alkoi toimia.

Tämän jälkeen iso pyörä lähti pyörimään melko nopeasti.

Valtioneuvoston tilannekeskus ja ministeriöt saivat tiedon kello 13.13. Puolen tunnin päästä tästä säteilyturvallisuudesta vastaavan sosiaali- ja terveysministeriön johto – kaksi ministeriä ja kansliapäällikkö – palaveerasivat STUKin kanssa ja kävivät tilannetta läpi. He päättivät tiedottaa suomalaisille tiedotustilaisuudessa, jonka ensimmäinen mahdollinen hetki oli klo 15.30.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa säteilyturvallisuudesta. Kansliapäällikkö Kirsi Varhila kuvailee torstain ensimmäisiä tietoja Olkiluodosta vakaviksi. Silja Viitala / Yle

Yleisölle tietoa tuli alkutunteina niukasti. Ensimmäinen tiedote ja twiitti Olkiluodon häiriöstä lähti Säteilyturvakeskuksesta vasta noin tunti tapahtuneen jälkeen.

Teollisuuden voima taas sai oman tiedotteensa ja twiittinsä ulos "76 minuuttia tapahtuneesta", yhtiön viestintäjohtaja Pasi Tuohimaa laskee.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Säteilyturvakeskuksen tiedotustilaisuus kello 15.30 ei varsinaisesti valaissut, mitä Olkiluodossa on tapahtunut. Tilanne oli vielä hyvin kesken. Alustavat tiedot kuitenkin kertoivat, ettei säteilyä ollut päässyt ympäristöön eikä työntekijöitä ollut altistunut.

– Alustavasti on keskusteltu STUKin kanssa, että mitä tapahtui, ennen kuin ensimmäinen informaatio julkisuuteen saatiin. Siinä meni tunti, se on liian pitkä aika, kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoo.

3. Missä vaiheessa tiedettiin, että turvallisuusriskiä ei ole? "Kello 14.40 tuli tieto, että ympäristössä ei ole radioaktiivisuutta"

Ministerien pitäessä tiedotustilaisuuttaan Olkiluodossa selvitettiin kuumeisesti häiriön syytä. Syystä oli tiedotustilaisuuden aikaan arvio, mutta vahvistus asialle saatiin vasta kello 16 aikaan iltapäivällä.

– Voimayhtiö otti näytteen reaktorin vedestä. Jos on polttoainevuoto, vapautuu tiettyjä radionuklideja. Niitä ei löytynyt, mutta löytyi merkkejä suodatinmassasta. Siitä saatiin varmin tieto, että polttoainevauriota ei ole, STUKin Tiippana sanoo.

Tämän vesinäytteen analyysi valmistui vasta ministereiden ja STUKn infon päätyttyä.

Voimalayhtiö kertoi jo ensimmäisessä tiedotteessaan, että säteilyä ei ole päässyt ympäristöön. Samoin tiedotti STUK. Arviot perustuivat alustaviin mittauksiin. TVO:n mukaan torstain kuluessa selvisi lopullisesti, ettei radioaktiivisuus päässyt ulos reaktorin suojasta.

Teollisuuden voimalla on Olkiluodossa kaksi sähköä tuottavaa voimalaa sekä rakenteilla oleva voimalaitos. Kuva on vuodelta 2009, jolloin kolmatta yksikköä oli rakennettu neljä vuotta. Industrins Kraft

– Oli suhteellisen selvää jo 14:n ja 15:n välillä, että radioaktiivisuutta ei ole ympäristössä. Mikään ei näyttänyt uhkaavan, Tiippana sanoo.

– STUKilta tuli viisi raporttia tilannekeskukseen. Kello 14.40 tuli tieto, että pikasulku onnistunut, jäähdytys on käynnissä, tila on tiivis, eikä ole vuotoa. Eikä ympäristössä ole aktiivisuutta, Varhila kertoo.

4. Vielä yksi keskeinen viranomainen kertoo, kuinka työ sujui: "Sateita ei ollut odotettavissa, niillä on vaikutus mahdolliseen laskeumaan"

Säteilyturvakeskuksen ja valtioneuvoston lisäksi mukana oli paljon muitakin viranomaisia. Esimerkiksi Satakunnan sairaanhoitopiiri oli valmiudessa, samoin aluehallinto.

Kello 13 jälkeen tieto saavutti myös Ilmatieteenlaitoksen.

– Meille välittyi tieto, että kyse on vakavasta häiriötilanteesta. Ne pensselit, mitkä on käsissä, vaihtuu tässä tilanteessa saman tien toisiin pensseleihin, toimialajohtaja Juhana Hyrkkänen sanoo.

Vastaavia tositilanteita on tullut harvoin, mutta niitä harjoitellaan jatkuvasti. Hyrkkänen mainitsee Islannin tuhkapilven ja Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden. Harjoitukset alkoivat Tšernobylin vuoden 1986 onnettomuuden jälkeen.

Meteorologit laskevat leviämisennusteita: mikä potentiaalisessa paikassa on tuulen suunta ja nopeus, ja onko sateita. Tuulet ja ilmavirtaukset vaikuttavat siihen, mihin saasteet kulkeutuvat. Sateet vaikuttavat laskeumaan.

Tiedot lähtevät STUKille minuuteissa.

– Torstaina säätila oli sikäli yksinkertainen, että tuulen suunta oli kaikilla korkeuksilla aika vakio eikä sateita ollut odotettavissa, Hyrkkänen sanoo.

