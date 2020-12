Virusopin professori: Vielä ei ole aika hengähtää helpotuksesta – uudet pandemiatkaan eivät ole poissuljettuja

Koronaa ei ole kukistettu, sillä tautitilanne on edelleen paha ja rokotuskampanjat ottavat aikansa, varoittaa virusopin professori. Ihmiskunta voi kuitenkin nyt olla jo valmiimpi, jos ja kun seuraava pandemia iskee.

Lupaukset koronarokotteiden tehokkuudesta ovat luoneet optimistisen ilmapiirin. Rokotukset ovat jo käynnissä tietyissä maissa ja EU-alueellakin ensimmäistä rokotteen myyntilupaa odotetaan tämän vuoden aikana. Vielä pitää kuitenkin olla valppaana, arvioi Turun yliopiston virusopin professori, dosentti Ilkka Julkunen.

– Täytyy muistaa, että näiden koronarokotteiden tuotanto ei ole kovin helppoa. Kestää aika pitkän aikaa, että saadaan miljardeja tai satoja miljoonia annoksia, niin että voidaan iso osa väestöstä rokottaa.

– Epidemiatilanne on kuitenkin maailmalla aika paha ja Suomessakin se on huonontunut nyt syksyn aikana, että kyllä näitä rajoitustoimia täytyy edelleen hyvin aktiivisesti jatkaa. Pitää olla hyvin valppaana sen suhteen, kun tulee näitä epidemiapyrähdyksiä eri puolilla Suomea ja eri puolilla Eurooppaa ja maailmaa, Julkunen varoittaa.

Silti Julkunen on optimistinen, koska rokotteita on tulossa hyvinkin monta.

Uusi koronapandemiakaan ei ole mahdoton

Koronan aikaan saattaa unohtua, että virusten aiheuttamia uhkia on viime vuosikymmeninä ollut useita. Hi-viruksen aiheuttamasta aidsista on kärsitty 80-luvun alusta ja hepatiitti-c-virus on sairastuttanut 200 miljoonaa ihmistä.

On koettu lintuinfluenssaviruksia ja ebolan pahaksi äitynyt leviämisvaihe Afrikassa vuosina 2014 - 2016. Vuonna 2016 Etelä-Amerikasta levisi puolestaan zikavirus.

Pandemiaksi asti on koronan ohella ehtinyt vain sikainfluenssa, joka säikäytti kunnolla vuonna 2009. Sairaalahoitoon joutui Suomessakin lähes 1 600 potilasta ja 44 heistä kuoli. (siirryt toiseen palveluun)

Nyt käynnissä olevan pandemian alusta asti on muistutettu, että koronavirusten kirjo on suuri ja siitä varastosta riittää valitettavasti joka lähtöön. Joku saattaa muistaa maailmalla kohauttaneen SARS-epidemian 2000-luvun alkupuolelta. SARS ja MERS ovat nekin koronaviruksia, mutta Suomessa niistä ei ollut huolta.

On pelätty, että joku koronaviruksen mutatoitunut uusi muoto saattaisi lähteä koronan jälkeen leviämään maailmalla.

– Ei sitä voi täysin poissulkea, mutta tämä koronavirus oli ensimmäinen koronaviruspandemia joka on tunnettu. Viimeisten sadan vuoden aikana, mistä meillä on hyvät tiedot, pandemia on yleensä ollut influenssan aiheuttama. Korona oli suuri yllätys koko maailmalle ja tiedeyhteisölle, Julkunen sanoo.

Mitä korona opetti?

Korona on opettanut ainakin kansainvälisen yhteistyön ja avoimuuden tärkeyttä. Jos ja kun tauti saadaan kukistettua, voidaan mahdollisten tulevien pandemioiden suhteen olla professori Julkusen mukaan jo viisaampia.

Virusopin professori Ilkka Julkunen on toiveikas koronarokotteen suhteen. Markku Pitkänen / Yle

– Heti, kun jotain maailmassa tapahtuu, siitä täytyisi raportoida ja avoimesti keskustella. Pitäisi pyrkiä tekemään mahdollisimman hyvin yhteistyötä tutkimuslaitosten, yritysten ja valtioiden välillä, jotta isoihin ongelmiin päästäisiin mahdollisimman nopeasti puuttumaan.

– Toivottavasti ollaan valmiimpia, kyllä tästä on nyt hyvin paljon saatu lisää tietoa tästä koronaviruksesta ja ylipäätään pandemian hoidosta. Siinä mielessä toivottavasti yhteiskunnat ovat nyt huomattavasti paremmin valmistautuneita kuin esimerkiksi ihan tämän vuoden alussa, miettii Julkunen.

