Miltä tuntuisi lento Lappiin tai Nightwishin keikka virtuaalielämyksenä? Pandemia kiritti kehitystä, jonka hyötyjiin kuuluu suomalainen Zoan

Korona-aika on tarjonnut Zoan Oy:lle houkuttelevia uusia mahdollisuuksia.

Koronakeväänä 2020 oli muuan huomiota herättänyt tapahtuma: räpduo JVG:n verkossa striimattu keikka. Artistit esiintyivät reaaliaikaisesti studiolla, ja heidän taustalleen luotiin virtuaalinen Senaatintori.

Konserttia kehuttiin laajasti. Järjestäjän eli Helsingin kaupungin mukaan se keräsi peräti 1,4 miljoonaa katsojaa.

Virtuaaliteknologiaan keskittyneelle yhtiölle JVG:n keikka oli ennen kaikkea näytön paikka. Suomalainen Zoan-yhtiö ideoi ja visualisoi virtuaalikonsertin pikaisella aikataululla. Sen jälkeen yhteydenottoja on tullut niin yritysmaailmasta kuin artisteiltakin.

– Konsertti avasi aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Suomalaisilta yrityksiltä on tullut paljon yhteydenottoja, joissa halutaan, että niiden tuotteita ja palveluita esiteltäisiin JVG-konsertin tapaan, mutta bisneskontekstissa. Viestejä on tullut myös kansainvälisiä artisteja edustavilta organisaatioilta, Zoan Oy:n toimitusjohtaja Miikka Rosendahl kertoo.

Zoan on tullut tunnetuksi muun muassa Kansallismuseolle tekemistään virtual reality - eli VR-toteuksista. Korona-aika on tuonut virtuaaliteknologiaan keskittyneelle yhtiölle runsaasti uudenlaisia töitä. Yhteisprojekteja ovat olleet muun muassa laulaja Alman konsertti ja Finnairin virtuaalilennot, jotka vievät joulupukin luo Rovaniemelle.

Nyt Zoan rakentaa isoa kansainvälistä virtuaalifestivaalia, joka työllistää yhtiössä kolmekymmenen hengen tiimin. Joulun alla julkistettiin myös Nightwishin virtuaalikonsertit, jotka järjestetään maaliskuussa. Zoanin toteuttamiin konsertteihin voi ostaa lippuja joko Pohjois- ja Etelä-Amerikan aikavyöhykkeelle tai Euroopan yleisölle sopivaan kellonaikaan.

– Uskomme, että virtuaalikonserteista ja -festivaaleista on tullut uudenlainen konsepti. Se liittyy siihen, kuinka nuoret pelaavat ja sukeltavat sisään näihin maailmoihin. Tämä genre on syntynyt koronapandemian myötä, ja se jatkuu varmasti normaalien keikkojen ohella, Miikka Rosendahl uskoo.

Erityisen suosittuja ovat olleet pelimaailmojen, kuten Robloxin ja Fortniten, sisällä pidetyt keikat. Esimerkiksi amerikkalaisen elektronisen musiikin tuottajan ja dj:n Marshmellon ja räppäri Travis Scottin konsertit keräsivät kymmeniä miljoonia osallistujia.

Tämän hetken suosituimpiin korealaisyhtyeisiin kuuluva BTS taas järjesti lokakuussa kaksi maksullista virtuaalikonserttia, joita katseli lähes miljoona ihmistä. Yhden konserttilipun hinta oli noin 40 euroa.

JVG:n vapun virtuaalikonserttia varten luotiin 150 000 avataria eli virtuaalista hahmoa osanottajille.

Zoan Oy:n toimitusjohtaja Miikka Rosendahl. Jussi Mankkinen / Yle

Koronapandemia kiihdytti teknologista kehitystä

Korona-ajasta on ollut virtuaalibisnekselle hyötyä, mutta toisaalta se on tarkoittanut painopisteiden siirtämistä muualle – myös Zoanin kohdalla.

– Olemme investoineet voimakkaasti siihen, että kaikki sisältö pitää nyt pystyä tarjoamaan laitteille, jotka löytyvät ihmisten kotoa: mobiilileille, perusläppäreille ja älytelkkareille, Miikka Rosendahl kertoo.

Tämä tarkoittaa, että virtuaalilasit ja VR-visualisoinnit ovat ainakin jonkin aikaa katveessa.

– Virtuaalilasit ovat edelleen se paras käyttöliittymä, kun netissä siirrytään kaksiulotteisesta maailmasta kolmiulotteiseen. Nuoremmat sukupolvet ovat ryhtyneet ostamaan laseja pelaamistarkoituksiin, mutta menee vielä aikaa siihen, että isolla osalla olisi virtuaalilaseja kotonaan.

JVG:n virtuaalikonsertin harjoituksia ennen vappua. Kuvassa näkyvä virtuaalinen Senaatintori on mallinnettu jo aiemmin Virtuaalinen Helsinki -kokonaisuuteen. Jussi Mankkinen / Yle

Zoan on hyödyntänyt jo pitkään peliteknologiaa ja peliyhtiö Epic Gamesin pelimoottoria Unreal Enginea. – Unreal Enginestä tulee koko ajan uusia versioita ja päivitysten mukana tuoreita ominaisuuksia. Voisi sanoa, että sieltä on meidän kannaltamme tullut uudenlaisia elementtejä virtuaalituotantoihin juuri oikeaan aikaan.

Epic Gamesin Unreal Engine on ollut mukana myös Ikean Unemme-taideteoksessa, jonka toteuttamiseen Zoan osallistui. Suomalaisten uniin perustuvassa teoksessa yhdistyvät reaaliaikainen grafiikka, päivittyvä unidata ja uusi teknologia.

Miikka Rosendahlin mukaan koronapandemia on kiihdyttänyt teknologista kehitystä, jonka avulla rakennetaan esimerkiksi monimuotoisia virtuaalikonsertteja.

– Odotimme, että tällainen teknologinen murros tapahtuisi kolmen, neljän vuoden aikana. Se tapahtuikin reilussa puolessa vuodessa.

Hanna Pajala-Assefa kokemassa Skeleton Conductoria. Jussi Mankkinen / Yle

Virtuaaliteknologia kiehtoo taiteilijoita

Myös kokeellinen suomalainen virtuaaliteknologiaan perustuva taide on herättänyt kiinnostusta ulkomailla. Hanna Pajala-Assefan Skeleton Conductor huomioitiin äskettäin Chicagon Altered-festivaalilla, jossa se voitti yleisöpalkinnon. Kyseessä on ensimmäinen suomalainen "vapaan kehollisen ilmaisun XR- taideteos" – eli teos, jossa ollaan virtuaalimaailmassa mutta jossa käytetään myös kehoa.

Ideana on, että kun teokseen uppoutunut henkilö liikuttaa käsiään tai jalkojaan, niitä träkätään eli seurataan. Tästä syntyy ääniä ja erilaisia visuaalisia muotoja.

Tanssitaiteilijana ja koreografina työskennellyt Hanna Pajala-Assefa halusi Skeleton Conductorin avulla tutkia nimenomaan kehon äänellistämistä ja liikkeen vuorovaikutteisuutta.

– Keskeistä tässä teoksessa on se, että kokijasta tulee teoksen tekijä ja taiteilija. Kyse on pohjimmiltaan myös taiteen demokratisoinnista: tässä ympäristössä kenellä tahansa on oikeus olla taiteilija ja luova toimija.

Skeleton Conductorin visuaalista ilmettä. Värihiukkaset liikehtivät äänen ja kokijan liikkeiden mukaan. Jussi Mankkinen / Yle

Skeleton Conductorin kehittäjä Hanna Pajala-Assefa. Jussi Mankkinen / Yle

Pajala-Assefa on aiemmin työskennellyt muun muassa musiikkia ja teknologiaa yhdistävän Soiva Liike -metodin sekä träkkäystekniikoiden parissa.

– Kun tutustuin virtuaaliteknologiaan ja nimenomaan liikekaappaustekniikkaan, minua rupesi kiinnostamaan, millä tavalla virtuaaliseen maailmaan voi tehdä keholähtöistä taidetta.

Hanna Pajala-Assefan mukaan taiteilijoiden kiinnostus virtuaaliteknologiaa kohtaan on yleisestikin kasvanut.

– Virtuaaliteknologia on tällä hetkellä peliteollisuudessa ja viihteessä aika vahvasti esillä. Ja kyllä minuakin virtuaaliteknologia kiehtoo – haluaisin tutkia sitä lisää ja viedä omaa työtäni siihen suuntaan.

