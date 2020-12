Argentiinassa parlamentin alahuone hyväksyi abortin laillistamisen – senaatti voi vielä torpata uuden lain

Argentiinan parlamentin alahuone äänesti perjantaina abortin laillistamisen puolesta äänin 131–117, kertoo uutistoimisto AFP. Kuusi kansanedustajaa jätti äänestämättä.

Alahuone äänesti asiasta 20 tuntia kestäneen istunnon päätteeksi.

Uusi laki sallisi abortin 14. raskausviikolle asti. Seuraavaksi se menee parlamentin ylähuoneen eli senaatin käsittelyyn.

Kaksi vuotta sitten samankaltainen lakialoite kaatui senaatin vastustukseen. Sittemmin osa senaattoreista on vaihtunut vuoden 2019 vaaleissa.

Senaatin odotetaan ottavan lakiesityksen käsittelyynsä ennen vuoden loppua.

Argentiinassa abortti on tällä hetkellä sallittu vain, jos raskaus vaarantaa naisen hengen tai on saanut alkunsa raiskauksesta. Abortteja sääntelevä laki on vuodelta 1921.

Mielenosoittajat iloitsivat

Buenos Airesissa sekä lakimuutosta puolustavia että vastustavia mielenosoittajia oli kerääntynyt parlamenttitalon ulkopuolelle odottamaan äänestystä.

Tuhannet nuoret abortin laillistamista puolustavat mielenosoittajat olivat viettäneet paikalla edellisen yön, ja uutinen äänestystuloksesta otettiin vastaan riemulla.

Argentiinan keskustavasemmistolainen presidentti Alberto Fernandez ja terveysministeri Gines Gonzalez Garcia puolustavat lakiuudistusta.

Asiantuntija-arvioiden mukaan Argentiinassa tehdään vuosittain 370 000–520 000 laitonta aborttia. Presidentti Fernandezin mukaan niissä on kuollut noin 3 000 naista sitten vuoden 1983.

– Nyt ei keskustella siitä, sallitaanko abortit vai ei. Keskustelu koskee sitä, sallitaanko turvallliset abortit vai ei, hallituspuolueen kansanedustaja Ana Carolina Gaillard sanoi AFP.n mukaan.

Jos lakiuudistus hyväksytään Argentiinan senaatissa, Argentiinasta tulisi neljäs Latinalaisen Amerikan maa, joka laillistaa abortin. Abortti on laillinen Kuubassa, Uruguayssa ja Guyanassa sekä Mexico Cityssä.

Lähteet: AFP