32-vuotias muusikko kertoo päivästä, jolloin tulot romahtivat – moni kokee koronatilanteen niin lamaannuttavana, ettei ole hakenut ollenkaan tukia

Juho Lätti on monessa mukana. Hän soittaa kitaraa, ohjaa, säveltää, tarjoaa opetusta sekä huoltaa kitaroita.

Juho Lätti on monessa mukana. Hän soittaa kitaraa, ohjaa, säveltää, tarjoaa opetusta sekä huoltaa kitaroita. Pyry Sarkiola / Yle

Juho Lätille koronan vaikutukset tulivat yllätyksenä. Muusikkojen liiton mukaan tilanne on monille niin ahdistava, että tukia jätetään hakematta.

Maaliskuun 13. päivä oli Juho Lätille musta. Ensin kaikki tapahtumat ja keikat peruttiin. Lätin ja vaimon yhteinen yritys koki heti kolauksen. Kalenterit tyhjenivät keväällä kokonaan kuukausiksi eteenpäin. Kaikki tapahtui yhdessä päivässä.

– Oli ironista, että se oli juuri perjantai 13. päivä, kun kaikki lähti isolla mittakaavalla. Kyllä se ensireaktio oli aika järkyttävä ja tilanne ahdisti. Yllätyin, että mitä nyt oikein tapahtuu.

Musiikkialan yrittäjä ja muusikko Juho Lätti kertoo, että hänen vaimonsa oli tuohon aikaan raskaana ja perheeseen odotettiin toista lasta.

– Kevään lockdown-kuukausien aikana opettelimme elämään vain tässä hetkessä ajattelematta sen suuremmin tulevaa, sillä epätietoisuuden kanssa eläminen tuntui ajoittain hyvin vaikealle, kertoo Juho Lätti. Pyry Sarkiola / Yle

– Pienen lapsen vanhempina ja toista lasta odottaessamme tunteemme tietenkin vaihtelivat pelosta epäuskoon ja toivottomuudesta huoleen.

Vaikka tapahtumien ja keikkojen peruuntuminen tekikin ison loven Lätin kukkaroon, opetustöitä pystyi vielä onneksi jatkamaan etänä.

– Aika iso osa yritystoimintaa pyörii opetustöiden ympärillä. Opetan Kouvolan kansalaisopistolla ja Lappeenrannassa Taidekoulu Estradilla ja sitten toki annan yksilöopetusta.

Tilanne ei silti alkuun ollut helppo. Oli keksittävä keinoja, joilla pienentää kuluja ja toisaalta miettiä, mistä voisi saada tukea.

Kriisi koskettaa monia musiikkialalla

Muusikkojen liiton puheenjohtaja Ahti Vänttinen kertoo, että pahimmassa tilanteessa tänä vuonna ovat olleet musiikkialalla ammattimuusikkona työskentelevät freelancerit. Heitä on noin 3 000 ja heidän menetyksensä ovat yhteensä noin 72 miljoonaa euroa.

Kaiken kaikkiaan kriisi koskettaa tavalla tai toisella noin 30 000:ta musiikkialan tekijää.

Monet ihmiset harkitsevat alan vaihtoa. Alalla toimivat yritykset alkavat olla niin huonossa jamassa, että kohta alkaa tulla konkursseja. Kotimainen musiikkiala käynnisti myös somekampanjan (siirryt toiseen palveluun) alalla työskentelevien ihmisten ja yritysten toimeentulon puolesta.

Apurahan ja yritystukien saaminen koskettaa vain pientä osaa suomalaisista musiikkialan tekijöistä. Monet tekevät musiikkialan opetustöitä tai muuta työtä, kun keikat ovat loppuneet.

Vänttisen mukaan moni on niin lamaantunut koronatilanteesta johtuvaan töiden loppumiseen, ettei ole hakenut ollenkaan tukea, johon olisi oikeutettu.

– Kannattaa hakea kyllä kaikki mahdolliset apurahat ja tuet. Tiedän paljon sellaisia, jotka eivät ole hakeneet sitä Kelan työttömyyspäivärahaa.

Vänttisen mukaan kaikki eivät ole hakeneet apurahojakaan, mutta joillakin voi siihen olla omat syynsä.

– Paljon olen kuullut sitä, että taiteilija kokee, ettei ole niin paljon tukien tarpeessa kuin vielä heikommassa tilanteessa olevat. Solidaarisuutta on paljon liikkeellä.

Lyhennysvapaita keväällä, kehittämisavustukseen hakemus

Juho Lätti sai Kelasta työttömyyskorvausta keväällä. Lisäksi hän alkoi pohtia muita keinoja, joilla selvitä tilanteesta.

Ensin hän haki lyhennysvapaata asunto-, auto- ja opintolainasta. Lisäksi Kouvolan kansalaisopisto maksoi kaikille alkuperäisen sopimuksen mukaiset kevään lukukausitunnit, peruutuksesta riippumatta.

Maaliskuussa Lätti kuuli ELY-keskuksen tarjoamasta kehittämisavustuksesta yrityksille ja päätti laittaa hakemuksen sisään vaimonsa kanssa. Tilanneanalyysista tuli päätös toukokuun puolessavälissä. Kehittämisavustusta hän haki toukokuun lopussa. Siitä tuli päätös pari kuukautta myöhemmin.

Hän ja hänen vaimonsa saivat kummastakin myönteisen päätöksen.

Juho Lätti soittaa kitaraa, jonka hän on rakentanut itse. Pyry Sarkiola / Yle

Lätti kertoo, että kehittämisavustus oli heidän kohdallaan reilu 10 000 euroa. Siitä 70 prosenttia maksettiin etukäteen ja loppusumma maksetaan, jos toteutuksen jälkeen on täyttänyt hakemuksen ehdot.

– Ilman sitä olisi kyllä todella vaikeaa varsinkin kesäaika ja alkusyksy. Kehittämisavustuksella oli iso vaikutus myös muuhun kehitystyöhön. Olemme siitä erityisen kiitollisia.

Juho Lätti työhuoneellaan, joka sijaitsee hänen kotonaan. Pyry Sarkiola / Yle

Opettavainen vuosi

Vaikka usko taloudellisen pärjäämisen suhteen on välillä ollut koetuksella koronan pitkittyessä, Lätti ymmärtää nyt jälkeenpäin, että vaikeassa tilanteessa oli tärkeää pitää pää kylmänä ja toimia nopeasti.

– Tämä vuosi on opettanut, miten tällaisissa stressitilanteissa käyttäytyy ja miten niistä selviytyy ja kuinka aktiivisesti tarttuu asioihin.

Lätti kertoo, että ELY-keskuksen kehittämisavustuksen avulla syksy on lähtenyt käyntiin hyvin. Sen avulla JOOJA musiikki ja draamapalveluiden alla aputoiminimenä toimiva Hienovire teki Tarinoita musiikin takana -videosarjan, jossa on mukana eturivin artisteja. Jokaisessa videossa on myös soitonopetuksellinen osuus, jossa Lätti opettaa kitaralla esimerkiksi katkelmia haastateltavan artistin tuotannosta.

Lisäksi yritys toteutti ja kuvasi 90-luvun lamaan sijoittuvan monologinäytelmän.

– Saa nähdä, pääseekö sitä ensi vuonna esittämään. Monet ryhmät siirtyivät hiljattain etäopetukseen. Nyt mennään loppuvuosi viimeisimmillä ohjeistuksilla ja katsotaan taas vuoden alusta uudestaan.

Kouvolalaismuusikko ja yrittäjä Juho Lätille koronan vaikutukset talouteen tulivat alkuun keväällä täytenä yllätyksenä.

Näiden lisäksi Lätti huoltaa tällä hetkellä myös soittimia.

Muusikkojen liiton Ahti Vänttinen sanoo, että koronarajoitukset ovat olleet liiankin dramaattisia.

– Jos tilaisuuksia ei edelleenkään saada järjestettyä, musiikkialalla työskentelevien on pakko saada konkreettista tukea.

Kun ihmisten toimeentulo alkaa olla lopussa, pitäisi Vänttisen mukaan huolehtia siitä, että tuet menevät perille asti.

– Yritystuet eivät tavoita niitä ruohonjuuritason muusikkoja, koska keikkojen eli työtilaisuuksien ollessa estettyjä ei ole mitään perustetta maksaa palkkioita esiintymisistä heille. Tämä havaittiin ensi vaiheen kehittämistuissa, joita jonkin verran päätyi musiikkialan yrityksillekin.

Lätti on tyytyväinen hänen ja vaimonsa saamaan tukeen, mutta on kuullut monilta alan tuttaviltaan viestiä erittäin vaikeasta tilanteesta tälläkin hetkellä. Se koskettaa erityisesti niitä, joiden toimeentulo on täysin riippuvainen keikkailusta ja tapahtumista.

– Kovasti haluaisin kannustaa ja pitää toivoa yllä. Kaikki varmasti järjestyy. Tämä on vaikeaa aikaa meille kaikille.

Voit keskustella aiheesta 18.12. klo 23 asti.

Lue myös:

Elävän musiikin tulot romahtivat pakottaen monet harkitsemaan alan vaihtoa – ala käynnisti somekampanjan tulevaisuutensa puolesta