MTV: Ministeri Ohisalon ja valtakunnansyyttäjän henki ovat olleet uhattuina – krp tutkii äärioikeiston suunnittelemaa iskua

Äärioikeisto on saattanut poliisin mukaan uhata sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) henkeä. Henrietta Hassinen / Yle

Poliisi tutkii rikosepäilyjä, joissa on kyse törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten valmistelusta.

Keskusrikospoliisi on tutkinut syksyn aikana törkeää henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten valmistelua. Rikosepäilyistä kertoo MTV uutiset. (siirryt toiseen palveluun)

Rikosten kohteina ovat mahdollisesti olleet sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) ja valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen.

Tutkittavissa rikoksissa on useita epäiltyjä. Myös rikosnimikkeitä on useita. Yksi epäillyistä on Helsingin poliisilaitoksen ylikonstaapeli.

Ylen tavoittama ministeri Ohisalo ei kommentoi rikosepäilyä millään tavalla.

MTV:n tietojen mukaan epäilyt liittyvät äärioikeiston toimintaan.

MTV Uutisten tietojen mukaan tutkinnassa on ollut jonkinlainen lista, jossa on ollut nimiä maan poliittiselta- ja virkamieshuipulta. Se, mitä vakavan rikoksen valmistelussa on tähän mennessä ehtinyt tapahtua ei ole tiedossa.

MTV on saanut sekä tutkinnanjohtajalta että poliisilta vahvistuksen epäilyistä.

Syyttäjä toimii jutussa tutkinnanjohtajana, koska yksi epäillyistä on poliisi. Epäilty poliisi on pidätetty virasta. Syyttäjä ei halua tässä vaiheessa kommentoida, mitä tutkinnassa on valmistelurikoksen osalta mahdollisesti selvinnyt.

MTV Uutisten tietojen mukaan epäillyn rikoksen tekoaika on kuitenkin pitkä ja ulottuu tähänkin vuoteen. Syyttäjä ei halunnut tekoaikaa tarkemmin määritellä.

Jutussa ei ole ollut ketään vangittuna.

Juttua korjattu klo 19.46: Maria Ohisalon kerrottiin virheellisesti olevan oikeusministeri. Maria Ohisalo toimii hallituksessa sisäministerinä.