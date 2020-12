Keskusrikospoliisi äärioikeiston rikosepäilystä: Ei kohdistu yhteiskunnan ykköspäättäjiin, esimerkiksi sisäministeri Ohisaloon

Keskusrikospoliisi on vahvistanut tutkivansa törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelua, joka liittyy äärioikeistoon.

Rikosepäilyn tutkinnanjohtaja Sanna Springare KRP:sta kertoo STT:lle, että törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu ei näytä kohdistuneen merkittävässä yhteiskunnallisessa asemassa oleviin.

Akuuttia vaaraa ei tutkinnanjohtaja Sanna Springaren mukaan ole.

– Poliisin näkökulmasta ei ole konkreettista uhkaa, joten näkisin, että uhka on silloin ainakin hyvin hyvin matala. Tietenkin meillä on koko ajan tutkinta käynnissä, joten jos jotain viitteitä tulisi, tottakai me puutumme välittömästi, hän sanoo STT:lle.

Aikaisemmin MTV Uutiset kertoi, jonka mukaan uhka olisi kohdistunut sisäministeri Maria Ohisaloon (vihr) tai valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaiseen.

Sprinare ei kuitenkaan voi tutkinnallisista syistä ottaa kantaa, ketkä ovat olleet törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelun kohteena.

– Tässä puhutaan toisesta ihmisryhmittymästä. Siihen on tavallaan kohdistettu uhkaa ja keskustelua siitä. Mutta keitä he ovat, siihen en tässä vaiheessa ota kantaa.

Springaren mukaan vielä ei tiedetä tarkkaan, ketkä rikoksen valmistelun takana ovat.

– Emme tarkkaan tiedä, minkälaisesta ryhmästä on kyse ja kuinka laajamittainen ja missä päin Suomea kaikki nämä henkilöt ovat.

Hänen mukaansa valmistelun takana eivät näyttäisi olevan julkisuudessa tunnetut äärioikeistolaiset.

Ketään ei ole vangittuna

Rikosepäilyssä on kohdistettu pakkokeinoja alle kymmeneen. Ketään ei ole vangittuna.

KRP twiittasi eilisiltana, että tutkittavana on muun muassa epäiltyjä ampuma-aserikoksia. Vakavimpaan rikosnimekkeeseen liittyy edellä kerrottu epäilty törkeä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu.

KRP:llä on esitutkinnassa rikoskokonaisuus, jossa tutkitaan mm. epäiltyjä ampuma-aserikoksia, ja johon vakavimpana rikosnimikkeenä liittyy epäilty törkeä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu. (1/5) — Keskusrikospoliisi (@krp_poliisi) 11. joulukuuta 2020

KRP kuvaili illalla Twitterissä epäiltyä rikoskokonaisuutta vakavaksi ja laajaksi. Rikosepäilyt tulivat KRP:lle esille toisen rikoksen esitutkinnan yhteydessä.

Kokonaisuus on vakava ja laaja, ja sitä selvitetään perusteellisesti ja tiiviissä viranomaisyhteistyössä. (3/5) — Keskusrikospoliisi (@krp_poliisi) 11. joulukuuta 2020

Yksi rikoskokonaisuudessa epäillyistä on MTV:n mukaan Helsingin poliisilaitoksen ylikonstaapeli. MTV:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan helsinkiläispoliisia ei kuitenkaan epäillä vakavan rikoksen valmistelusta.

