Työministeri Haatainen ei ota kantaa eläkeputken poistamiseen: “Tärkeintä on ikääntyneiden työntekijöiden tukeminen”

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen tavoitteena on ollut lisätä työssäkäyvien määrää, mutta koronan vuoksi kehitys on ollut päinvastainen. Hallituksen edellinen valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) kritisoi tänään Ilta-Sanomissa (siirryt toiseen palveluun), ettei työllisyyasteen nousu ole edes näköpiirissä.

– Hämmästyin kommenttia. Olen pitkään ollut ministerinä ja koskaan ei päätöksiä ole tehty yhdellä kertaa, työministeri Tuula Haatainen (sd.) sanoi Ylen Ykkösaamussa.

– Ehkä Kulmuni kantaa huolta siitä, miten koronasta selvitään, ja totta kai se on hallituksen huoli ja selviytymiskarttoja tässä suunnitellaan.

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi 75 prosentin työllisyysaste vuoteen 2023 mennessä. Siihen tarvittaisiin 60 000 uutta työpaikkaa.

Viime viikolla karahti kiville työmarkkinajohtajien yritys kohentaa yli 55-vuotiaiden työmarkkintailannetta.

– Oli tiedossa, että hallitus viime kädessä tekee päätökset, ja tähän on ryhdytty. Tarkoitus on saada tasapainoinen ratkaisu, jossa ikääntyneitä työntekijöitä ei kohdella kaltoin, Haatainen sanoi.

Ratkaisuja yli 55-vuotiasta ennen joulua

Hallitus pyrkii tekemään ratkaisut yli 55-vuotiaiden työmarkkinatilanteen kohentamiseksi vielä ennen joulua. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa tässä ikäryhmässä olisi yli 10 000 työllistä nykyistä enemmän

Ennakkoarvioiden mukaan se ei ole mahdollista ilman, että niin kutsuttu eläkeputki tukitaan eli poistetaan mahdollisuus maksaa yli 62-vuotiaille ansiosidonnaisen lisäpäiviä niin että työttömyys johtaa käytännössä suoraan eläkkeelle.

Onko tämä se malli, johon hallitus on päätymässä?

Haataisen mielestä tärkeintä on varmistaa, että ikääntyneet pysyvät työmarkkinoilla.

– Meillä on myös ikäsyrjintää. Tähän pitää pureutua kaikilla keinoilla. Keskeiset elementit ovat turvaa vahvistavia, sitä että työmarkkinoilla selviydytään ja että on keinoja päästä takaisin työmarkkinoille. En voi tarkemmin kuvata, mitä se mahdollisesti on, koska neuvottelut ovat käynnissä.

Talousjärjestö OECD suositteli maaraportissaan eläkeputken tukkimista niin, että siritymäaika päättyisi vuonna 2029.

Työllisyystavoite edelleen 75 prosenttia

Haataisen mukaan 75 prosentin työllisyystavoite ei ole kadonnut, mutta aikajännettä on päätetty jatkaa.

– Kun korona tuli päälle, ei ole enää realistista, että se saavutetaan tämän hallituskauden aikana. Päätimme nostaa tavoitteen 80 000 ja ottaa aikajänne pidemmäksi.

Vaalikauden loppuun on pari vuotta aikaa. Onko tavoite mahdollista saavuttaa?

– Sitä on vaikea arvioida, mille tasolle pääsemme, mutta me tavoittelemme 75 prosenttia. Koronan myötä lomautukset ja työttömyys ovat kasvaneet ja ennakoidaan, että pitkäaikaistyöttömyyskin kasvaa.

Suomessa yli 55-vuotiaiden työssäkäynti on selkeästi alhaisempaa kuin muissa Pohjoismaissa. Myös koko työikäisen väestön työllisyysaste on Suomessa Pohjoismaiden huonoin.

Miksi Suomi on jumbosijalla?

– Työllisyyspalvelut ovat laahanneet huomattavasti perässsä muita Pohjoismaita. Meillä on paljon heikommat palvelut te-toimistoissa määrällisesti. Hallitus linjasi budjettiriihessä, että vahvistamme näitä palveluita, Haatainen sanoi.

Hallitus osoittaa te-keskuksille 70 lisämiljoonaa, jolla on tarkoitus palkata 1 200 uutta virkailijaa.

– Pohjoismaiden työllisyyspalvelumallia valmistellaan ja se on täydessä voimassa vuodesta 2022 alkaen. Siitä eteenpäin on resursoitu rahat budjettiin.

Kolmikannalle "tilausta ja tarvetta"

Ministerin mukaan työmarkkinajärjestöjen johtajien viimeviikkoinen neuvotteluiden kariutuminen ei ole esimerkki siitä, että kolmikantainen neuvottelu olisi murenemassa. Hänen mukaansa koronan aiheuttama kriisiaika osoitti, mihin kolmikanta pystyy.

– Toivoimme, että työmarkkinajärjestöt löytävät keinoja joilla helpotetaan yritysten selviytymistä ja he pystyivät muutamassa päivässä tekemään paketit, joilla lomautusaikoja lyhennettiin ja työttömyysturvaa vahvistettiin.

Haatainen muistutti, että myös komissio kannustaa jäsenmaitaan kehittämään pohjoismaista mallia.

– Sille on tilausta ja tarvetta. En usko, että tämä yritys jäisi viimeiseksi, tätä tarvitaan ja se on yhteiskunnan koheesion ja tasapainoisen talouden kehittämisen kannalta ihan olennaista.