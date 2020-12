Hiljentynyttä Joulupukin pajakylää ihastelevat nyt vain kotimaan matkailijat – helsinkiläinen Clarice Omondi: "En ole nähnyt näin paljoa lunta vuosiin"

Joulupukin pajakylässä on hiljaista, kun vieraina on vain kotimaan matkailijoita

Joulupukin pajakylän keskusaukiolla raikaavat marraskuun lopussa joululaulut, kuten aina, vuodenajasta riippumatta. Kelkkahaalareissa tepastelevat turistiryhmät ovat kuitenkin poissa, samoin puheensorina kymmenillä kielillä.

Joulupukin kammarin päätontun titteliä kantava Minttu Kariniemi-Aula kertoo, että jos normaalivuoden vilkkaimpina päivinä pukin pakeilla on käynyt 300 perhettä, nyt perheitä on 30. Tänä vuonna tarjotaan maksua vastaan videoyhteyttä pukkiin ja moni maailmalla on sellaisen ostanut.

– Myös kirjeitä joulupukki saa samaan malliin kuin ennenkin eli sellaiset puoli miljoonaa kirjettä vuodessa, Aula kertoo.

Tomi, Onni, Hugo ja Johanna Kaksonen kävivät myös poroajelulla Joulupukin pajakylässä. Annu Passoja / Yle

Joulupukki päivystää piparkakun muotoisen muovipleksin takana ja koska kävijöitä on vähän, pukilla on ollut tavallista enemmän aikaa vaihtaa kuulumisia. Joensuulainen perheenisä Tomi Kaksonen vaikuttui joulupukin urheilutietämyksestä.

– Oli valtavan hienoa, kun pukki muisti että Joensuun Maila on kaksinkertainen Suomen mestari. Ja muisti myös naapurikunnan Kiteen Pallon. Oli kyllä hyvä huomata, miten hyvin joulupukki tietää maan asiat.

Nelihenkinen Kaksosen perhe lähti Rovaniemelle paitsi tapaamaan joulupukkia, myös hiihtämään. Omat sukset ovat matkassa.

Leikki-ikäisen tyttärensä kanssa Rovaniemelle matkustanut Clarice Omondi tervehti lumista maisemaa ilolla. Annu Passoja / Yle

Helsingissä asuva kenialaislähtöinen Clarice Omondi on riemastunut ison lumikasan äärellä. Tytär Ivy kiskoo pulkkaa kukkulan laelle.

– En ole nähnyt näin paljoa lunta ainakaan kolmeen vuoteen, nyt täytyy kyllä ottaa kuva, Omondi innostuu.

Omondi kertoo ottaneensa töistä vapaapäivän voidakseen järjestää "historiallisen vierailun". Huskyajelun jälkeiseen h-hetkeen eli joulupukin tapaamiseen Omondi lähtee luottavaisena.

– Tyttären toive oli tavata joulupukki ja ajattelen, että olen kiltti ihminen kun toteutin sen toiveen. Toivottavasti minäkin saan siitä hyvästä joululahjan, Omondi nauraa.

Guang Chu työskentelee tutkijatohtorina Aalto-yliopistossa Espoossa. Annu Passoja / Yle

Ystäviensä kanssa matkustava Guang Chu on Rovaniemellä ensi kertaa.

– Olen asunut vuoden Suomessa, enkä ole koskaan käynyt täällä. Tämä on käsittääkseni kuuluisa paikka, kuuluisin koko Suomessa.

Kiinan Xinjiangista Espooseen muuttaneelle Chulle joulu tarkoittaa lähinnä ylimääräisiä vapaapäiviä ja ne ovat kovin tervetulleita. Guang Chu kertoo, että etenkin kevät oli raskasta aikaa, koska piti pysytellä viikkojen ajan neljän seinän sisällä. Ulkomaille ei ole päässyt senkään jälkeen.

– Tämä on varmaan erikoisin vuosi koko elämässäni, mies toteaa.

Joulupukki saa puoli miljoonaa kirjettä vuodessa, niin tänäkin vuonna. Annu Passoja / Yle

Joulupukki vakuuttaa ymmärtävänsä, jos ja kun poikkeusvuosi on laittanut pinnan koetukselle eikä kotiin pakotettujen yhteiselo ole aina ollut toivotun harmonista.

– Kun tekee parhaansa ja kuitenkin yrittää olla kiltisti, niin se riittää.

Joulupukki kertoo, että matkailurajoitukset eivät estä hänen matkaansa, koska porovaljakolla lennetään sen verran korkealla että turvavälit varmasti pysyvät. Muiden on syytä ne muistaa.

– Me emme voi unohtaa tai kieltää pandemian olemassaoloa, mutta toivon että tulevasta joulusta tulee sellainen virkistävä lepohetki meille kaikille, joulupukki toteaa.

