Herätys: Harvinaislääkkeistä vääntöä, norjalaismiljardööri summaa tuskaista koronavuotta, näytelmäkohu jätti jäljen ohjaajaan

Suuria summia ja taistelua elämästä – unohtuuko potilas harvinaislääkkeiden katekiistoissa?

Parantavaa hoitoa synnynnäiseen ja periytyvään kystiseen fibroosiin ei ole, mutta uusilla lääkkeillä voitaisiin hoitaa taudin juurisyitä. Valtio ja lääkevalmistaja neuvottelevat parhaillaan kalliin lääkkeen hinnasta. Harvinaislääkkeiden hinnat ovat nousseet paljon, ja on huomattu, ettei vanha lääkekorvausjärjestelmä toimi muuttuneilla markkinoilla.

Norjalaismiljardööri Petter Stordalen aikoo edelleen rakentaa Suomeen hotelleja

Petter Stordalen tunnetaan näyttävänä esiintyjänä. Kuva syksyltä 2019. Janerik Henriksson / EPA

Norjalainen hotellimiljardööri Petter Stordalen summaa Ylen haastattelussa tuskaista koronavuotta, joka on vienyt häneltä asiakkaat ja satoja miljoonia euroja. Suunnitelmat rakentaa Suomeen kymmenkunta uutta hotellia ovat ennallaan – päällimmäisenä yli 700 huoneen jättihotellikompleksi Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Koronatukiin Stordalen ei kuitenkaan ole tyytyväinen.

Kohu Kansallisteatterin näytelmästä jätti jäljen ohjaajaan

Anne Rautiainen kertoo kohusta, joka kiertyi näytelmän transhahmon ympärille. Jyrki Lyytikkä / Yle

Teatteriohjaaja, kulttuurivieras Anne Rautiainen joutui tänä syksynä myrskyn silmään, kun hänen Kansallisteatterille ohjaamastaan näytelmästä nousi kohu. Se kiertyi näytelmän transhahmon ympärille. Nyt kaksi kuukautta myöhemmin Rautiainen kertoo, miten kohu vaikutti häneen.

Iina ja Lempi Shivuten kotimaassa Namibiassa setäkerho on ollut vallassa vuosikymmenet

Sisarukset Lempi ja Iina Shivute asuvat yhdessä lähellä Namibian pääkaupungin Windhoekin keskustaa. Jean-Claude Tjitamunisa

Itsenäiseen Namibiaan syntynyttä nuorta sukupolvea turhauttaa, että yhteiskunnassa on vaikea edetä. Vallassa on ollut vuosikaudet vanha kaarti. Nuorista aikuisista lähes puolet on työttömänä. Myös Iina Shivute on kokenut työttömyyskausia, vaikka on korkeasti koulutettu.

– Yhdessä vaiheessa en päässyt koskaan edes haastatteluihin. Sitten sain kutsun. Kun menin paikalle, siellä oli kolmesataa muutakin, Iina Shivute kertoo.

Eutanasia huolettaa monia asiantuntijoita: kohta ei enää keskustella, onko toisen surmaaminen sallittua, vaan kenelle se tehdään

ALS on heikentänyt Reino Vesterisen lihaksistoa niin, että kotona hän käyttää rollaattoria, ulkona sähkömopoa. Benjamin Suomela / Yle

Suhtautuminen eutanasiaan on muuttunut myönteisemmäksi vuosien kuluessa niin Suomessa kuin Euroopassa. Pitäisikö eutanasiasta säätää laki? Kysyimme asiaa Reino Vesterisen ja Ritva Pihlajan lisäksi kolmelta asiaa pohtineelta lääkäriltä. Eutanasia edellyttää paitsi potilaan omaa toivetta aina myös lääkärin myötävaikutusta.

Pakkaspäivä koko maassa

Yle

Lumisateet ja jäätävät tihkut siirtyvät Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Paikoin satelee myös Lapissa. Kylmempää ilmaa virtaa kaakosta, ja lämpötila on koko maassa pakkasen puolella.

