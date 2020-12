Vihreiden ryhmänjohtaja pyytää anteeksi valiokuntaneuvosta arvostellutta viestiä

Huonon sanavalintani takia on syntynyt käsitys epäluottamuksesta valiokuntaneuvoksen työhön. Pyydän anteeksi viestiäni. Minulla ja vihreällä ryhmällä on vahva luotto valiokuntaneuvosten työhön. Heillä on tärkeä rooli lainsäädäntötyössä ja valiokuntien toiminnan kehittämisessä.