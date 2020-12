Britannian laivasto valmistelee aseistettuja aluksia valvomaan kalavesiä – suunnitelma sai kritiikkiä konservatiivipuolueen sisältäkin

Britannian ja EU:n kauppasopimusneuvottelujen ilmoitettu takaraja on huomenna. Sopimuksen syntymistä ei pidetä järin todennäköisenä.

Britannian laivasto valmistautuu lähettämään neljä alustaan valvomaan kalavesiä vuodenvaihteen jälkeen, Britannian puolustusministeriö kertoi lauantaina.

Kuninkaallisen laivaston aseistetut alukset ryhtyisivät toimeen siinä tapauksessa, että Britannia ja EU eivät saa kauppasopimusta aikaan.

Kauppasopimusneuvottelujen takarajaksi on ilmoitettu huominen sunnuntai. Britannian pääministeri Boris Johnson on sanonut pitävänsä ”hyvin, hyvin todennäköisenä”, että sopimusta ei synny.

Britannian EU-eron jälkeinen siirtymäaika päättyy vuodenvaihteessa.

Britanniassa ilmoitus laivaston valmistautumisesta kalavesien partioimiseen herätti kritiikkiä pääministeri Johnsonin oman konservatiivipuolueen sisälläkin.

"Vihollistemme täytyy todella nauttia tästä"

Konservatiivipuoluetta edustava entinen puolustusministeri, nykyään parlamentin puolustuskomiteaa johtava Tobias Ellwood sanoi BBC:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) pitävänsä laivastolla uhkailua vastuuttomana.

– Meidän pitäisi rakentaa liittoja, ei rikkoa niitä, hän sanoi.

– Vihollistemme täytyy todella nauttia tästä.

Skotlannin aluehallituksen oikeusministeri Humza Yousaf puolestaan sanoi BBC:lle, että Skotlannin vesille aluksilla ei ole asiaa.

– Suojelemme kalavesiämme tarpeen mukaan. Skotlannin poliisilla ja rajavartiostolla on siihen valtuudet. Mutta emme hoida asiaa niin, että uhkaisimme Nato-liittolaisiamme heidän alustensa upottamisella, Yousaf sanoi.

Ranskan hallitus oli sanoissaan pidättyvämpi.

– Pysykää rauhallisina ja jatkakaa (Keep calm and carry on), kommentoi presidentinpalatsin tiedottaja Britannian sota-aikaista slogania lainaten.

