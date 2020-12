Maskisuositusta ei noudatettu –Vaasan kaupunki siirtää kaikki yläkoululaiset etäopetukseen maanantaista alkaen

Vaasan kaupungissa siirrytään huomisesta maanantaista alkaen etäopetukseen kaikissa yläkouluissa. Syynä etäopetukseen on Vaasan Variskan yläkoululla tapahtunut koronatartunta, jonka seurauksena kaikki koulun yhdeksäsluokkalaiset ovat pakollisessa karanteenissa.

Karanteeni koskee sivistysjohtaja Christina Knookalan mukaan noin 70 henkeä. Lisäksi kaikki muutkin Vaasan yläkoulut siirretään etäopetukseen.

Yläkoululaisia on Vaasassa noin 1700. Etäopetus koskee Variskan koulun, Onkilahden yhtenäiskoulun, Merenkurkun koulun, Borgaregatans skolanin ja Savilahden yhtenäiskoulun vuosiluokkia 7-9 sekä Vamian Sampo-kampusta.

–Tässä on parasta ottaa nyt päättäväiset otteet. On väsymystä noudattaa ohjeita, vaikka maskisuositukset ovat vahvoja eikä etäisyyttäkään aina osata pitää, perustelee Knookala ratkaisua sunnuntaina illansuussa.

Variskan koulun oppilaita, vanhempia ja henkilökuntaa on tiedotettu asiasta sunnuntaina.

Lisäksi Vamialla on todettu tartunta aikuisten ryhmässä. Siellä altistuneita on 20 ja heidät on asetettu karanteeniin. Myös Vamian Sampo-kampus aloittaa etäopiskelun.

Maskeja ei oltu käytetty

Variskan koulussa tartunnan saanut ei ollut käyttänyt Knookalan mukaan maskia, vaikka sitä vahvasti suosittellaan. Etäopetukseen siirtyminen on Knookalan mukaan varotoimenpide, jota noudatetaan ensi viikon ajan. Sen jälkeen oppilaat jäävät joululomalle.

–He palaavat takaisin tammikuussa joululoman jälkeen. Toivottavasti silloin lähiopetukseen.

Ylilääkäri Heikki Kaukoranta toivoo, että kaikkea kodin ulkopuolista kanssakäymistä vältettäisiin omaehtoisesti:

– Variskan koulussa altistuneiden määrä on suuri, vetoamme kaikkiin karanteeniin asetettujen altistuneiden lisäksi myös kaikkiin Variskan koulun oppilaisiin ja opetushenkilökuntaan, että he noudattaisivat omaehtoista karanteenia. Jos on pakko olla yhteyksissä kodin ulkopuolelle, on käytettävä maskia ja huolehdittava turvaväleistä.

Vaasassa peruskoulut ovat olleet syksyllä etäopetuksessa jo kerran aiemmin. Lokakuussa kaikki yläkoulut ja perusopetuksen 4.-6. luokkien oppilaat olivat etäopetuksessa pandemiatilanteen pahentuessa.

Etäopetusta jo aiemmin lokakuussa

Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyryn mukaan koronatilanne Vaasassa on heikentynyt merkittävästi.

–Tartunnat ovat nousussa. Teemme kaikkemme, että saisimme nämä tartuntaketjut pysäytettyä. Siksi päätimme tänään varautumisen johtoryhmässä, että kaikki yläkoulut sekä Vamian Sampo-kampus siirtyvät etäopetukseen lukukauden loppuun saakka. Tällä toimenpiteellä pyrimme myös siihen, että kevätlukukausi voisi alkaa normaalissa lähiopetuksessa, kertoo Häyry kaupungin tiedotteessa.

Hän muistuttaa kaikkia vaasalaisia maskin käytön tärkeydestä, turvaväleistä ja käsihygieniasta.

– Erityisesti vetoamme nuoriin, sillä yläkouluissa maskien käyttö on vähentynyt huolestuttavasti. Saimme kaikki yhdessä koronatartunnat laskuun syksyllä, ei päästetä nyt tartuntakäyrää nousemaan yhtään korkeammalle, Häyry toivoo.

