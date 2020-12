USA:n kauppa- ja valtionvarainministeriön sähköposteja on hakkeroitu – viranomaiset epäilevät mittavaksi kuvaillusta hyökkäyksestä venäläisiä

Mediatietojen mukaan kyseessä on yksi laajimmista verkkohyökkäyksistä kuluneen viiden vuoden aikana.

Yhdysvallat kertoo, että maan hallinnon tietojärjestelmät ovat olleet kyberhyökkäyksen kohteena.

Valtiovarainministeriöön ja kauppaministeriöön kohdistuneiden hyökkäysten arvioidaan olevan peräisin Venäjältä, uutisoivat muun muassa The New York Times (siirryt toiseen palveluun) sekä Washington Post (siirryt toiseen palveluun) -lehdet.

Hyökkäyksessä on tämänhetkisten tietojen mukaan tunkeuduttu esimerkiksi ministeriöiden sähköposteihin.

Alustavien tietojen perusteella hyökkäys näyttää pitkäkestoiselta ja merkittävältä, asiaa tuntevat lähteet kertoivat Washington Postille.

Suurin hyökkäys viiteen vuoteen

Mediatietojen mukaan kyseessä on yksi edistyneimmistä ja kenties suurimmista liittovaltion järjestelmiin kohdistuneista hyökkäyksistä kuluneen viiden vuoden aikana.

Tällä hetkellä yritetään selvittää tilanteen laajuutta ja sitä, onko hyökkäys kohdistunut myös muihin hallinnon osa-alueisiin. The New York Times -lehden tietojen mukaan myös kansallisen turvallisuuden yksiköihin on isketty, mutta tällä hetkellä ei tiedetä, onko näissä järjestelmissä ollut saatavilla salaiseksi luokiteltua materiaalia.

Yhdysvaltojen kyberturvallisuudesta vastaavan viraston CISA:n tiedottaja vahvisti AFP:lle, että hallinnon järjestelmiin kohdistunut hyökkäys on tutkinnassa.

Myös liittovaltion poliisi FBI tutkii tapahtunutta, mutta ei kommentoinut lehtitietojen mukaan asiaa sunnuntaina.

Samat hakkerit asialla aiemminkin?

Laajan hyökkäyksen takana olevat hakkerit tunnetaan nimillä APT29 ja Cozy Bear, Washington Post kertoo. Sen mukaan hakkerit ovat kytköksissä Venäjän valtion ulkomaan vakoiluun. Samojen venäläishakkerien on arvioitu tunkeutuneen Yhdysvaltojen ulkoministeriön ja Valkoisen talon sähköpostipalvelimille presidentti Barack Obaman kaudella, lehti kertoo.

Venäjän Yhdysvatlojen suurlähetystön Facebook-sivulla hakkerointisyytteitä kuvailtiin perättömiksi sunnuntaina, kertoo uutistoimisto AP.

– Yhdysvaltalaismedia yrittää syyttää Venäjää hakkerien hyökkäyksistä Yhdysvaltojen hallintoelimiin, suurlähetystö kirjoitti AP:n mukaan.

Yhdysvaltalainen tietoturvayhtiö FireEye kertoi viime viikolla joutuneensa tietomurron kohteeksi. Tietomurron yhteydessä hyökkääjät varastivat ainakin Red Team -työkalut, joita yhtiö käyttää asiakkaidensa tietojärjestelmien testaamiseen. Lehtitietojen mukaan FireEyen asiakkaita ovat olleet muun muassa useat Yhdysvaltain hallinnon organisaatiot.

Tällä hetkellä arvioidaan (siirryt toiseen palveluun), että ilmi tullut hyökkäys on kytköksissä FireEyen tietomurtoon.

Lue myös:

Microsoft: Hakkereiden tähtäimessä Bidenin ja Trumpin kampanjat Yhdysvaltain presidentinvaaleissa

Britannia, USA ja Kanada epäilevät Venäjää koronarokotetutkijoiden vakoilusta

Tanskan yleisradio: USA vakoili tanskalaisministeriöitä ja Ruotsin hävittäjäyhtiötä – urkinnassa hyödynnettiin ilmeisesti Tanskan omaa tiedustelua

Lähteet: AFP, AP