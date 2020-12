Hannu Hyvönen saa jatkaa hampun jalostamista – rikosoikeuden professorin mielestä vähäinen kannabiskäyttö voisi jäädä rankaisematta

Ilomantsilaisessa kasvihuoneessa on talven tuntua. Suuri, valoisa tila on täynnä kasvualustoina käytettyjä multasäkkejä, joiden lomassa on vielä joitakin kellastuneita cannabis sativa -kasveja.

– Nämä kuitulajikkeet ovat älyttömän pitkiä, kolmemetrisiä, Hannu Hyvönen myhäilee.

Korjattu hamppusato löytyy kuivaushuoneista, jotka ovat täynnä naruilla riippuvia kasveja. Lisää hamppua löytyy seinällä olevista pahvilaatikoista, joiden pino nousee lähelle kattoa.

Ilmassa on vieno tuoksu, joka voimistuu, kun kasvin kuivunutta lehteä hieroo sormien välissä.

Suuri kasvihuone on tyhjillään, sillä tämän vuoden hamppusato on jo korjattu. Ari Tauslahti / Yle

Tavoitteena CBD-pitoisen siemenen jalostaminen

Hyvösen tavoitteena on jalostaa EU:n lajikerekisteriin uusi öljysiemen, jonka kannabidioli- eli CBD-pitoisuus on mahdollisimman korkea, ja jonka THC-pitoisuus on pieni. CBD on hampussa oleva ainesosa, joka rentouttaa ja voi lievittää kipua, kun taas kannabiksen tunnetumpi ainesosa, THC, on se, joka päihdyttää.

Hyvösen mukaan koossa on jo paljon kasvimateriaalia, jonka jalostaminen olisi myös taloudellisesti merkittävä asia.

– Puhutaan varmaan sadan tonnin arvoisesta tuotepaketista. Olisi totta kai hirveän kivaa saada myydä sitä suomalaisille, hän hymyilee.

Hamppu kuivataan, minkä jälkeen niistä otetaan siemenet talteen. Ari Tauslahti / Yle

Hyvösen haaveiden tiellä ovat Suomen laki ja viranomaiset, jotka pyrkivät pitämään hampun lääkekäytön tiukasti vain apteekkien valikoimassa.

Laki kieltää kasvattamasta hamppua huumeeksi, mutta sen kasvatus lääkkeeksi omaan käyttöön tai jalostusta varten on sallittua.

Hyvösellä on tästä tuoretta kokemusta, sillä Itä-Suomen hovioikeus kumosi vastikään Hyvösen aiemmin käräjäoikeudessa saaman lääkerikostuomion. Käräjäoikeus oli tuominnut Hyvösen sillä perusteella, että Hyvösen katsottiin kasvattaneen hamppua jalostaakseen siitä lääkehamppua.

Syyttäjä ei aio valittaa

Hovioikeuden vapauttava tuomio jää voimaan, sillä aluesyyttäjä Reijo Rapo ei aio hakea asiassa valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

– Hovioikeuden perusteet ovat hyväksyttävissä. Tuon tuomion kanssa voi elää, Rapo sanoo.

Rapo on erikoistunut syyttäjänä huumausainerikoksiin. Hänen mukaansa kyseessä on yksittäistapaus, ja sellaisena hän pitää myös Hyvöstä.

– Hyvönen ei edusta suurta kasvattajakuntaa. Hän on oman polkunsa kulkija.

Huumausainerikoksiin erikoistunut aluesyyttäjä Reijo Rapo ei pidä Hyvösen tapauksessa tarpeellisena hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Sami Takkinen / Yle

Rapo saa näkemykselleen tukea Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professorilta Matti Tolvaselta.

– Tämä hovioikeuden ratkaisu ei muuta mitään. Vain korkeimman oikeuden päätöksillä on ennakkopäätösarvoa.

Hyvönen on tyytyväinen siihen, että Rapo ei aio valittaa.

– Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on oikeus tehdä kasvinjalostusta. Arvostan, että Rapo ymmärsi lopettaa tämän pienen ajojahdin poikasen.

Hyvönen pystyy toistaiseksi hyödyntämään jalostamastaan hampusta ainoastaan siemeniä. Hän sanoo voivansa myydä niitä kotipuutarhureille.

– Se on tällä hetkellä ainoa sallittu tulonlähde.

Hampun siemenet voivat maksaa jopa yli kymmenen euroa kappale. Ari Tauslahti / Yle

Professori ja Hyvönen samoilla linjoilla

Eduskunnassa on parhaillaan pohdittavana kansalaisaloite (siirryt toiseen palveluun) kannabiksen laillistamiseksi.

Hyvöstä aloite ei innosta, sillä asia voitaisiin hänen mukaansa hoitaa jo olemassa olevan lain puitteissa, eli jos poliisi ja syyttäjät katsoisivat käyttöä läpi sormien.

– Pitäisi harkita, milloin yksittäiskäyttäjää kannattaa ruveta viemään käräjille. Perheitä on hajotettu, ja ihmiset ovat menettäneet työpaikkoja muutaman hamppukasvin takia.

Professori Matti Tolvanen on tässä Hyvösen kanssa samaa mieltä. Professori korostaa olevansa tiukan huumepolitiikan kannattaja, mutta muistuttaa, että tiukka huumepolitiikka on sovitettavissa joustavaan kriminaalipolitiikkaan.

– Pitää pyrkiä siihen, että huumeiden käyttö vähenisi. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että niiden käytöstä tai pienen määrän hallussapidosta omaa käyttöä varten olisi välttämättä yksittäistapauksessa rangaistava.

Tolvasen mukaan huumausaineiden käytön on kuitenkin oltava rangaistavaa jo sen vuoksi, että vain siten on mahdollista päästä laittomien välitysketjujen jäljille.

– Hyvin moni huumausaineiden käyttäjä on itsekin uhri.

Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen kannattaa tiukkaa huumepolitiikkaa, joka hänen mukaansa on kuitenkin sovitettavissa joustavaan kriminaalipolitiikkaan. Jouni Immonen / Yle

