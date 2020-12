Entinen himosiivooja huomasi, että helpommallakin pääsee – nyt joku muu puunaa kodin jouluksi: "Ihanaa tulla kotiin ja olla vaan"

Moni tilaa siivouksen helpottaakseen joulustressiä. Kotisiivousten kysyntä on ollut jopa kovempaa kuin ennen.

Lappeenrantalaisen Siivous Lappeen työntekijät Anu Salminen ja Veera Anttonen parkkeeraavat auton kadunvarteen. Naiset nappaavat autosta välineet matkaan. Päivän ensimmäinen joulusiivous odottaa vanhassa kerrostalossa.

Talon asukas Nina Pakarinen kertoo, mitkä paikat erityisesti kaipaavat puhdistusta.

– Tällä kertaa riittää, että matot viedään pihalle ja tampataan, pyyhitään pölyt ja pestään lattiat ja tietysti kylpyhuone pitää kuurata.

Pakarinen päätyi tilaamaan joulusiivouksen koska halusi helpottaa omia joulukiireitään.

Anu Salminen hankaa kylpyhuoneen laattoja ja saumoja joulusiivouksen yhteydessä. Sirkka Haverinen / Yle

– Jos olisin oikein rehellinen, sanoisin laiskuuttani. Halusin kuitenkin siivouksen helpottamaan kiireistä arkeani ihan sen takia, ettei tarvitse tehdä toista iltavuoroa työpäivän jälkeen.

Nina Pakarinen oli ennen himosiivooja ja hän panosti joulusiivoukseen. Hän hankasi yömyöhään puhtaaksi niin kaakelit kuin kaapitkin.

Ammattisiivoojat ennen muuttoa

Tänä vuonna Nina Pakarinen muutti perheineen Lappeenrannan keskustassa olevaan vanhaan kerrostaloon vuokralle. Hän sopi vuokranantajansa kanssa, että asuntoon tilataan ammattisiivoojat ennen muuttoa.

Siitä syntyi kipinä käyttää siivousalan ammattilaisia jatkossakin. Siivouksesta säästyvän ajan Pakarinen käyttää itseensä ja perheeseensä.

– Kyllä se menee tyttöjen harrastuksissa, omissa harrastuksissa, ystävien tapaamisessa ja ulkoillessa, luettelee Nina Pakarinen.

Siivousalan yrityksillä on menossa vuoden kuumin sesonki. Vain kevään ikkunapesuaika ja mökkisiivoukset ovat yhtä kiireistä aikaa.

Siivous Lappeen toimitusjohtaja Anniina Ervasti on pystynyt koronatilanteesta huolimatta palkkaamaan lisää väkeä kotisiivoustiimiinsä. Kare Lehtonen / Yle

– Yleisin syy joulusiivouksen tilaamiseen perheellisillä on joulukiireen helpottaminen. Vanhuksilla syy on usein se, että ei pysty itse pesemään esimerkiksi saunaa tai kylpyhuoneen laattoja tai pyyhkimään pölyjä ylähyllyiltä tai lampuista, kertoo Siivous Lappeen toimitusjohtaja Anniina Ervasti.

Pääosin joulusiivoukset on varattu lokakuussa, innokkaimmat varaajat ovat olleet liikkeellä jo alkuvuodesta.

Suomalaisten sydämissä on yksi paikka joka varmasti kuurataan joulusiivouksen yhteydessä

Suomalaiset haluavat jouluna puhtaaseen saunaan. Sirkka Haverinen / Yle

– No kyllä se on sauna. Se on varmaan suomalainen perinne, että joulusauna pitää olla viimeisen päälle puhdas, kun sinne mennään, sanoo Anniina Ervasti.

Kotisiivouspalvelut kasvussa

Keväällä korona sotki siivousalan työt, kun yli 70-vuotiaita kehoitettiin jäämään kotikaranteeniin ja välttämään kontakteja. Moni ei uskaltanut tilata siivousta kotiinsa.

Nyt tilanne on toinen. Siivoojat pukevat maskit tottuneesti kasvoilleen mennessään asiakkaan kotiin. Myös siivousliinat vaihdetaan puhtaisiin joka käyntikerran jälkeen.

– Usein talon asukas poistuu ulkoilemaan tai omille asioilleen siivouksen ajaksi. Jos kyseessä on vanhus, joka ei pysty lähtemään kotoa, siivous tehdään erityistä varovaisuutta noudattaen, sanoo siivoustyönjohtaja Anu Salminen Siivous Lappeesta.

Siivousfirmoilla on pääsääntöisesti omat työkalut mukanaan. Sirkka Haverinen / Yle

Nyt mahdolliset peruutukset tulevat koronakaranteenin takia.

Kotisiivouksia tilataan nyt jopa enemmän kuin ennen. Alalla on kahdenlaisia yrityksiä.

– Pienten 1–2 hengen yritysten haasteena on usein aikapula tai pelko, jos työntekijä sairastuu ja työt jäävät tekemättä. Toisaalta isot yritykset kamppailevat laatuvaatimusten ja sopivien työntekijöiden saamisen kanssa, sanoo joensuulainen Puhdas Ilo Oy:n yrittäjä ja siivousalan kattojärjestön SSTL Puhtausala ry:n hallituksen jäsen Eeva-Leena Lappalainen.

Asiakkaan saama kotitalousvähennys siivoustyöstä on kasvattanut siivousyritysten määrää.

Kotisiivouspalveluja ostetaan aiempaa enemmän. Sirkka Haverinen / Yle

– Kotitalousvähennys on erittäin merkittävä tekijä kotisiivouspalveluyritysten kasvussa, sanoo Eeva-Leena Lappalainen.

Lappalaisen mukaan myös niin sanottu arvonlisävapaa siivous, joka on osin tarkoitettu yli 80-vuotiaille tai muuten toimintakykynsä menettäneille ihmisille näyttää olevan merkittävä työllistäjä siivousalalla.

Kotitalousvähennystä on karsittu. Vähennyksen enimmäismäärää laskettiin vuoden 2020 alusta 2400 eurosta 2250 euroon. vähennnystä saa 40 prosenttia työn osuudesta, kun se viime vuonna oli 50 prosenttia.

Vapaa-aika halutaan käyttää muuhun kuin siivoamiseen

Etelä-Karjalassa toimiva Siivous Lappee työllistää tällä hetkellä hieman alle 30 työntekijää. Toimitusjohtaja Anniina Ervasti kertoo, että hän on jopa pystynyt koronasta huolimatta palkkaamaan yhden hengen lisää kotisiivoustiimiinsä.

– Kotisiivoukset ovat sillä tavoin lisääntyneet, että olemme markkinoineet niitä tosi paljon ja olemme saaneet sitä kautta lisää asiakkaita.

Myös ihmisten halu käyttää vapaa-aikansa muuhun kuin siivoamiseen on kasvanut.

Lappeen Siivouksen työntekijät Veera Anttonen ja Anu Salminen ovat sonnustautuneet tonttulakein joulusiivouksia tehdessään. Sirkka Haverinen / Yle

– Työelämä on monella niin hektistä ettei halua käyttää aikaansa siivoamiseen. Siksi mieluummin ostetaan siivouspalvelu kotiin, sanoo Anniina Ervasti.

Nina Pakarinen suunnittelee jatkossa käyttävänsä noin kerran kuukaudessa ammattisiivoojia. Muutoin hän hoitaa siivoukset itse.

– Kiva tulla työpäivän jälkeen kaupan kautta kotiin. Laittaa kynttilät palamaan ja kukkakimppu pöydälle, ja sitten olla vaan.