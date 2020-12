Kannattaako koronatestissä käydä varuilta ennakkoon ennen joulua? Tulos ei anna välttämättä edes mielenrauhaa

THL suosittelee hakeutumaan koronatestiin, jos on lieviäkin oireita ja pysymään oireisena kotona.

THL suosittelee hakeutumaan koronatestiin, jos on lieviäkin oireita ja pysymään oireisena kotona. Silja Viitala / Yle

Jotkut suomalaiset ovat pohtineet menevänsä ennen joulua varmuudeksi ilman oireita koronatestiin ennen kuin näkevät läheisiä.

Vielä ei ole tietoa, onko tästä tulossa jouluksi ilmiö. Jos tulee, se voi ruuhkauttaa näytteenottoa. Negatiivisen testituloksen saaminen ennen joulua ei edes anna mielenrauhaa iäkkäiden omaisten näkemiseen. Taudista jää silti epäilys, koska seuraavana päivänä tilanne voi olla eri.

– En pidä tällaista ennakoivaa testausta järkevänä, koska negatiivinen testitulos oireettomalta henkilöltä kertoo vain juuri sen hetkisestä tilanteesta. Henkilö voi olla tänään testissä negatiivinen, mutta huomenna tartuttava, Fimlabin ylilääkäri Tapio Seiskari sanoo.

Fimlab on Suomen suurin laboratorioalan yritys, joka toimii Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa , Päijät-Hämeessä ja Pohjanmaalla. Fimlabissa tutkitaan nyt keskimäärin yli 3 000 koronanäytettä päivässä. Kiivaimpina päivinä tutkimusmäärät ovat olleet 4 000 näytteen luokkaa.

HUS-Labissa on tutkittu viikossa jopa lähes 46 000 koronavirusnäytettä. Toimialajohtaja Petri Haapalahti HUS Diagnostiikkakeskuksesta kertoo, että jouluun varautuminen ei näy vielä testijonoissa.

– Kapasiteettia on, ja sitä on tarkoitus pitää yllä myös pyhien ympärillä.

Tikusta nenässä on tullut koronan aikana lähes kansallinen kokemus. Sami Takkinen / Yle

THL suosittelee viettämään joulua kotona läheisten kanssa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on suositellut, että suomalaiset viettäisivät joulua mahdollisimman pienissä ryhmissä ja mieluiten kotona läheisimpien ihmisten kanssa.

Esimerkiksi sukulaisvierailuja suositellaan vain, jos se on välttämätöntä. Erityisesti ikääntyneiden ja riskiryhmiin kuuluvien tapaamisessa pitää noudattaa tarkkaan turvallisuusohjeita. THL suosittelee hakeutumaan koronatestiin, jos on lieviäkin oireita ja pysymään oireisena kotona.

Miten koronajoulu aiotaan viettää turvallisesti? Kysyimme tamperelaisilta, miten pahentunut epidemia vaikuttaa juhlapyhien viettoon.

Koronatesteissä käy nyt paljon ihmisiä, ja siihen on useita syitä. Flunssaviruksia on liikkeellä, ja nämä aiheuttavat oireita. Lisäksi Covid-19-taudin määrä on lisääntynyt.

Fimlab on keväästä varautunut ottamaan ja tutkimaan paljon näytteitä. Ylilääkärin mukaan ylimääräisiin näytteisiin jouluna olisi vaikea varautua.

– Etenkin aikana, jolloin testejä tehdään muutenkin valtavia määriä ja merkittävä osa niistä on hyvin kiireisiä, Seiskari sanoo.

Testitulos voi kestää pari päivää

Koronatesti varuilta ennen joulua -suunnitelma olisi myös käytännössä hankala toteuttaa. On mahdoton tietää, kuinka monta päivää ennen joulua testissä pitäisi käydä, jotta ehtisi saada tuloksen.

Jos moni suomalainen kävisi testeissä vierailuja varten, ruuhkat viivästyttäisivät testitulosten saamista. Ennakoiminen olisi entistä vaikeampaa.

– Toivon, ettei tällaista tapahdu, vaan testeissä käydään oireiden takia, Seiskari sanoo.

Myös Petri Haapalahden mukaan testit voivat ruuhkautua, jos sankoin joukoin hakeuduttaisiin testeihin samana päivänä.

Nyt keskimääräinen vasteaika koronanäytteenotosta tulokseen on Fimlabissa 33 tuntia. Näytemäärä vaihtelee päivittäin, joten pitää varautua 2–3 päivän vasteaikaan. HUS-Labissa aikaa tuloksen saamiseen menee keskimäärin noin 24 tuntia.

Koronatesteissä käydään nyt usein siitäkin syystä, että flunssaa on paljon liikkeelllä. Miikka Varila / Yle

Voit keskustella aiheesta 16.12. klo 23:een asti.

Lue lisää:

STM: Koronarokotteesta tulee vapaaehtoinen – ylijohtajan mukaan asia on yksiselitteinen

Näin korona livahtaa hoivakoteihin: Uudet asukkaat tuovat, muistisairaat levittävät – “Hirvittävä huoli, että teenhän kaiken mahdollisen”, kuvaa hoitaja