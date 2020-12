Vanhus luotti nuoreen avustajaansa – tämä surmasi vanhuksen pelivelkojensa takia

Vanhuksen surmanneelle miehelle on tänään luettu syytteet Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa.

Syyttäjä vaatii nuorelle miehelle elinkautista vankeustuomiota murhasta. Lisäksi miestä syytetään törkeästä maksuvälinepetoksesta, hautarauhan rikkomisesta ja huumausainerikoksesta.

Poliisipartio löysi iäkkään naisen menehtyneenä asunnostaan Lappeenrannan keskustassa syyskuussa.

Poliisi otti myöhemmin samana päivänä kiinni naisen luona vierailleen nuoren miehen. Mies on myöntänyt surmanneensa ennestään tuntemansa naisen.

Motiivina päihde- ja peliriippuvuudesta aiheutunut rahapula

Syyttäjän mukaan mies oli lyönyt vanhusta useita kertoja päähän vasaralla. Lisäksi tämä oli kuristanut uhria kaulasta.

Teon motiivina on ollut päihde- ja peliriippuvuudesta aiheutunut rahapula. Syyttäjän mukaan nuorukainen on siirtänyt itselleen 25 000 euroa uhrin tililtä, jotka hän on käyttänyt muun muassa nettiostoksiin ja huumausaineisiin.

Syytetty toimi uhrin henkilökohtaisena avustajana ja oli siksi tietoinen muun muassa vanhuksen rahatilanteesta.

Syyttäjä: törkeä teko

Syyttäjän mukaan rikos on kokonaisuudessaan törkeä. Teon kohteena oli puolustuskyvytön vanhus, joka on luottanut syytettyyn.

Lisäksi tapon tekotapa on ollut erittäin raaka ja julma.

Syytetty on ollut vangittuna syyskuusta lähtien.