Autoilijat ja pyöräilijät omissa ympyröissään – uudenmallinen kiertoliittymä lisää turvallisuutta ja sujuvuutta

Monen entisen liikennevaloristeyksen tilalla komeilee nykyään kiertoliittymä. Perinteisesti niissä ajavat autot, mutta nyt liittymiin rakennetaan myös pyöräilijöille erillisiä ajoympyröitä. Tällaisia uudenmallisia liittymiä on tehty ainakin Porissa ja Joensuussa.

– Tämä nopeuttaa, sujuvoittaa ja tuo turvallisuuden tunnetta pyöräilyyn, kun liittymät ovat selvästi erillään, kiittelee Joensuun Polkijoiden puheenjohtaja Iiris Lehto.

Turvallisuus ja sujuvuus ovat olleet perusteina myös Joensuussa, kun risteysten järjestelyjä on suunniteltu.

Liikenneinsinööri Jarmo Tihmala perustelee turvallisuutta sillä, että liittymän malli sopii alhaisille nopeuksille. Lisäksi autoilijat ja pyöräilijät ovat toisistaan erillään ja näkevät toisensa paremmin.

Liikennesäännöissä ollaan kuitenkin Tihmalan mukaan vielä opetteluvaiheessa, vaikka väistämissäännöt ovatkin yksinkertaiset:

Väistämissäännöt pyöräilijöiden kesken ovat samanlaiset kuin autoilijoilla: liittymään tuleva väistää liittymässä jo olevaa

Autoilija väistää aina suojatiellä kulkevia

Joensuun torin taksitolpalla uusi liittymä on koettu toimivaksi, kunhan siinä ajetaan rauhallisesti. Tämä koskee niin autoilijoita kuin pyöräilijöitäkin, muistuttaa taksin ratin takana istuva Saija Saravo.

– Huomattavasti varovaisempi täytyy olla, kun on myös pyöräilijät liikenteessä. Välillä pyöräilijät tulevat kovaa vauhtia. Tottakai pyöräilijöille on hyvä, että heillä on oma kaista.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Mari Voutilainen muistuttaa liikkujien yhteistyöstä.

– Pyöräilijöiden tulisi näyttää kädellä suuntamerkkiä ja autoilijoiden tulisi käyttää vilkkua hyvissä ajoin. Kun me pystymme ennakoimaan toistemme käyttäytymistä, se lisää sujuvuutta ja turvallisuutta.

– Se on meistä käyttäjistä kiinni, että olisi myös käytännössä turvallisempaa kulkea näissä liittymissä, Lehto summaa.

Liikenneinsinööri Jarmo Tihmala. Ari Haimakainen / Yle

Sujuvia kiertoliittymiä kaivataan ja saadaan lisää

Uusien kiertoliittymien mallia ei ole nyhjäisty tyhjästä. Esimerkkiä on käyty hakemassa Hollannista, jossa pyöräilyä on kehitetty valtavasti.

Kiertoliittymä tuo liikenteeseen sujuvuutta siten, että sen välityskyky on liikennevaloristeystä joustavampi. Autoilijoiden ja pyöräilijöiden ei siis tarvitse jonottaa punaisten valojen takia, vaan heidän täytyy pysähtyä vain tarvittaessa.

– Näitä rakennetaan meillekin lisää korvaamaan liikennevaloristeyksiä ja muihinkin paikkoihin, liikenneinsinööri Jarmo Tihmala ennakoi.

Myös esimerkiksi Helsingin kaupungin suunnitteluohje kannustaa ympyrämalliin, mutta usein tilan puute estää toteuttamisen. Raide-Jokerin teon yhteydessä toteutetaan Oulunkylään tiettävästi Helsingin ensimmäinen täysiverinen pyöräilijöiden ja autoilijoiden kiertoliittymä.

Joensuun kiertoliittymän mallia voidaan myös muokata, jos pyöräilijämäärät kasvavat olennaisesti.

– Pyöräilijöiden kiertoliittymän suunta voidaan vaihtaa kaksisuuntaisesta yksisuuntaiseksi, jolloin liittymä välittää paljon enemmän pyöräliikennettä, Tihmala kertoo.

Virkamiesten ja pyöräilijöiden lisäksi auton ratin takaa kuuluu vahva puolto kiertoliittymille.

– Ehdottomasti liputan kiertoliittymien puolesta. Punaisissa valoissa joutuu seisomaan, vaikka ketään ei tule. Kaikki liikennevalot voisi poistaa ja laittaa liikenneympyrät tilalle, Saija Saravo naurahtaa.

Yksi Joensuun uusista kiertoliittymistä sijaitsee Siltakadun ja Länsikadun risteyksessä. Ari Haimakainen / Yle

OIKAISU: Vastoin kuin Ylen aamussa 14.12. kerroimme, Joensuuhun rakennetut autoilijoiden ja pyöräilijöiden yhteiset kiertoliittymät eivät ole Suomen ensimmäisiä. Samanlaisia kiertoliittymiä on jo ainakin Porissa.