Youtube-hitiksi noussut oululaispoliisi teki uuden kappaleen ja toivoo, ettei jouluna tapeltaisi – "Olen joutunut todistamaan todella ikäviä juttuja"

Schroderuksen aiempi tulkinta Rakastan sinua, elämä -kappaleesta on ollut vuoden toistaiseksi suosituin Youtube-video Suomessa.

Oulun poliisi on julkaissut jälleen uuden musiikkivideon, jossa laulaa jo miljoonille laulavana poliisina tutuksi tullut Petrus Schroderus. Poliisin työssä Schroderus on nähnyt, kuinka paljon ihmisillä on ollut tänä vuonna ahdistusta, ja se oli yksi syy, miksi uusi laulu haluttiin julkaista.

– Ajattelimme, että tällaisena aikana, kun ihmiset ovat paljon neljän seinän sisällä, video voisi tehdä hyvää. Erityisesti, kun se tehdään perinteisissä suomalaisissa joulutunnelmissa, vanhempi konstaapeli kertoo.

Tällä kertaa kappaleeksi valikoitui Zacharias Topeliuksen kirjoittama ja Jean Sibeliuksen säveltämä En etsi valtaa loistoa.

Laulu on äänitetty Oulun Karjasillan kirkossa, ja musiikkivideo on kuvattu Turkansaaren kirkossa, joka on rakennettu vuonna 1694.

– Valitsimme paikan, koska se on vaatimaton ja kuvaa laulun sanomaa.

Schroderuksen mielestä jouluna ei pitäisi korostua loisto ja yltäkylläisyys, vaan yksinkertaisuus ja mielenrauha ovat tärkein asia.

– Poliisin hommissa olen joutunut todistamaan todella ikäviä juttuja jouluaattona ja joulupäivänä, omakin hengenlähtö on joskus ollut lähellä. Mikään ei ole niin ankeaa kuin mennä toisen ihmisen kotiin selvittämään välejä jouluna, jonka pitäisi olla rauhan juhla kaikille.

Poliisi toivookin kappaleen myötä joulurauhaa suomalaisille.

– Sydämestäni toivon, että ihmiset eivät tappelisi keskenään.

Voit katsoa videon Youtuben kautta alta:

Oulun poliisin Youtube-video 14.12.2020.

Schroderuksen aiempi video on ollut tämän vuoden toistaiseksi suosituin Youtube-video Suomessa. Siinä Schroderus lauloi Rakastan sinua elämä -kappaleen. Videota on katsottu vajaat 2,9 miljoonaa kertaa.

Schroderus on aiemmin työskennellyt myös oopperassa., ja äänialaltaan hän on tenori.

Schroderuksen erilainen joulu

Petrus Schroderukselle itselleenkin joulu on tänä vuonna poikkeuksellinen. Hän viettää sen vapaalla ensimmäistä kertaa kahdeksaan vuoteen.

– Minulle on tärkeää, että saan istua sohvalla ja katsoa, kun lapsilla on hyvä olla. Kun on ikää tullut, olen alkanut arvostaa sellaista eri tavalla.

