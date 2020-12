Pieleen menneet pakettikuljetukset ärsyttävät – "Väitetään ettei vastaanottaja ole kotona, vaikka ikkunasta näen, että jakeluauto ajaa ohi pysähtymättä"

Korona-aika on kiihdyttänyt joulukauppaa verkossa. Postin selvityksen mukaan yli kaksi ja puoli miljoonaa suomalaista aikoo tänä vuonna hankkia joululahjoja verkkokaupasta.

Paketteja kuljetetaan nyt ennätysmääriä. Posti on kertonut (siirryt toiseen palveluun) jo kahtena viikkona peräkkäin rikkoneensa ennätyksensä viikoittain kuljetettujen pakettien määrässä. Postin lisäksi kaikkien aikojen sesonkia odottavat myös kilpailijat Matkahuolto, Postnord, DB Schenker sekä DHL Express.

Pakettiralli alkoi jo Black Friday -myyntikampanjan aikana.

A-studio pyysi yleisöltä kokemuksia verkosta tilattujen pakettien kuljetuksista. Pieleen menneet kuljetukset kirvoittivat vastaamaan, mutta osa vastaajista oli myös tyytyväisiä. Vastauksia tuli yli kolmesataa.

Kuluttajavirastoon on tullut pakettikuljetuksista kuukauden kuluessa vain muutamia yksittäisiä valituksia.

Eniten vastaajia ärsyttivät väärään pakettiautomaattiin tai palvelupisteeseen ohjatut kuljetukset.

Monia suututti myös se, ettei paketteja tuotu kotiovelle, vaikka niistä oli erikseen maksettu. Useiden kertomusten mukaan kuljettaja ei edes yrittänyt toimittaa tilausta perille.

Korona-aikana moni haluaisi vältellä kontakteja ja noutaa pakettinsa automaatista mutta joutuu vastentahtoisesti jonottamaan.

Aiheesta keskustellaan A-studiossa tiistaina 15.12. kello 21. Mukana ovat Postin paketti ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmän johtaja Arttu Hollmérus, Postnordin Suomen toimitusjohtaja Johanna Starck ja Budbeen operatiivinen johtaja Aleksi Poropudas.

Tähän artikkeliin on poimittu esimerkkejä lukijoiden vastauksista. Kokemukset voi jaotella karkeasti viiteen ryhmään.

1) Automaatit täynnä – tilaukset noudettava kaukaa

Vantaa

Paketti on viety todella kauas ihan toiseen automaattiin. Viimeksi yli 20 km päähän ja toiseen kuntaan!

Turku

Kaikki tilaamani paketit ovat menneet eri noutolokeroon kuin mihin olen niitä yrittänyt saada. Minulla on lähellä kolme noutopistettä, mutta ne ovat kaikki aina täynnä Postin mukaan. Korvaavat noutopisteet vaihtelevat käsittämättömästi, vailla mitään logiikkaa, kerran jopa toiselle puolelle kaupunkia. Helpompi olisi hakea suoraan liikkeistä. Onneksi minulla on auto käytössä hakiessani pakettejani milloin mistäkin.

Järvenpää

Paketit eivät koskaan tule siihen minua lähimpänä olevaan pisteeseen, koska lähin piste on ilmeisesti täynnä. Siispä kävelen 2 km päähän hakemaan yhden paketin, sitten siitä 1,5 km päähän hakemaan toisen paketin ja sitten kotiin.

Ei, autoa ei ole käytössä ja kaupungin sisäistä liikennettä ei ole. Pienet paketit vielä menisi hyötyliikunnan merkeissä, mutta ison paketin kanssa alkoi huumori loppua. Parempaa palvelua olisi saada paketit vaikka vähän myöhemmin, mutta lähempää.

Luulisi että joku älyteknologia mahdollistaisi pakettien keskitetyn ohjauksen, mutta ei niin ei. Villi idea olisi valjastaa joulun alla asutuskeskuksiin Postin rekkoja (vrt Coca-Cola joulurekka), joista olisi kiva hakea paketti jouluisessa tunnelmassa. Nyt menee vaan herne nenään, kun jonottaa marketin ahtaissa tiloissa 50 muun kanssa.

Turku

Paketit toimitetaan lähes poikkeuksetta väärään paikkaan. Ennätysmäärä paketteja on outo syy, koska tilanne on ollut sama jo kolme vuotta, vuodenajasta riippumatta.

Hattula

Matkahuolto toimitti paketin naapuripitäjään haettavaksi.

2) Korona-aikana moni haluaisi vältellä kontakteja ja hakea pakettinsa automaatista

Hyvinkää

Pakettiautomaatit ovat jatkuvasti täynnä ja paketit ohjautuvat kilometrien päähän asiamiespostiin, joka on suuren kauppakeskuksen ison ruokakaupan tiloissa. Hakiessa on vaikeaa noudattaa koronarajoituksia ja jonot kasvavat jatkuvasti pitkiksi, vaikka menisi miten rauhalliseen aikaan tahansa.

Tampere ja Turku

Yhtäkään kymmenestä paketista ei ole toimitettu 24 h aukiolevaan pakettilokerikkoon, vaan kaupan postinurkkaan tai postiin, joka on auki klo 20 asti (kauppa klo 22). On pakko mennä ruuhka-aikana jonottamaan ihmisjoukkoon. Yritys omalta osalta vähentää pandemiaa on siis tehty mahdottomaksi. On myös ollut pakko kesken työpäivän rynnätä toimipaikkoihin, sekin ärsyttää.

Postituksissa pitäisi olla yhtenäinen linja ja mahdollisuus valita kiireetön toimittaminen. Postin, Postnordean ja DHL:n toimitukset kotiovelle ovat toimineet erinomaisesti.

Kaarina

Pakettiautomaatit ovat järjestään täynnä. Pakettiautomaattiin tilatut lähetykset menevät siksi Postiin tai Matkahuollon asiamiehelle, mikä on minulle hankalaa sekä harmillista, koska yritän turhia ihmiskontakteja välttää.

3) Kotiinkuljetus maksettu, mutta pakettia ei kuulu - aina tilausta ei vastaajien mukaan edes yritetä jakaa

Tampere

Pakettia, jonka toimitus kotiin oli maksettu, ei ilmeisesti edes yritetty jakaa. Näin on käynyt myös kerran aikaisemmin viime keväänä.

Asumme rivitalossa. Syyksi oli laitettu "Vastaanottajan luona on ollut este, jonka vuoksi lähetystä ei ole voitu toimittaa. Syynä voi olla esimerkiksi lukittu alaovi." Ovelle pääsee kulkemaan täysin ilman esteitä.

Myöskään saapumisilmoitusta ei koskaan jaettu kotiin.

Naantali

Nettiseurannan mukaan paketti oli toimitettu edellisenä iltapäivänä, mutta minä en saanut siitä mitään tietoa. Todellisuudessa paketti oli viety kotiintoimituksen asemasta noutopisteeseen.

Helsinki

Tilasin toimituksen muutamaa päivää myöhemmäksi, jotta olen varmasti kotona. Seurasin koko päivän toimitusta ikkunasta ja nettisivun kautta, kunnes sivuille ilmestyi tieto, että paketti toimitettiin takaisin Postin konttorille. Soitin heti asiakaspalveluun, josta kertoivat, että olivat yrittäneet toimittaa pakettia. Se ei pitänyt paikkaansa, koska koko päivän seurasin ikkunasta, milloin tulevat.

Ystävällinen asiakaspalvelija hoiti homman kuitenkin kuntoon, ja paketti tuotiin kotiin myöhemmin samana päivänä - siitä pointsit Postille.

Kirkkonummi

Kotiintoimitus ei onnistu. Väitetään, että ei olla kotona, vaikka ikkunasta näkee, että jakeluauto ajaa vain ohi.

Tampere

Kuljetusauto ajaa pysähtymättä ohi tai tuikkaa lipukkeen postilaatikkoon edes yrittämättä toimittaa lähetystä. Tänä vuonna jo kaksi kertaa, sama kuljettaja asialla. Luulisi jo oppivan, että minä valitan asiakaspalveluun niin kauan, että hänen täytyy ajaa se paketti minulle uudemman kerran erikseen esimiehen käskystä.

Lahjontakin on käynyt mielessä, kerran oli jo juomaraha valmiina kuljettajalle, mutta hän ajoikin kokonaan pysähtymättä ohi. Sen verran vihainen olin paketin lopulta saatuani, etten viitsinyt sanoa edes kiitos.

4) Ulkomailta tilatut paketit jumittavat Suomessa – "Paketin keskinopeus voittaisi etanan vauhdin mutta häviäisi laiskiaiselle"

Vantaa

Tilasin eBaystä lampun, joka lähetettiin Kiinasta. Se tuli kahdessa viikossa Suomeen, mutta kuppasi VIISI viikkoa matkalla Helsingistä tai Vantaalta (en ole varma tuliko satamaan vai lentokentälle). Tämän viimeisen osuuden paketti kulki teoreettisella tasaisella nopeudella 0,09 km/h, millä voittaisi etanan maksiminopeuden jopa kolminkertaisesti, mutta häviäisi laiskiaiselle!

Hausjärvi

Paketti ei koskaan tullut minulle asti/noudettavaksi, vaan oli käännetty ulkomaanterminaalista takaisin lähettäjälle. Myyjä palautti tavaran hinnan, mutta 20 euron postikulut jäivät minulle tappioksi.

Oulu

Ulkomailta tilatut paketit saapuvat Suomeen nopeasti, mutta jostain syystä paketit tuntuvat jumittavan Suomessa pitkään ennen kuin Posti jakaa ne.

Helsinki

Tilasin Amerikasta kaksi pakettia samalta lähettäjältä. Toisesta tuli tekstiviesti Postilta. Osasin sen käydä hakemassa. Huolestuin toisen viipymisestä. Kävi ilmi, että se oli tullut Suomeen, mutta siitä ei ollut kuitenkaan ilmoitettu: ei puhelimella, ei kirjeitse, ei mitenkään. Paketti oli samana päivänä lähetetty takaisin Yhdysvaltoihin. Paketin arvo noin tuhat euroa. Nyt ei mitään tietoa, missä lähetys menee.

Helsinki

Tilasin eBay:n kautta heinäkuussa, mutta paketti ei ole vieläkään tullut perille.

Kaavi

Kaksi tilausta ollut matkalla Kiinasta yli kuukauden. Olleet Suomessa jo kaksi viikkoa, mutta mitään ei tapahdu.

5) Kuljetukset sujuneet moitteitta – tai virheet korjattu pikaisesti

Oulu

Budbee on ollut mainio, netistä näkyy kartalla missä paketti kulkee ja koska on perillä. Voi katsoa, vaikka että ehdin käydä suihkussa vielä ennen kuin ovikello soi.

Nokia

Paketti tuli maanantaina, tilaus lähti perjantaina (Schenker)

Helsinki ja Jyväskylä

Ei ongelmia. Paketit tulleet perille päivässä tai kahdessa. Hienoa kun on ylimääräisiä noutopisteitä!

Espoo

Toimitukset sujuneet loistavasti. Ensimmäistä kertaa olen kokeillut nettiostoksia ja suosinut suomalaisia käsityöläistuotteita, nyt kun ei voi kulttuuria ostaa lahjaksi. Perille tullut moitteetta kohta kymmenen tuotepakettia, ja monta vielä tulossa. Kaikki toistaiseksi kuljetusten puolesta kunnossa. Pakettitoimittajina Posti, PostNord ja Matkahuolto.

Orimattila

Paketti ilmoitettiin noudettavaksi toiselta puolelta Suomea (etäisyys n. 500 km). Sovittiin postituksesta ilman kuluja oikeaan automaattiin tai Postin toimipisteeseen. Posti toikin oma-aloitteisesti paketin suoraan kotiin normaalin kirjejaon yhteydessä. Maalla asuessa näinkin voi palvelu pelata!