Koronajoulu tuo kännykät juhlapöytään ja kuusen alle – Tamperelainen Jaana Nieminen on etäyhteydessä siskoonsa Ruotsiin: "Saa nähdä, tuntuuko joululta"

Joulun aikana keräännytään yhteen viettämään sukujuhlaa. Tänä vuonna tosin osa väestä saattaa tulla juhlapöytään vain kännykän välityksellä.

Tamperelainen Jaana Nieminen on jo tottunut siskonsa läsnäoloon etäyhteydellä Ruotsista.

– Siskon perhe on Ruotsissa ja me jäädään tänne Suomeen koko muu "pikkusuku". Mutta me vietämme puhelimen livevideon välityksellä joulua. Kännykät on kahvipöydässä ja ruokapöydässä ja kuusen alla kännykät on viritettynä rivissä, kun avataan lahjoja yhdessä, Nieminen naurahtaa.

Poikkeuksellinen vuosi on totuttanut poikkeuksellisiin kanssakäymisiin Ruotsin sukulaisten kanssa.

– Tämän vuoden aikana kaikki juhlat on juhlittu tällä samalla kaavalla. Pääsiäinen, vappu, äitienpäivä, nimpparit, synttärit. Kyllä joulu on tietenkin se haikein, kyllä silloin toivoisi että voitaisiin olla yhdessä, Nieminen summaa.

Ruotsissa Nynäshamnissa asuva Niemisen sisko Johanna Birgersson odottaa tulevaa joulua myös hieman ristiriitaisin tuntein.

– Me olemme nyt ihan pelkästään oman perheen kanssa. Ei ole farmorkaan mukana, koska hän on riskiryhmää. Saa nähdä, tuntuuko joululta. On lanttulaatikko jo tehty ja muuta sellaista, mistä yleensä joulun tunnelma syntyy.

– Kyllä niitä jouluja tulee lisää, saadaan sitten taas olla yhdessä. Mutta kyllä tämä joulu mieleen jää, Birgersson sanoo haikeus äänessään.

Onhan se vähän niin kuin venäläinen ruletti, koskaan ei tiedä osuuko kohdalle. Johanna Birgersson

Pukinkonttiin on tullut paketteja postissa. Birgersson on myös käyttänyt hyväkseen suomalaisia palveluntarjoajia ja mummu on saanut esimerkiksi yllätystoimituksen ruokakaupasta. Ihan kaikkia lahjapaketteja ei ole lähetetty meren yli.

– Kirjoitan paketin päälle esimerkiksi Johannan nimipäivälahja 2020, Johannan synttärilahja 2020, Johannan joululahja 2020. Minulla on säkki täynnä täällä lahjoja sitä hetkeä varten, kun taas tapaamme, Jaana Nieminen paljastaa.

Ranskassa pelaava kiekkoilija halusi kotiin

Tamperelaislähtöinen jääkiekkoilija Aleksi Mäkelä katsoo ihastellen Sorsapuiston uutta tekojääkenttää. Luistimet jäi vielä kotiin, mutta toiveissa on päästä kokeilemaan uudistettua kenttää joululoman aikana. Porin Ässissä ja Tampereen Ilveksessäkin pelannut kiekkoilija pelaa toista kauttaan Ranskassa. Nyt hän odottelee Tampereella toisen koronatestin tulosta ja turvaväleistä pidetään tiukasti kiinni. Hän halusi ehdottomasti tulla Suomeen jouluksi ja ymmärtää hyvin pelisäännöt.

– Nyt on tämä tilanne, kunnioitetaan toisia, pidetään muistakin huoli.

Suomeen saapuminen ja perheen tapaaminen vaatii 10 päivän karanteenia tai kahta negatiivista koronatestin tulosta. Mäkelä halusi nähdä vaivan.

– Kyllä minä odotan, että pääsee tapaamaan perhettä ja viettämään yhdessä joulua. Ja saunaan!

Aleksi Mäkelän ranskalainen kakkossarjan joukkue koki keväällä sairastumisen aallon sekä karanteenin, kun vieraspelin jälkeen 90% joukkueesta sairastui koronaan. Mäkelä oli onnekas.

– Kaikki testattiin oireiden ilmettyä pariin kertaan, heti tuli monella positiivinen näyte. Minä säästyin, vaikka kämppäkaverikin sairasti. Maskit päällä kuljettiin kotona ja pestiin käsiä.

Ranskassa oli pahimmillaan kaikki kiinni, paitsi apteekit ja ruokakaupat. Aleksi Mäkelä tunnustaa ajoin tylsistyneensä, kun ei voinut mihinkään mennä tai muuta tehdä kuin parhaimmillaan käydä hallilla treeneissä.

Ranskasta Suomeen jouluksi saapunut Aleksi Mäkelä odottaa eniten läheisten kanssa vietettyä aikaa. Sitä ennen vaaditaan kaksi negatiivista koronatestitulosta karanteenissa. Mari Vesanummi / Yle

Korona-arki Ruotsissa pelottaa

Ruotsissa puolestaan on pidetty yhteiskuntaa auki. Korona puhuttaa joka kerta, kun yhteys muodostetaan Tampereelta Nynäshamniin siskolta toiselle. Videopuhelut ovat toisaalta myös lähentäneet siskoja, kun yhteyttä otetaan useammin kuin ennen, lähes päivittäin. Birgerssonia harmittaa, kun Ruotsissa toimet ovat olleet varsin erilaiset Suomeen verrattuna. Tuttavapiirissä on lukuisia covidiin sairastuneita. Töissään kalasavustamossa tai savustamon kaupassa hän ei käytä maskia. Vain muutamilla asiakkailla on maskeja.

– Töissä yritetään pitää turvavälejä. Pestään käsiä, käytetään käsidesiä, ruiskutellaan desinfiointiainetta ovenkahvoihin.

Birgerssonin havainnon mukaan kaikki pelkää vähän. Tarkasti havainnoidaan ympäristöä, onko jollain yskä tai nuha.

– Kaikki kulkee vähän varpaillaan. Onhan se vähän niin kuin venäläinen ruletti, koskaan ei tiedä osuuko kohdalle, Birgersson hymähtää.

Siskokset soittavat videopuheluita lähes päivittäin. Maski Jaanan kasvoilla hämmentää Johannaa. Ruotsissa ei maskeja juuri näy. Mari Vesanummi / Yle

