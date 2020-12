Googlen verkkopalveluissa katkoksia ympäri maailman

Käyttäjillä on ollut vaikeuksia päästä Gmailiin myös Suomessa. Uutinen täydentyy.

Googlen verkkopalveluissa on todettu katkoksia ympäri maailman, uutistoimisto Reuters ja BBC raportoivat. (siirryt toiseen palveluun) Googlen tunnetuimpia tuotteita ovat sähköposti Gmail, videopalvelu YouTube sekä tallennustilaa tarjoava Google Drive.

Google kertoi kello 14.52, (siirryt toiseen palveluun) että Gmail-sähköpostipalvelussa esiintyneen ongelman pitäisi olla ohi suurimmalla osalla käyttäjistä. Yhtiö kertoi myös jatkavansa korjausta niiden käyttäjien osalta, joilla ongelma vielä jatkuu.

Reutersin mukaan ainakin 12 000:lla käyttäjällä on ollut vaikeuksia päästä YouTubeen. Ongelmia on havaittu muun muassa Yhdysvalloissa, Intiassa ja Britanniassa. Myös Yleisradion käyttämissä Googlen palveluissa on ollut maanantaina laajoja häiriöitä.

Maailmanlaajuiset katkokset Googlen palveluissa ovat harvinaisia. Googlen tunnetuin tuote – yhtiön hakukone – on toiminut maanantaina tiettävästi normaaliin tapaan.

Yhtiö ei ole toistaiseksi kommentoinut käyttökatkosten laajuutta tai syytä.

– Tiedämme, että monella teistä on vaikeuksia päästä YouTubeen juuri nyt. Meidän tiimimme on tietoinen tästä ja selvittää asiaa, Googlen videosivusto tviittasi.

Uutinen täydentyy.

Lähteet: Reuters, AFP