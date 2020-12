Maamme eturivin valokuvataiteilija Marjukka Vainion perikunnalta huomattava lahjoitus Hämeenlinnan taidemuseolle

Lahjoitus on läpileikkaus Marjukka Vainion taiteellisesta tuotannosta.

Hämeenlinnan taidemuseo on saanut huomattavan laajan ja monipuolisen taidelahjoituksen, joka sisältää valokuvataiteilija Marjukka Vainion (1953–2019) teoksia ja niihin liittyvää arkistoaineistoa.

Lahjoituksessa on kaikkiaan 49 teosta. Mukana on moniosaisia teossarjoja, joten yksittäisiä teoksia lahjoituksessa on yli 70. Arkistoaineistoon sisältyy diakuvia, näyttelysuunnitelmia, materiaalikansioita ja uniikkeja koevedoksia.

Lahjoitus kattaa ajallisesti taiteilijan koko taiteellisen uran. Lahjoituksessa on teoksia kaikilta vuosikymmeniltä, varhaisista 1980-luvun teoksista viimeisten vuosikymmenten Venetsian karnevaali -aiheisiin, Maan valoa- ja Kimono-näyttelyiden teoksiin ja Äänisen kalliopiirrosaiheisiin.

Lahjoituksen on toteuttanut Marjukka Vainion toiveen mukaisesti hänen perikuntansa.

Värivalokuvauksen kehittäjä ja kokeilija

Marjukka Vainio luetaan maamme eturivin valokuvataiteilijoihin. Hän oli 1980-luvulta alkaen nostamassa ja uudistamassa valokuvataidetta muun kuvataiteen rinnalle. Hän irrottautui dokumentaarisen mustavalkokuvauksen perinteestä ja kehitti uranuurtajana erityisesti värivalokuvauksen ainutkertaisia ja kokeellisia menetelmiä.

Marjukka Vainio on kuvannut omaelämäkerrallisia elämyksiä, muistojen ja muistin kerroksia kasvimaailman vertauskuvien kautta. Läpikuultavissa teoksissa kuljetaan läpi elämän kiertokulun, siemenistä ja hennoista sirkkalehdistä kasvien kukoistukseen ja kuihtumiseen. Elämä ja kuolema, valo ja varjo vuorottelevat. Hän tutki myös naamioitumista, kätkeytymistä ja erilaisuutta.

Yksityis- ja yhteisnäyttelyitä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin

Hommage à Ester Helenius -valokuvakirjallaan Vainio sai Ruotsissa Svensk Bokkonst 1998 -palkinnon. Valtion Suomi-palkinnon hän sai vuonna 2003 ja valokuvataiteen taiteilijaprofessorina hän toimi vuosina 2009–2009.

Vainio piti ahkerasti yksityisnäyttelyitä kotimaassa ja ulkomailla, samoin kuin osallistui yhteisnäyttelyihin. Hämeenlinnan taidemuseossa hänen teoksiaan on esitelty useissa näyttelyissä, joista laajin oli taiteilijan Maan valoa -yksityisnäyttely vuonna 2006. Hänen viimeinen yksityisnäyttelynsä oli toukokuussa 2019 Galleria Amassa Helsingissä.

Marjukka Vainion tuotantoon kuuluu myös julkista taidetta, joiden toteutuksen hän teki usein yhteistyössä kirjailijoiden kanssa. Hämeenlinnan kävelykadun Linjaali-teoksen (2004) katulaatat hän toteutti graafisen betonin keinoin Riitta ja Olli Jalosen kanssa.

Ahveniston koulun uudisosan Metsän salaisuus -lasiseinäteokseen (2009) liittyvät tekstit syntyivät yhdessä koulun oppilaiden ja runoilija Tomi Kontion kanssa.

Taidemuseolle arvokas kokonaisuus

Hämeenlinnan taidemuseon kokoelmissa on jo entuudestaan ollut 14 Vainion teosta. Lahjoituskokoelma muodostaa näiden kanssa hyvän ja edustavan läpileikkauksen taiteilijan tuotannosta. Aineiston avulla voi tutkia Vainion taiteellista ilmaisua ja sen kehittymistä. Laaja teoskokonaisuus tarjoaa myös hyvän mahdollisuuden tuoda teoksia esille taidemuseon tulevassa näyttelytoiminnassa.

Hämeenlinnan kaupunginhallitus päättää taidelahjoituksen vastaanottamisesta kokouksessaan 14.12.2020.