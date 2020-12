Berliinin vapaan seksin areenasta tuli koronatestiasema – podcast selvittää, onko kaupungeissa elämää koronan jälkeen

Euroopan kaupungeissa kaikki kiva on kielletty ja elämä pysähtynyt kodin seinien sisälle. Berliiniläiset etsivät vapautta hehkuviinikojuilta, jotka nekin päätettiin sulkea joulukuun puolivälistä alkaen.

Rokotteen jälkeinen elämä alkaa häämöttää, mutta millainen maailma odottaa kaupunkilaisia ja matkailijoita, kun koronakupla puhkeaa? Onko kaupungeista jäljellä muuta kuin raamit?

Kyllä on, uskoo Ylen Eurooppa-kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen. Hän kävi selvittämässä asiaa Berliinin kuuluisimmalla fetissiklubilla, missä aiemmin ei pelätty bakteereita tai tiivistä läheisyyttä. Nyt klubilla on koronatestausasema.

– Eräs vakiokävijä kuvaili, että siellä oltiin ennen iho ihoa vasten ja meininki oli aika tahmaista, eli täysin päinvastaista, mitä me nyt elämme, Turtiainen kertoo Mistä maailma puhuu -podcastissa.

Symboliikka on vahvaa: Berliini on tunnettu paitsi yöelämästään myös kaupunkina, jonne lähdetään etsimään vapaampaa elämää. Nyt baarit on suljettu, kaduilla on hiljaista eikä raha liiku.

– Berliini on itsensä elättäjien, kuten taiteilijoiden ja pikkukauppojen pitäjien kaupunki. He ovat kokeneet kovia pandemian aikana. On hyvä kysymys, ketkä selviävät tämän tunnelin läpi, Turtiainen pohtii.

Mistä maailma puhuu -podcast lähtee puolestasi matkalle Euroopan suurkaupunkeihin.

Turtiainen löysi testijonosta myös toiveikkuutta. Moni oli tullut koronatestiin tukeakseen lempiklubiaan.

– Menin sinne maani myyneenä, mutta moni uskoi, että lopulta Berliini selviää ja tulee ulos jopa parempana. Se oli viikon kohokohta, Turtiainen sanoo.

Roomalaiset saivat kaupunkinsa takaisin

Berliinistä podcast jatkaa Roomaan, missä autiot kadut ja hiljaisuus ovat huumanneet toimittaja Jenna Vehviläisen. Vaikka moni roomalainen on menettänyt toimeentulonsa turistien kadottua, korona on tuonut myös hyvää.

– Olen käynyt roomalaisten ystävieni kanssa katsomassa kotikaupunkimme nähtävyyksiä, jotka yleensä ovat täynnä turisteja, Vehviläinen kertoo podcast-jaksossa.

Autiossa Roomassa on voinut haistella luontoa ja kuulla lintujen ääniä autojen melun sijaan. Yliturismin ongelmat ovat tulleet entistä näkyvämmäksi, kun ihmismassat ovat kadonneet.

– Me olemme jopa toivoneet, että Rooma ei palaisi samaan vaan kukkien tuoksu vain jatkuisi ja jatkuisi, Vehviläinen sanoo.

Italialaiset ovat myös löytäneet retkeilyn riemut, kun ravintoloissa istumista on rajoitettu.

