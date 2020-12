Korona mullisti kuntapolitiikan arjen kummalliseksi: "Äärimmäisen erikoinen vuosi on ollut, mutta hienosti olemme onnistuneet"

Tampereen kaupunginvaltuuston budjettikokoukseen osallistui paikan päällä 13 valtuutettua marraskuussa. Kokous venyi äänestysjärjestelmän takkuamisen takia. Nyt ongelma on saatu ratkaistua.

Tampereella on pidetty kaikki kuntakokoukset etänä 17.3. alkaen. Valtuutettujen mielestä päätöksenteko on sujunut hyvin.

Koronapandemia muutti kertalaakista myös kunnallisen päätöksenteon arjen. Esimerkiksi Tampereella kaikki lautakuntien, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokoukset on pidetty etänä 17.3. alkaen.

Parhaillaan on menossa vuoden viimeinen valtuustokokous. Tamperelaisvaltuutettujen mielestä päätöksenteko on sujunut hyvin poikkeusoloissa. Valtuuston 1. varapuheenjohtaja Aila Dündar-Järvinen (sd.) kehuu kollegoitaan.

– Äärimmäisen erikoinen vuosi on ollut, mutta näin kuntapolitiikan vinkkelistä aika hienosti me olemme onnistuneet tänä vuonna. Maaliskuussa, kun koronatilanne paheni, niin kaupungissa tuli digiloikka ilmiömäisesti heti käyttöön.

Perussuomalaisten kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Sakari Puisto on osallistunut kaikkiin valtuuston kokouksiin etänä.

– Jotain pientä sähellystä on ehkä joissakin äänestyksissä ollut, mutta hyvin on mennyt siihen nähden, että tässä on virkamiehet mukaan lukien yli 70 ihmistä mukana.

Yksinäistä puurtamista etänä

Etäkokoukset mahdollistavat hallintosäännön muutos hyväksyttiin Tampereen kaupunginvaltuustossa 16. maaliskuuta. Heti seuraavana päivänä järjestetty yhdyskuntalautakunnan kokous oli ensimmäinen virallinen etäkokous.

Sen jälkeen suurin osa tamperelaisvaltuutetuista on osallistunut kokouksiin etänä. Valtuustosalissa on ollut vaihtelevasti väkeä paikalla, 5–27 kaikkiaan 67 valtuutetusta.

20.4. paikalla puheenjohtaja ja 4 jäsentä

18.5. puheenjohtaja ja 5 jäsentä

15.6. puheenjohtaja ja 8 jäsentä

17.8. puheenjohtaja ja 23 jäsentä

7.9. puheenjohtaja ja 26 jäsentä

19.10. puheenjohtaja ja 8 jäsentä

16.11. puheenjohtaja ja 12 jäsentä

23.11. puheenjohtaja ja 8 jäsentä

Valtuustossa useimmiten paikan päällä puhetta johtanut Dündar-Järvinen kertoo, että muutamia kertoja on pitänyt turvautua nimenhuutoäänestykseen, kun järjestelmä ei ole toiminut. Esimerkiksi marraskuussa, kun valtuusto päätti budjetista, jouduttiin useita äänestystuloksia korjaamaan.

Kaupunginhallituksen ja valtuuston jäsenen Olga Haapa-ahon (vihr.) mielestä etäkokouksiin on tullut jo hyvä rutiini.

– Onhan se aika erilaista. Tässä vaiheessa vuotta huomaa, että alkaa olla ikävä yhteisiä lounaita ja kahvittelua. Kyllähän tämä aika yksinäistä on verrattuna meidän normaaliin päätöksentekojärjestelmään.

Kohti kuntavaaleja ja uutta normaalia

Olga Haapa-aho toivookin, että myös jatkossa kokouksiin voisi tarvittaessa osallistua etänä. Hän näkee koronavuodessa jotain hyvääkin.

– Vaikka olemme olleet poikkeusjärjestelyssä, niin meidän taloudellinen tilanteemme on varsin hyvä. Olemme onnistuneet välttymään ikäviltä henkilösäästöiltä ja olemme onnistuneet vastaamaan koronan tuomiin haasteisiin äärimmäisen hyvin Tampereella.

Sakari Puisto uskoo, että korona hallitsee myös ensi vuoden kuntapoliittista keskustelua, mutta vaalit tuovat pilkahduksen muutakin.

– Uskoisin, että vaalien myötä muut poliittiset teemat alkavat tulla entistä räväkämmin esille, myös nämä ihan perusteemat kuten taloudenpito, siisteys ja turvallisuus.

Valtuutetut eivät vielä osaa arvioida, millaista vaalikampanjointia ensi keväänä tullaan näkemään. Sosiaalinen media tulee olemaan keskeisessä roolissa, he uskovat.

